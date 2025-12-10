Lionel Messi es un futbolista argentino considerado uno de los mejores del mundo; incluso, es el jugador con más balones de oro en la historia. Descubre todo acerca del argentino.

¿Quién es Lionel Messi?

Lionel Messi es un futbolista argentino considerado como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Su carrera comenzó en las divisiones inferiores de su país y Europa y ha logrado consolidarse como el mejor jugador del mundo.

¿Qué edad tiene Lionel Messi?

Lionel Messi nació el 24 de junio de 1987, por lo que tiene 38 años.

¿Lionel Messi tiene esposa?

Desde el 2017, está casado con Antonela Roccuzzo, quien es una modelo, influencer y filántropa argentina.

¿Qué signo zodiacal es Lionel Messi?

Al nacer el 24 de junio, su signo zodiacal es Cáncer, el cual es reconocido por su sensibilidad emocional y una profunda fe.

¿Lionel Messi tiene hijos?

Sí, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo tienen tres varones.

¿Qué estudió Lionel Messi?

Lionel Messi no tiene estudios universitarios, pues desde muy pequeño se dedicó por completo a su carrera como futbolista.

¿En qué ha trabajado Lionel Messi?

Messi, uno de los mejores futbolistas del mundo, cuenta con una gran trayectoria en la industria: