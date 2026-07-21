Este 21 de julio se revelaron nuevos detalles de La Casa de los Famosos México 2026 en conferencia de prensa, presentando el regreso de ‘Yo quiero fama’ como tema musical del programa.

La canción fue interpretada por Matute en la segunda temporada del reality show, convirtiéndose en la favorita de los fans.

Solo que en esta ocación ‘Yo quiero fama’ no correrá a cargo de las voces de la banda, sino de:

Una “voz misteriosa” se une a la canción oficial de La Casa de los Famosos México

Durante la misma conferencia Rosa María Noguerón, productora de La Casa de los Famosos México, adelantó que las sorpresas no terminan aquí.

Aseguró que, a las voces ya reveladas para cantar la canción de esta temporada, se sumará una una estrella más que darán a conocer el domingo de estreno cuando el tema sea interpretado.

La Casa de los Famosos México 2025 (@lacasafamososmx)

Con la mayoría de los habitantes ya confirmados, sólo hacía falta alguna pista en torno al tema musical de la nueva temporada.

Los fans han tomado a bien el regreso de ‘Yo quiero fama’, canción que continuaba sonando en ediciones posteriores de programa.

Siendo incluso que, en repetidas ocasiones, los fans ya habían hecho la petición de que regresara la canción de Matute a La Casa de los Famosos México.

La nueva versióin de ‘Yo quiero fama’ y la nueva temporada se estrenan el domingo 26 de julio a las 20:30 horas por el canal de Las Estrellas.