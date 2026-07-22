El próximo 8 de agosto se inaugurará el Museo del Gato en la Ciudad de México, el cual será un espacio con entretenimiento y actividades interactivas.

El Museo del Gato ofrecerá experiencias inmersivas que utilizan realidad virtual, proyecciones digitales y escenarios interactivos para explorar el universo felino.

Los visitantes podrán recorrer tres salas temáticas dedicadas a la historia y biología de estos animales, acompañados por una guía digital llamada Sissi.

Así será la experiencia inmersiva del Museo del Gato en CDMX

La experiencia inmersiva del Museo del Gato (EMDG) en la Ciudad de México está diseñada para alejarse del concepto de un museo tradicional, utilizando tecnología avanzada y propuestas sensoriales para sumergir a los visitantes en el universo felino.

Museo del Gato en CDMX abre el 8 de agosto: así será la experiencia inmersiva (@elmuseodelgatomx / Instagram )

Uno de los pilares de este recorrido es la posibilidad de ver el mundo a través de los ojos de un gato, gracias a la recreación de entornos desde su perspectiva y el uso de objetos gigantes que permiten experimentar el entorno tal como lo perciben los mininos.

Entre las principales tecnologías y atracciones que forman parte del Museo del Gato en CDMX se encuentran:

Realidad Virtual (VR) y Videomapping: El museo utiliza herramientas digitales y proyecciones en salas inmersivas para crear ambientes envolventes , complementados con efectos sensoriales de iluminación y sonido.

, complementados con efectos sensoriales de iluminación y sonido. Domo del Ronroneo: Un espacio interactivo diseñado específicamente para recrear la vibración característica de los gatos.

característica de los gatos. Guía Tecnológica: Todo el trayecto es guiado por Sissi, una gatita cálico virtual que utiliza diversos recursos tecnológicos para acompañar a los asistentes durante el recorrido.

que utiliza diversos recursos tecnológicos para acompañar a los asistentes durante el recorrido. Interactividad y Personalización: Los visitantes pueden interactuar con un videojuego de estética arcade de los años 80 , participar en dioramas con movimiento y proyectar la foto de su propio gato en un fotomosaico mediante un código QR.

, participar en dioramas con movimiento y en un fotomosaico mediante un código QR. Objetos Gigantes: Instalaciones a gran escala que permiten a los visitantes experimentar el mundo tal como lo perciben los gatos.

Escultura Monumental: El recinto alberga una figura animada de un gato de más de tres metros de altura.

El contenido está distribuido en tres salas temáticas dedicadas a explorar, de manera interactiva, el origen de la especie, su evolución histórica y la biología de sus sentidos.

El Museo del Gato en la Ciudad de México no solo contará con salas tecnológicas

El Museo del Gato en la Ciudad de México es un proyecto desarrollado por el equipo de La Gatería para explorar el universo felino.

La propuesta visual general está inspirada en una estética kawaii con influencias de las animaciones de Studio Ghibli, un trabajo desarrollado íntegramente por artistas mexicanos.

Además de las salas tecnológicas, la experiencia se extiende a espacios como el Templo de los Deseos, inspirado en templos japoneses para dejar mensajes a las mascotas, y un Coffee Bar & Boutique que ofrece postres y bebidas temáticas.

Todo el recorrido está diseñado para grupos reducidos de hasta 60 personas por hora, lo que garantiza una atención más personalizada y cómoda.

El museo tiene una causa benéfica, ya que parte de los recursos obtenidos (incluyendo la duplicación de lo recaudado en el Templo de los Deseos) se destinará a una unidad móvil de esterilización para apoyar a animales en comunidades vulnerables.