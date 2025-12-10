Lionel Messi es un futbolista argentino considerado uno de los mejores del mundo; incluso, es el jugador con más balones de oro en la historia. Descubre todo acerca del argentino.
¿Quién es Lionel Messi?
Lionel Messi es un futbolista argentino considerado como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Su carrera comenzó en las divisiones inferiores de su país y Europa y ha logrado consolidarse como el mejor jugador del mundo.
¿Qué edad tiene Lionel Messi?
Lionel Messi nació el 24 de junio de 1987, por lo que tiene 38 años.
¿Lionel Messi tiene esposa?
Desde el 2017, está casado con Antonela Roccuzzo, quien es una modelo, influencer y filántropa argentina.
¿Qué signo zodiacal es Lionel Messi?
Al nacer el 24 de junio, su signo zodiacal es Cáncer, el cual es reconocido por su sensibilidad emocional y una profunda fe.
¿Lionel Messi tiene hijos?
Sí, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo tienen tres varones.
¿Qué estudió Lionel Messi?
Lionel Messi no tiene estudios universitarios, pues desde muy pequeño se dedicó por completo a su carrera como futbolista.
¿En qué ha trabajado Lionel Messi?
Messi, uno de los mejores futbolistas del mundo, cuenta con una gran trayectoria en la industria:
- 1995-200: Fue jugador juvenil en Newell’s Old Boys
- 2000: Ingresó a La Masía (FC Barcelona)
- 2003: Tuvo su debut en el Barcelona C (Tercera División)
- 2004: Hizo su debut profesional en la segunda división B del Barcelona B
- 2005: Obtiene la titularidad progresiva en Barcelona y primer contrato profesional importante
- 2009: Gana el Sextete con el Barcelona
- 2011: Es nombrado como capitán del Barcelona
- 2014: Se convierte en el máximo goleador de la Selección Argentina
- 2018: Es capitán absoluto del FC Barcelona
- 2021: Es fichado por el Paris Saint-Germain
- 2023: Es fichado por el Inter Miami (MLS)
- Ganador del Balón de Oro en ocho ocasiones: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023