Aylín Mujica conmovió a sus seguidores al compartir un emotivo mensaje de despedida para su hijo, Mauro Menéndez, a través de su cuenta oficial de Instagram.

“Ha pasado tan poco tiempo y ya te extraño como si fuera una eternidad. Me consuela pensar que estás en un lugar lleno de paz, pero mi corazón sigue buscándote a cada instante.” Aylín Mujica

La actriz publicó una serie de fotografías en las que aparece junto a a su hijo Mauro Menéndez en distintas etapas de su vida, incluyendo imágenes de su infancia, para rendirle homenaje tras su fallecimiento.

Aylín Mujica dedica emotivo mensaje a su hijo Mauro Menéndez (@aylinmujic / Instagram)

Aylín Mujica recuerda a su hijo Mauro Menéndez con un mensaje lleno de amor en Instagram

Tras la muerte de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, la actriz lo despidió con un emotivo mensaje en redes sociales acompañado de varias fotografías a su lado.

En la publicación, Aylín Mujica expresó el profundo dolor que atraviesa por la pérdida de su hijo y describió el vacío que ha dejado en su vida cotidiana; sus palabras rápidamente generaron miles de reacciones y mensajes de apoyo de seguidores y figuras del espectáculo.

“Me haces falta en lo cotidiano, en lo simple, en lo que duele. Quisiera un abrazo tuyo, uno solo, para recordarle a mi alma que sigues aquí, de otra manera. Te llevo conmigo, hijo mío, en cada respiro.” Aylín Mujica

El mensaje fue acompañado por una galería de fotografías que muestran distintos momentos de la relación entre madre e hijo, desde imágenes de cuando Mauro Menéndez era un niño hasta retratos más recientes en compañía de Aylín Mujica.

La publicación se convirtió en un espacio de solidaridad para la actriz Aylín Mujica, quien recibió numerosas muestras de cariño por parte de sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de fortaleza y condolencias ante la irreparable pérdida de su hijo Mauro Menéndez.