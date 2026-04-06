El nombre de Asim Munir, jefe del Estado Mayor del Ejército de Pakistán, ha tomado relevancia por ser el hombre que ha tratado de mediar entre Estados Unidos e Irán.

Asim Munir cuenta con una amplía trayectoria militar y se ha convertido probablemente en el hombre más poderoso de Pakistán.

¿Quién es Asim Munir, jefe del Estado Mayor del Ejército de Pakistán?

Syed Asim Munir Ahmed Shah nació en 1968 en Rawalpindi, Pakistán.

Asim Munir, jefe del Estado Mayor del Ejército de Pakistán (Tomada de video)

Ha sido una figura clave en la política y el ejército de Pakistán .

Asim Munir es presentado como un oficial discreto, piadoso -hijo de un erudito religioso- y obsesionado con la disciplina.

En los cuarteles es conocido por su rigor, su pasión por los entrenamientos y su afición a los manuales de su estrategia militar.

Es un oficial con experiencia operativa en zonas muy sensibles, desde Cachemira hasta la frontera afgana.

¿Cuántos años tiene Asim Munir, jefe del Estado Mayor del Ejército de Pakistán?

Asim Munir nació en 1968, lo que le da una edad de 57-58 años

¿Quién es la esposa de Asim Munir, jefe del Estado Mayor del Ejército de Pakistán?

La información sobre la esposa del general Asim Munir es limitada, algunos informes no verificados señalan que se encuentra casado con Syeda Irum Asim.

¿Qué signo zodiacal es Asim Munir, jefe del Estado Mayor del Ejército de Pakistán?

No se tiene una fecha de nacimiento verificada del nacimiento de Asim Munir, por lo que se desconoce su signo zodiacal.

Aunque algunos reportes no verificados señalan que nació el 6 de junio de 1966, lo que lo convierte en signo Géminis.

¿Cuántos hijos tiene Asim Munir, jefe del Estado Mayor del Ejército de Pakistán?

De acuerdo con algunos reportes no confirmados Asim Munir tiene cuatro hijas.

Su tercera hija, Mahnoor Munir, contrajo matrimonio el 26 de diciembre de 2025 con su primo hermano, el Capitán Abdul Rahman, hijo de Qasim Munir (hermano de Asim).

¿Qué estudió Asim Munir, jefe del Estado Mayor del Ejército de Pakistán?

Inició su carrera militar en la Academia Militar de Pakistán, tras lo cual cursó estudios en la Escuela de Formación de Oficiales de Mangla.

A lo largo de su trayectoria profesional, completó formación avanzada en el:

Colegio de Comando y Estado Mayor de Quetta

Colegio de las Fuerzas Armadas de Malasia, en Kuala Lumpur

Escuela de Inteligencia Militar de Pakistán

Universidad de Defensa Nacional, en Islamabad, donde obtuvo un MPhil (Master of Philosophy) en políticas públicas y gestión de seguridad estratégica.

También asistió a la Escuela Fuji, en Japón.

Asim Munir, jefe del Estado Mayor del Ejército de Pakistán (Tomada de video)

¿En qué ha trabajado Asim Munir, jefe del Estado Mayor del Ejército de Pakistán?

Inició formalmente su carrera en el Ejército de Pakistán el 25 de abril de 1986, desde el 2022 Asim Munir se desempeña como jefe del Estado Mayor del Ejército de Pakistán.

Tiene su cargo las fuerzas aéreas y navales, lo que posiblemente lo coloque como el hombre más poderoso de Pakistán.

A finales del año pasado, una enmienda constitucional creó un nuevo cargo que lo sitúa por encima de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y le concede inmunidad vitalicia, equiparándolo en protección legal al primer ministro.

Oficialmente debía retirarse en 2027, pero el nuevo puesto, con mandato de cinco años, reinicia de facto el reloj de mando.

El título de mariscal de campo que también ostenta le abre la puerta a seguir influyendo incluso tras la jubilación formal.

Asim Munir ha ocupado el puesto de liderazgo tanto de la inteligencia militar como de la Dirección de Inteligencia de Servicios (ISI).

En 2019 Asim Munir fue destituido como jefe de los servicios de Inteligencia tras un choque con el entonces primer ministro Imran Khan.

En 2025 Asim Munir salió reforzado de un choque militar con la India, recompuso una relación que estaba muy deteriorada con Estados Unidos y blindó su poder con una reforma constitucional a su medida.

Asim Munir dirigió los ataques del ejército paquistaní en la declarada “guerra abierta” contra Afganistán.

Donald Tump incluso recibió en 2025 a Asim Munir en un almuerzo en la Casa Blanca y llegó a llamarlo su “mariscal de campo favorito”.

Asim Munir ha comandado tropas en Gilgit-Baltistán, una región montañosa en la zona de Cachemira administrada por Islamabad.

Munir recibió la Espada de Honor por su desempeño como cadete en la Escuela de Formación de Oficiales (OTS) en Mangla, siendo el tercer oficial galardonado que alcanza el cargo de jefe del Ejército.

A lo largo de su carrera, ha ocupado las siguientes posiciones de alto mando: