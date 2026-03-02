Los recientes ataques de Estados Unidos contra Irán ha provocado que la mayoría de estadounidenses no estén de acuerdo con la guerra, así lo reveló una encuesta.

A dos días de la ofensiva de Estados Unidos e Israel, Ipsos y Routers realizaron una encuesta para saber la opinión de los estadounidenses ante la situación en Irán y las respuestas no fueron favorables para el gobierno de Donald Trump.

Estadounidenses no están de acuerdo con la guerra en Irán

De acuerdo con los datos arrojados por las encuestas de Ipsos y Routers, uno de cada cuatro estadounidenses aprueba la guerra con Irán.

43% de los estadounidenses no quiere una guerra con Irán, mientras que el 27% está de acuerdo con los ataques que iniciaron el sábado 28 de febrero.

Mientras que el 29% de los encuestados no tienen un criterio concreto sobre la posible guerra contra Irán.

Estados Unidos bombardea tres instalaciones nucleares en Irán (Especial)

Por otra parte, 9 de cada 10 estadounidenses dijo que sí estaban enterados de la operación militar en Irán, donde murió el ayatolá Alí Jamenei, líder supremo del r régimen.

El bloque republicano ha mostrado su absoluto apoyo a los ataques a Irán, pues 55% de sus militantes aprobaron las operaciones militares.

Mientras que solo un 13% han mostrado su desaprobación.

Pasa lo contrario con el partido demócrata, pues el 74% están en contra de los bombardeos contra Irán y solo el 7% aprueba la decisión de la ofensiva.

Dudas alrededor de Donald Trump sobre su salud (Mark Schiefelbein / AP)

Ciudadanos no aprueban que Estados Unidos envíe tropas terrestres a Irán

Una encuesta de CNN a través de SSRS confirmó la desaprobación de los estadounidenses sobre la guerra con Irán.

Dicha encuesta se hizo durante el sábado 28 febrero y domingo 1 de marzo, la cual mostró que el 59% de estadounidenses no están conformes con la idea de atacar a Irán.

Mientras que el 41% de ciudadanos lo aprueba; la mayoría de estadounidenses han expresado sus dudas sobre si Donald Trump tomó la decisión correcta de atacar a Irán.

Menos de 12% de estadounidenses está de acuerdo con enviar tropas terrestres a Irán y más del 60% rechazaría esta decisión.