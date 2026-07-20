La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) confirmó la identificación de las 10 personas localizadas sin vida, en tres municipios de la entidad, el sábado 18 de julio de 2026.

Entre las víctimas del multihomidicio en Zacatecas se encuentran exfuncionarios públicos, servidores en activo y empresariosde los sectores de la construcción y el entretenimiento.

Ignacio Castrejón Valdez: Expresidente municipal de Sombrerete (periodo 2016-2018) y empresario del sector de la construcción. Fidel Alvarado de la Torre: Secretario de desarrollo social del Ayuntamiento de Fresnillo. Jesús Gerardo Muñetón Hernández: Elemento activo de Protección Civil y Bomberos de Fresnillo. Andrés Vázquez Gurrola: Abogado, exregidor y exdirector de la Policía Municipal de Canatlán, Durango. José Armando Ledezma Campos: Empresario vinculado al ramo de la construcción vinculados al municipio de Fresnillo. Armando Ledezma Aguirre: Empresario vinculado al ramo de la construcción vinculados al municipio de Fresnillo. Juan Carlos Berumen: Empresario vinculado al ramo de la construcción vinculados al municipio de Fresnillo. Fernando Robles de la Torre: Constructor Jesús Daniel Rivera Sandoval: Coordinador de feria de Fresnillo. José Ángel Valdez Rivera: Ganadero originario de Durango que radicaba en Jiménez del Teul, Zacatecas.

Fiscalía investiga posibles actos de extorsión

Autoridades de Zacatecas investigan el asesinato de diez personas cuyos cuerpos fueron localizados con signos de violencia en diversos municipios del estado.

La primera hipótesis está relacionada con posibles actos de extorsión y corrupción pública, ante ello se analiza la posible colusión de servidores públicos. Hasta el momento no hay detenidos.

Fiscalía de Zacatecas investiga multihomidicio que podría haber derivado de la extorsión (Cuartoscuro / Fotógrafo Especial)

Multihomicidio en Zacatecas

El pasado 18 de julio, fueron localizadas 10 personas sin vida, 8 por estrangulamiento y dos por arma de fuego, en:

Pánuco

Morelos

Saín Alto

De acuerdo con reportes, éstas personas fueron privadas de su libertad entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.

Sus cuerpos fueron abandonados en distintos puntos estratégicos del estado durante las primeras horas del sábado.