Chris Evans y los X-Men protagonizan el nuevo tráiler de Avengers: Doomsday

El primer tráiler de Avengers: Doomsday se ha estrenado levantando las expectativas al por mayor, pues Chris Evans y los X-Men lo protagonizan.
Haciendo oficial el regreso de Chris Evan como Steve Rogers que sorprende en la última escena del tráiler de Avengers: Doomsday junto a un Thor impactado mientras toma su martillo.
Mientras que el regreso de los X-Men es una de las cosas que más emociona en el nuevo tráiler de Avengers: Doomsday, pues desde ya vimos las apariciones de:
- Patrick Stewart de 86 años, como Charles Xavier, Profesor X
- Ian McKellen de 87 años, como Magneto (Erik Lehnsherr)
- James Marsden de 53 años, como Cyclops (Scott Summers)
- Channing Tatum de 46 años como Gambit (Remy LeBeau)
- Rebecca Romijn de 53 años como Mystique (Raven Darkhölme)
Nuevo tráiler de Avengers: Doomsday tiene todas estas apariciones se héroes
En medio de un discurso por Thor el tráiler de Avengers: Doomsday muestra a los vengadores que se unen a la batalla contra Doctor Doom de Robert Downey Jr. de 61 años.
- Chris Hemsworth de 41 años, como Thor.
- Anthony Mackie de 47 años, como Capitán América (Sam Wilson).
- Sebastian Stan de 43 años, como Bucky Barnes.
- Paul Rudd de 57 años, como Ant-Man.
- Pedro Pascal de 51 años, como Reed Richards / Mister Fantástico.
- Vanessa Kirby de 38 años, como Sue Storm / Mujer Invisible.
- Joseph Quinn de 32 años, como Johnny Storm / Antorcha Humana.
- Ebon Moss-Bachrach de 49 años, como Ben Grimm / La Mole.
- Florence Pugh de 30 años, como Viuda Negra.
- David Harbour de 51 años, como Red Guardian.
- Wyatt Russell de 40 años, como John Walker / U.S. Agent.
- Hannah John-Kamen de 36 años, como Ghost.
- Lewis Pullman de 33 años, como Bob / Sentry.
- Letitia Wright de 32 años, como Shuri / Black Panther.
- Winston Duke de 39 años, como M’Baku.
- Tenoch Huerta de 44 años, como Namor.
- Simu Liu de 37 años, como Shang-Chi.
- Danny Ramirez de 33 años, como Joaquín Torres.
¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday?
El estreno de Avengers: Doomsday está programado para el próximo jueves 17 de diciembre en México.