La canción de Speed, Copa del Mundo, Campeones, formará parte del álbum oficial del Mundial 2026 por decisión de la FIFA.

El pasado 1 de junio se estrenó Campeones, una canción interpretada por IShowSpeed, uno de los streamers más conocidos del momento y que constantemente ha manifestado su pasión por el futbol.

La cuenta oficial de Instagram de la FIFA le envió un mensaje a Speed para comunicarle que su canción forma parte del álbum oficial del Mundial 2026, donde compartirá créditos con estrellas como Shakira.

La canción de Speed forma parte del álbum del Mundial 2026

Campeones de Speed ha generado más de 12 millones de vistas en YouTube, por lo que la FIFA decidió incluir la melodía al álbum oficial.

Speed estaba realizando un en vivo cuando compartió con sus seguidores el mensaje de la cuenta oficial de la FIFA.

🚨| BREAKING: FIFA World Cup’s official X account messaged Speed, confirming that his World Cup song “Champions” has been listed on the FIFA World Cup 2026 Official Album 🤯🤯🔥 pic.twitter.com/PFI368agNj — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) June 3, 2026

“La escuchamos. Nos gustó. Está en el álbum oficial de la Copa del Mundo de la FIFA 2026”, decía el mensaje enviado a Speed.

El influencer no podía creer la decisión de la FIFA, pues era su sueño formar parte del álbum del Mundial 2026.

Speed es un gran aficionado del fútbol y fanático de Cristiano Ronaldo , por lo que manifestó su pasión por este deporte a través de su canción.

El streamer reaccionó a la decisión de la FIFA con un grito de emoción y comenzó a saltar de felicidad.

Canción de Speed se posiciona en YouTube tras decisión de la FIFA

Campeones ha acumulado más de 12 millones de visitas en YouTube tras su estreno, lo cual habría llamado la atención de la FIFA y por eso decidieron incluirla en el álbum del Mundial 2026.

La canción de Speed se encuentra en el ranking mundial de YouTube, por lo que se encuentra en el lugar 24.

Esta melodía incluye una lista de los países que participarán en el Mundial 2026 y llamó la atención que Speed incluyó una frase en español, además de que el título también se encuentra en este idioma.