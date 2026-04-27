Aún faltan algunos meses para que inicie La Casa de los Famosos México 2026, pero ya iniciaron las especulaciones de quiénes serían sus habitantes.
Al respecto, la cuenta de X de Más farándula asegura que estos podrían ser los participantes de La Casa de los Famosos México 2026:
- Yahir, de 47 años de edad
- Gaby Platas, de 52 años de edad
- Mariana Ávila, de 47 años de edad
- Sylvia Pasquel, de 75 años de edad
- Marco Fabián, de 36 años de edad
- Armando Hernández, de 43 años de edad
- Salvador Zerboni, de 46 años de edad
- Cynthia Klitbo, de 59 años de edad
- Alberto Agnesi, de 48 años de edad
- Gaby Goldsmith, de 62 años de edad
- Sissi Fleitas, de 50 años de edad
- Adriano Zendejas, de 30 años de edad
- Valentina Buzzurro, de 25 años de edad
- Flor de Saracho, de 44 años de edad
- Gary Centeno, de 37 años de edad
- Irlanda Valenzuela, de 25 años de edad
- Carlos Said, de 28 años de edad
- Raúl Coronado, de 41 años de edad
- Georgiana
- Frida Araujo, de 30 años de edad
La Casa de los Famosos México 2026: Ya hay tres habitantes confirmados
La lista revelada por esta cuenta de X no es la lista definitiva de participantes, pero la producción de La Casa de los Famosos México 2026 estaría en pláticas con ellos.
Rosa María Noguerón, productora del reality, reveló que ya firmaron contrato con algunos de los famosos que serán parte del proyecto.
Se espera que La Casa de los Famosos México 2026 se estrene en julio de 2026, por lo que la lista de participantes se estaría revelando a inicios de este mes.
Lo que es una certeza es que Galilea Montijo será la conductora principal, pues confirmó que ya firmó contrato.
Odalys Ramírez ya no estaría el proyecto, ya que se mudó de México junto a su familia y no se sabe si Wendy Guevara y Ricardo Margaleff serán conductores de las pre y postgala.
¿Cuándo se estrena La Casa de los Famosos México 2026? Esto se sabe
La producción de La Casa de los Famosos México 2026 no ha revelado la fecha de estreno.
Se especula que el proyecto se transmitirá después del Mundial 2026, por lo que tentativamente sería en julio.