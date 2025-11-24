Vinícius Jr llegó al Real Madrid en 2018, poco a poco se fue ganando su lugar a tal grado que ya es una leyenda del equipo. Ahora, podría salir y todo por su relación con Xabi Alonso.

El jugador del Real Madrid, Vinícius Jr, llegó a tal punto que estuvo muy cerca de ganar el Balón de Oro en 2024, sin embargo, se lo llevó Rodri Hernández. Desde ahí, hubo una caída en su nivel de juego.

La llegada de Kylian Mbappé no le hizo bien, no porque se lleven mal, sino porque no existe entendimiento en la cancha. Todo esto, ha llevado a Xabi Alonso a darle menos minutos al brasileño.

Su punto de tensión más alto lo alcanzó cuando el DT decidió sacar a Vini en El Clásico y este hizo berrinche. Desde ahí, nada fue igual.

Por otro lado, el delantero ha negociado con la directiva del equipo y no ha podido llegar a un acuerdo. Han reportado que se debe a que Vini pide un aumento de sueldo muy grande, de 20 a 30 millones de euros.

¿Quién es Vinícius Jr?

Vinícius Jr es un futbolista nacido en São Gonçalo, Brasil, el 17 de julio del 2000, 25 años. Mide 1.76 mts. y pesa 73 kg.

Actualmente, Vinícius Jr juega en el Real Madrid y tiene contrato hasta 2027, a menos que salga antes. En este 2025 tiene un valor de 150 millones de euros, alcanzó su máximo en 2024 cuando llegó a costar 200 millones.

Juega de extremo derecho y su pierna hábil es la derecha. Se caracteriza por su destreza para driblar y su tiro peligroso.

Con el Club Blanco ha ganado 2 Champions League, 3 Ligas de España, 2 Campeonatos Supercopa de la UEFA, y 2 Mundiales de Clubes.

Vinícius Jr con Real Madrid (Manu Fernandez / AP)

¿Qué edad tiene Vinícius Jr?

Vinícius Jr nació el 17 de julio del 2000, actualmente tiene 25 años.

¿Vinícius Jr tiene esposa?

Vinícius Jr no tiene esposa, pero tiene una relación con una influencer brasileña llamada: Virginia Fonsea.

¿Qué signo zodiacal es Vinícius Jr?

El signo zodiacal de Vinícius Jr es Cáncer.

¿Vinícius Jr tiene hijos?

Vinícius jr no tiene hijos.

¿Qué estudió Vinícius Jr?

Vinícius Jr se ha dedicado al futbol desde temprana edad, por lo que no tiene estudios universitarios convencionales.

¿En qué ha trabajado Vinícius Jr?

Vinícius Jr se ha dedicado al futbol desde su infancia. Su debut lo hizo el 13 de mayo del 2017 con el Flamengo a la edad de 16 años.