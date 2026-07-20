Shakira felicita a España por su triunfo en el Mundial 2026 con un emotivo video donde recuerda que tienen un “vínculo inquebrantable”.

El lunes 20 de julio se realizó un festejo en Madrid por el triunfo de España en el Mundial 2026 y compartieron un mensaje de Shakira dedicado a La Roja.

Shakira envía mensaje por triunfo de España en el Mundial 2026

Durante la celebración por la victoria de España en el Mundial 2026 en Plaza de Cibeles, compartieron un mensaje de Shakira para felicitar a La Roja.

En el video aparece Shakira con la playera de la Selección de España y recordó que tiene un vínculo especial con España.

“Quiero felicitar a La Roja y a España por este triunfo tan merecido, ha sido un equipo que realmente ha demostrado al mundo lo que es trabajar en cooperación” Shakira

“Qué alegría poder vivir esto con ustedes, que ganas de poder estar ahí para celebrar con ustedes por todo lo alto y ya me dicen aquí todos que soy el talismán de España” Shakira

La cantante asegura que es España quien le da suerte a ella y que siempre tendrán un vínculo inquebrantable.

🔥🔝 LE TRAE SUERTE A ESPAÑA 🇪🇸 🔥🔝



Shakira y su mensaje a la selección de España 🇪🇸 tras ganar el mundial 2026



"España me da suerte a mí". pic.twitter.com/1KoKyPiRaQ — KCH RADIO 90.9FM (@kchradio) July 20, 2026

Recordemos que los hijos de Shakira nacieron en Barcelona, España, por lo que realmente tiene un vínculo especial con este país: “Eso muestra que tenemos un vínculo inquebrantable, los quiero mucho”.

Shakira ha estado con España en sus últimas Copas del Mundo

Los aficionados españoles aseguran que Shakira ha traído suerte a España, ya que ha estado presente en los dos últimos mundiales que ganaron.

Shakira cerró el Mundial 2010 en Sudáfrica y pasó lo mismo en la final del Mundial 2026 en Estados Unidos.

Es por eso que muchos españoles creen que Shakira les ha dado suerte en sus últimas Copas del Mundo.

Shakira espera celebrar la victoria de España en el Mundial 2026 durante los 12 conciertos que dará en Madrid en septiembre y octubre de 2026.