Shakira lanza video oficial de ‘Dai Dai’ rumbo al Mundial 2026

A menos de un mes del inicio del Mundial 2026, Shakira sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento del video oficial de ‘Dai Dai’, himno de la justa deportiva.

El video del himno del Mundial 2026 está protagonizado por las estrellas de futbol y rinde un homenaje a la diversidad cultural, siendo uno de los grandes protagonistas El Ángel de la Independencia de la CDMX.

En el video oficial de ‘Dai Dai’ Shakira lanza un mensaje de diversidad y unión global rumbo al Mundial 2026

Ya se estrenó el video oficial de “Dai Dai”, el himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, interpretado por Shakira junto al cantante nigeriano Burna Boy.

El video musical de inmediato se viralizó en las redes sociales y es que se destaca por ser una producción que exalta la diversidad cultural y la unión global.

Se muestran diversos elementos simbólicos y locaciones emblemáticas de México, Brasil, África y Sudamérica:

Shakira aparece bailando en el Ángel de la Independencia, emblemático monumento de la Ciudad de México, una de las sedes principales del Mundial 20256.

En algunas secuencias, se utiliza una animación o imagen simulada que muestra a la cantante de pie sobre un hombro del Ángel de la Independencia.

La cantante también aparece cantando en el emblemático Estadio Maracaná en Brasil .

. Se muestran escenarios naturales que incluyen los característicos árboles baobabs , representativos de la región africana.

, representativos de la región africana. Se incorpora un escenario inspirado en paisajes urbanos como favelas o comunas, evocando la realidad social y cultural de varios países de Sudamérica.

Además muestra a niños y jóvenes vestidos con uniformes que representan a las distintas selecciones participantes, simbolizando la unión de culturas que caracteriza a la Copa del Mundo.

El video musical destaca por integrar a los niños bailarines de Uganda, Triplets Ghetto Kids, como un símbolo de apoyo artístico a menores en situaciones vulnerables.

Estos son los futbolistas que aparecen en el video oficial de “Dai Dai” de Shakira

Además de elementos simbólicos de diferentes culturas, el video oficial de “Dai Dai” evoca al Mundial 2026.

En una escena simbólica, Shakira aparece de pie sobre una representación del planeta Tierra, el cual se transforma posteriormente en un balón de fútbol, reforzando el mensaje de unidad universal del certamen.

El video de Shakira también cuenta con la aparición de astros del fútbol actual como:

Además, la producción rinde tributo a leyendas históricas del futbol como:

Pelé

Diego Armando Maradona

Carlos Valderrama

Kaká

Ronaldo Nazario

Cristiano Ronaldo