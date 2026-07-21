Verónica Ruffo Sánchez, hija de Ernesto Ruffo, ha salido a medios de comunicación a defender la inocencia de su papá ante los señalamientos en su contra relacionados con huachicol fiscal.

De acuerdo con Verónica Ruffo Sánchez, Ernesto Ruffo es un “preso político” y aseguró que no hay pruebas en su contra.

Aquí te decimos todo lo que sabemos sobre Verónica Ruffo Sánchez, como:

¿Quién es Verónica Ruffo Sánchez?

¿Cuántos años tiene Verónica Ruffo Sánchez?

¿Cuál es el signo zodiacal de Verónica Ruffo Sánchez?

¿Verónica Ruffo Sánchez tiene esposo?

¿Verónica Ruffo Sánchez tiene hijos?

¿Qué estudió Verónica Ruffo Sánchez?

¿Cuál es la trayectoria de Verónica Ruffo Sánchez? y más

¿Quién es Verónica Ruffo Sánchez?

Olga Verónica Ruffo Sánchez, hija de Ernesto Ruffo Appel, ha cobrado relevancia recientemente por su reclamo tras la detención de su papá por presuntos delitos relacionados con huachicol fiscal.

De acuerdo con sus redes sociales, Verónica Ruffo Sánchez es originaria de Ensenada, Baja California; sin embargo, reside en San Diego, California en Estados Unidos.

Verónica Ruffo Sánchez (Verónica Ruffo/ Facebook)

¿Cuántos años tiene Verónica Ruffo Sánchez?

Se desconoce cuál es la edad de Verónica Ruffo Sánchez.

¿Cuál es el signo zodiacal de Verónica Ruffo Sánchez?

Ya que la hija de Ernesto Ruffo cumple años entre el 5 y 6 de abril, Verónica Ruffo Sanchez nació bajo el signo zodiacal de Aries.

¿Verónica Ruffo Sánchez tiene esposo?

Verónica Rufo Sánchez actualmente no tiene esposo; sin embargo, en sus redes sociales compartió que está comprometida con Sergio de Anda, quien se desempeña en M5 Financial, empresa de préstamos hipotecarios y broker en San Diego, California.

Verónica Ruffo Sánchez y su prometido (Verónica Ruffo/ Facebook)

¿Verónica Ruffo Sánchez tiene hijos?

Sí, Verónica Ruffo Sanchez tiene dos hijos, Isabella y Alessandro.

¿Qué estudió Verónica Ruffo Sánchez?

Verónica Ruffo Sánchez tiene una licenciatura en Mercadotecnia Internacional por la Universidad de Monterrey por la que obtuvo su cédula profesional en 2005.

¿Cuál es la trayectoria de Verónica Ruffo Sánchez?

Verónica Ruffo Sánchez no cuenta con una trayectoria pública, política o mediática previa y se ha mantenido al margen de la vida política de su padre, Ernesto Ruffo.

Sin embargo, comenzó a aparecer en los medios de comunicación recientemente como vocera de la familia Ruffo Sánchez para exigir un juicio justo para su padre y señalar que no hay pruebas en su contra.