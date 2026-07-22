A través de un video personal, Ale Jaramillo confirmó su salida de Siéntese quien pueda y expresó sentirse en paz con su proceder, mientras que la producción le agradeció formalmente por su tiempo en el panel.

“Estoy tranquila con mi actuar y estoy tranquila con mis disculpas. Disculpas que generaron muchas dudas, muchos cuestionamientos y hoy que puedo hablar yo les puedo decir que esas disculpas públicas nadie me obligó a darlas, esas disculpas públicas me nacieron del corazón” Ale Jaramillo

Esta decisión ocurre tras la fuerte polémica generada por sus burlas en redes sociales ante la eliminación de la selección de México frente a Inglaterra en el Mundial 2026.

Aunque la presentadora ofreció disculpas públicas argumentando que sus comentarios fueron producto de la pasión deportiva, la presión del público y la campaña de boicot contra la cadena aceleraron su salida.

Ale Jaramillo dice estar tranquila tras su salida de Siéntese quien pueda

Ale Jaramillo confirmó la noticia de su salida del programa ¡Siéntese quien pueda! a través de un video publicado en sus redes sociales el 22 de julio.

“Hola familia, ¿cómo están? Yo por aquí otra vez para también confirmar desde este lado que efectivamente no sigo más en Siéntese quien pueda" Ale Jaramillo

Reconoció que las últimas tres semanas “no han sido nada fáciles” y que tuvo que guardar silencio hasta que se hizo el anuncio oficial.

“Estos días no han sido nada fáciles. Les puedo decir que he tenido muchos sentimientos por dentro... he estado aplicando con mucha intención la gratitud, incluso cuando no entendemos lo que pasa” Ale Jaramillo

Expresó que, aunque no le parezca justo lo sucedido, está aplicando el ejercicio de la gratitud y tratando de manejar sus sentimientos internos.

Alejandra Jaramillo aseguró estar “tranquila con su actuar” y con las disculpas públicas que ofreció anteriormente.

Subrayó que dichas disculpas fueron sinceras, le nacieron del corazón y nadie la obligó a darlas, aunque tuvieron que ser aprobadas por la producción siguiendo directrices establecidas.

“No fueron alteradas, fueron dichas tal cual me nacieron del corazón y no fui obligada a pedirlas. Es más, quiero ratificarlas. Yo pedí disculpas públicas si ofendí a alguien y eso lo sostengo” Ale Jaramillo

Reiteró que sus publicaciones originales respondieron a la algarabía y pasión propias del futbol. Afirmó que si esto no se pudo entender así, entonces el problema nunca fue el deporte en sí.

“Sostengo con carácter, con firmeza y con amor cada acción que he tenido, porque el futbol es eso, es algarabía, es emoción, son pasiones. Si eso no se puede entender, el problema nunca fue el futbol” Ale Jaramillo

Ale Jaramillo pide a sus seguidores no responder al odio con más odio

Manifestó que enfrenta esta etapa con fe y optimismo, afirmando que “la última palabra sobre mi vida la tiene Dios”.

Se definió como una representante de las comunidades latinas trabajadoras y de las madres jóvenes valientes que luchan por sus sueños.

Durante el video, leyó un fragmento del libro El amor no se ruega, se riega de Daniel Habif, enfatizando la frase “No me rindo” y su compromiso de seguir adelante y construir un nuevo horizonte.

Ale Jaramillo pidió a su comunidad no responder al odio con más odio, sino con palabras de amor y respeto, o simplemente “no parar bola”, una expresión ecuatoriana para ignorar las críticas.

Concluyó asegurando que “aquí hay Ale para rato”, aunque no compartió más detalles sobre su futuro laboral.

“Si ustedes quieren defenderme, háganlo, pero siempre con lo que nos representa a esta comunidad, palabras de amor, palabras de respeto y, por último, mejor no parar bola, como decimos en Ecuador. Aquí hay Ale para rato y a seguir” Ale Jaramillo