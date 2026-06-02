El streamer IShowSpeed lanzó una canción del Mundial 2026 y sorprendió con la letra donde enaltece el evento que iniciará el próximo 11 de junio, con frases en español.

El lunes 1 de junio se estrenó Copa del Mundo, un homenaje que el streamer Speed lanzó para celebrar el próximo inicio del Mundial 2026.

No es la primera vez que Speed lanza una canción no oficial sobre el Mundial, pues en 2022 estrenó una canción sobre Qatar.

Speed estrena canción no oficial del Mundial 2026

El título de la canción de Speed está en español, Copa del Mundo, e inicia nombrando a los países que formarán parte del Mundial 2026.

La temática de la canción es de júbilo por la pasión del fútbol que se vive por el evento deportivo que se realizará el 11 de junio y concluye el 19 de julio.

El Mundial 2026 contará con la participación de 48 selecciones participantes y Speed destacó este detalle en Copa del Mundo.

Asimismo, utiliza frases en español como: “Todo el mundo mirando y mi padre gritando. La bola girando, 1, 2, 3, 4”.

Esta es la letra de “Copa del Mundo”, la canción de Speed por el Mundial 2026

Speed inicia su canción del Mundial 2026 nombrando la lista de países que participarán en el evento deportivo por orden alfabético.

Esta es la letra de Copa del Mundo de Speed:

“Vamos, un momento

Qué sueño es este

¡Vamos!

(Lista de países participantes del Mundial)

¡Vamos a jugar fútbol!

Porque este es el Mundial

Levanten sus banderas en el aire

Pongan sus manos en el aire

Levanten sus banderas porque esta es la Copa del Mundo

Pongan sus banderas arriba, manos en el aire

¡Ahora vamos! Vamos a luchar, somos la noche!

Esta noche vamos con todo, vivimos para este momento

Nos levantamos hasta el final

Tenemos que soñar, soñar hasta que ganemos

Entrégame la copa, el campeonato

Me la voy a llevar de vuelta a mi casa

Todo el mundo lo sabe

Cuando doy un paso, piso con la izquierda

Paso con la derecha, saco el pecho

Enfoqué mi mente, respiro profundo y espero al resto

¡Esta es la Copa del Mundo! Levanten las manos en el aire".