La relación entre México y Estados Unidos atraviesa un momento de alta tensión y en ese contexto, comienzan a perfilarse importantes cambios de operación en la embajada encabezada por Ronald Johnson.

De acuerdo con la información, Ronald Johnson estaría haciendo ajustes en la Embajada de Estados Unidos en México que involucraría la salida de tres funcionarios que trabajaban con Ken Salazar.

Prevén ajustes en la embajada de Ronald Johnson; salen funcionarios de antigua administración

Fuentes señalan que Ronald Johnson prevé importantes cambios en la operación de la embajada en México, principalmente, en el área de comunicación con la salida de tres funcionarios:

David Arizmendi Andrea Stanford Michele Roulbe

Prevén ajustes en la embajada de Ronald Johnson (Michelle Rojas / SDPnoticias)

La información señala que la salida de David Arizmendi, quien fue vocero del exembajador Ken Salazar, ya estaba programada desde la llegada de Ronald Johnson, pero se prolongó su estancia.

Cabe mencionar que estos cambios en el área de comunicación de la embajada de Ronald Johnson se dan en escenario marcado por tensiones políticas por temas de seguridad y de soberanía nacional.

En las últimas semanas, Ronald Johnson ha declarado que México y Estados Unidos deben unirse en la lucha contra el narcotráfico y el gobierno mexicano insiste en que debe ser cooperación, pero no subordinación.

Los movimientos que se perfilan en torno a la embajada de Ronald Johnson podrían reflejar la necesidad de equilibrar la colaboración estratégica con el respeto a la soberanía de ambos países.