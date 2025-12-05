Kylian Mbappé es una de las máximas figuras del fútbol mundial gracias a su velocidad, técnica y capacidad goleadora. A sus 26 años, el delantero francés continúa siendo protagonista tanto en clubes de élite como en la selección de Francia. Aquí te contamos todo sobre él.

¿Quién es Kylian Mbappé?

Kylian Mbappé es un futbolista profesional francés, considerado una de las grandes estrellas del fútbol mundial. Desde su inicio ha sido una promesa destacada por su velocidad, técnica, habilidad goleadora y versatilidad ofensiva. Ha jugado en clubes de máximo nivel y ha sido pieza clave en la selección nacional de Francia.

¿Qué edad tiene Kylian Mbappé?

Mbappé nació el 20 de diciembre de 1998, por lo que actualmente tiene 26 años, a días de cumplir los 27.

¿Kylian Mbappé tiene esposa?

Kylian Mbappé no está casado y actualmente no se le relaciona con ninguna mujer como pareja, pues el futbolista ha decidido mantener su vida personal en privado.

¿Qué signo zodiacal es Kylian Mbappé?

Al haber nacido el 20 de diciembre, su signo zodiacal es Sagitario, el cual se caracteriza por su espíritu libre y aventurero, optimismo, honestidad y energía.

¿Kylian Mbappé tiene hijos?

Kylian Mbappé no tiene hijos, por lo que se ha dedicado por completo a su carrera como futbolista profesional en las ligas mayores.

¿Qué estudió Kylian Mbappé?

Mbappé no cuenta con una carrera universitaria; sin embargo, estudió en el Instituto Nacional Francés (INF) de Clairefontaine, un centro de élite para futuros futbolistas, y también asistió al conservatorio, donde estudió flauta entre los 6 y 11 años.

¿En qué ha trabajado Kylian Mbappé?

La trayectoria de Mbappé comenzó desde muy pequeño, por lo que toda su vida ha sido completamente para el fútbol: