Aún faltan algunos meses para que inicie La Casa de los Famosos México 2026, pero ya iniciaron las especulaciones de quiénes serían sus habitantes.

Al respecto, la cuenta de X de Más farándula asegura que estos podrían ser los participantes de La Casa de los Famosos México 2026:

Yahir, de 47 años de edad

Gaby Platas, de 52 años de edad

Mariana Ávila, de 47 años de edad

Sylvia Pasquel, de 75 años de edad

Marco Fabián, de 36 años de edad

Armando Hernández, de 43 años de edad

Salvador Zerboni, de 46 años de edad

Cynthia Klitbo, de 59 años de edad

Alberto Agnesi, de 48 años de edad

Gaby Goldsmith, de 62 años de edad

Sissi Fleitas, de 50 años de edad

Adriano Zendejas, de 30 años de edad

Valentina Buzzurro, de 25 años de edad

Flor de Saracho, de 44 años de edad

Gary Centeno, de 37 años de edad

Irlanda Valenzuela, de 25 años de edad

Carlos Said, de 28 años de edad

Raúl Coronado, de 41 años de edad

Georgiana

Frida Araujo, de 30 años de edad

La Casa de los Famosos México 2026: Ya hay tres habitantes confirmados

La lista revelada por esta cuenta de X no es la lista definitiva de participantes, pero la producción de La Casa de los Famosos México 2026 estaría en pláticas con ellos.

Rosa María Noguerón, productora del reality, reveló que ya firmaron contrato con algunos de los famosos que serán parte del proyecto.

Revelan supuesta lista de participantes de La Casa de los Famosos México 2026 (X/@MasFarandulaOf)

Se espera que La Casa de los Famosos México 2026 se estrene en julio de 2026, por lo que la lista de participantes se estaría revelando a inicios de este mes.

Lo que es una certeza es que Galilea Montijo será la conductora principal, pues confirmó que ya firmó contrato.

Odalys Ramírez ya no estaría el proyecto, ya que se mudó de México junto a su familia y no se sabe si Wendy Guevara y Ricardo Margaleff serán conductores de las pre y postgala.

¿Cuándo se estrena La Casa de los Famosos México 2026? Esto se sabe

La producción de La Casa de los Famosos México 2026 no ha revelado la fecha de estreno.

Se especula que el proyecto se transmitirá después del Mundial 2026, por lo que tentativamente sería en julio.