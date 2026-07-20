Ricardo La Volpe salió a aclarar el comentario por el que se ha hecho viral en últimas horas y aseguró que no faltó al respeto a México, tras decir que “los únicos que se venden son ustedes los mexicanos”.

“…fue en en un contexto de una conversación informal… apoyo a Argentina… en ningún momento fue mi intención faltar al respeto a México ni a su gente…” Ricardo La Volpe

El entrenador aregentino que reside en Guadalajara, Jalisco, dijo que naturalmente apoyó a Argentina en la final que jugó contra España, hoy campeón del Mundial.

Así lo dijo Ricardo La Volpe en redes sociales luego de haber dado la polémica declaración en un aeropuerto mexicano previo al partido España vs Argentina.

Ricardo La Volpe niega haber faltado al respeto a México y se dice agradecido

Ricardo La Volpe dijo que en ningún momento quiso faltar al respeto a México ni a su gente, así lo en un contexto mundialista en el que el apoyo mexicano generalizado fue a España.

Señaló que a lo largo de su carera siempre ha sido agradecido con las oportunidades y el cariño que le ha dado México.

La Volpe agradeció a quienes se han dado el tiempo de escuchar el mensaje completo y sacar sus propias conclusiones. También pidió enfocarse en el fútbol más que en comentarios personales.

Tunden a Ricardo La Volpe por comentarios contra los mexicanos; lo tachan de malagradecido

En redes sociales siguen tundiendo a Ricardo La Volpe y piden que se regrese a su país por “malagradecido con Mexico”.

Algunos criticaron que su post en redes sociales sea una justificación mas no un arrepentimiento por sus dichos.

Los comentarios de críticas los encabezan no solo mexicanos sino también españoles “vaya manera de ser agradecido con el país… en donde más hiciste plata”.

“Otro argentino malagradecido que no sabe perder”, “¡Viva Mexico!, de aquí tragas” y “México te ha matado el hambre por años”, han sido algunos de los comentarios.