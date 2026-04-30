American Society of Mexico exige transparencia en caso Rocha Moya

La organización The American Society of Mexico (AmSoc) exigió transparencia y una cooperación judicial efectiva entre Estados Unidos y México, la cual —subrayó— no es optativa en el caso de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa.

A través de un comunicado, la organización —que representa a la comunidad estadounidense en México— informó que tomó nota de la solicitud formal presentada por la Corte del Distrito Sur de Nueva York al Gobierno mexicano en contra del mandatario sinaloense.

La petición también incluye a otros funcionarios y exservidores públicos de Sinaloa, quienes son señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, así como por otros cargos criminales presentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Cooperación judicial entre México y Estados Unidos “no es optativa” señala American Society of Mexico

En su posicionamiento, la The American Society of Mexico enfatizó que la cooperación judicial bilateral es un imperativo derivado de tratados y acuerdos internacionales en materia de seguridad y combate al crimen organizado.

Asimismo, señaló que las acusaciones contra Rocha Moya han cobrado relevancia pública y forman parte de un entramado judicial de largo alcance, vinculado a la detención de Ismael “El Mayo” Zambada.

Cabe recordar que, en una carta, Zambada afirmó que el día de su presunto secuestro y posterior entrega a autoridades estadounidenses, fue citado a una reunión con Rocha Moya como señuelo. Pero el gobernador de Sinaloa ha negado cualquier vínculo con el líder criminal.

Ante este contexto, AmSoc exhortó al Gobierno de México a responder con celeridad, transparencia y plena disposición institucional ante los mecanismos de cooperación judicial activados por autoridades estadounidenses.

Advierten riesgo en la relación comercial México–Estados Unidos tras caso Rocha Moya

La The American Society of Mexico también advirtió que el caso Rocha Moya podría generar riesgos en la relación comercial entre México y Estados Unidos, particularmente si no existen garantías de una cooperación genuina en materia de Estado de derecho, seguridad y prosperidad.

Este posicionamiento se da en medio del contexto de negociaciones del T-MEC.

La organización matizó su postura al destacar la importancia del debido proceso y la presunción de inocencia para todas las partes involucradas. En ese sentido, señaló que la firmeza institucional no está reñida con el respeto a las garantías procesales.

Finalmente, AmSoc expresó su confianza en que este momento, que calificó como complejo, se convierta en una oportunidad para fortalecer los canales de entendimiento y consolidar la relación bilateral entre ambos países.