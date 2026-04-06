El cese al fuego entre Irán y Estados Unidos estaría por llegar con el Acuerdo de Islamabad para un alto a las hostilidades en Medio Oriente.

Pues el Acuerdo de Islamabad implicaría que Irán y Estados Unidos procedan a:

Un alto el fuego

Apertura del Estrecho de Ormuz

Acuerdo global

Cese al fuego y apertura de Ormuz, en lo primero del Acuerdo de Islamabad entre Irán y Estados Unidos

El Acuerdo de Islamabad entre Irán y Estados Unidos tendría en sus primeras acciones dos puntos claves para poner fin a las hostilidades en Medios Oriente

Por una parte el Acuerdo en Islamabad propone de manera inicial un alto el fuego de 45 días entre Irán y Estados Unidos, mismo que estará entrando en vigor este mismo lunes, si este se confirma.

Mientras que la otra acción casi inmediata que el Acuerdo en Islamabad apunta a reabrir Ormuz, en un plazo de 15 a 20 días, así como esta incluiría un marco regional para el estrecho.

Estrecho de Ormuz (Especial)

Acuerdo en Islamabad pasaría a un acuerdo global entre Irán y Estados Unidos

El cese al fuego y la apertura de Ormuz, solo serán las primeras acciones en el Acuerdo de Islamabad entre Irán y Estados Unidos, pues este tendrán que pasar a un acuerdo global.

Ya que el Acuerdo en Islamabad es tan solo un plan parcial que debe quedar en las próximas 48 horas y dar un fin a las hostilidades entre Irán y Estados Unidos para Medio Oriente.

Sin embargo se tendrá que un buscar acuerdo global entre Irán y Estados Unidos y así acabar por todas la guerra que sostienen ambas naciones desde el pasado 28 de febrero de 2026.