Odalys Ramírez y Diego de Erice hablaron en conferencia de los cambios que les esperan a los habitantes en La Casa de lo Famosos México 2026.

El más importante de ellos se verá reflejado en los lunes de la Prueba de Líder, donde un cliente del programa dará un beneficio adicional a quien gane la prueba.

El Líder de la Semana adquiere inmunidad para las nominaciones, acceso a la Suite de Líder y la oportunidad de slavar a uno de los nominados y ahora un nuevo privilegio que promete cambiar cada semana.

Otro de los cambios que se esperan en La Casa de los Famosos México es que los habitantes tendrán la oportunidad de reunirse en persona con alguien del exterior.

Sin embargo, deberán hacer un sacrificio que podría perjudicar a uno de los habitantes o a toda La Casa.

Dinámicas que regresan a La Casa de los Famosos México 2026

La Casa de los Famosos México 2026 está a pocos días de arrancar y Odalys Ramírez junto con Diego de Erice actualizaron el calendario semanal de galas.

Tras la Prueba de Líder, los martes continúaran destinados al inicio de la Prueba de Presupuesto, mismo día en el que se harán las noches de cine.

La Casa de los Famosos México (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Por otra parte, los miércoles seguirán siendo los días más tensos de la temporada con la temida Gala de Nominación.

Los jueves se llevarán a cabo las pruebas por el Robo de la Salvación, donde habitantes compiten por el privilegio de salvar a un nominado.

Finalmente, los viernes se realizará el final del robo por la salvación, la salvación y la noche de fiesta temática.

Del mismo modo, a La Casa de los Famosos México 2026 regresarán otras dinámicas implementadas la temporada pasada, como son: