Santiago Giménez se ha convertido en uno de los jugadores más sonados en las últimas horas, pues su futuro dentro del Milan es cada vez más complejo, por lo que el Sunderland de la Premier League estaría interesado en su fichaje. Continúa leyendo para conocer todo sobre el futbolista argentino.

¿Quién es Santiago Giménez?

Santiago Giménez es un futbolista que juega como delantero, nacido en Argentina, pero ha sido naturalizado como mexicano. Durante su trayectoria se ha desempeñado en clubes de alto nivel y ha llamado la atención por su capacidad ofensiva, potencia física y goles. Actualmente juega con el A. C. Milan de la Serie A de Italia y es internacional con la selección mexicana.

¿Qué edad tiene Santiago Giménez?

Santiago Giménez nació el 18 de abril de 2001, por lo que actualmente tiene 24 años.

¿Santiago Giménez tiene esposa?

Sí, desde hace dos años está casado con Fernanda Serrano Coto, quien es una actriz y conductora mexicana.

¿Qué signo zodiacal es Santiago Giménez?

El “Bebote” es Aries, un signo caracterizado por su valentía, su energía y su liderazgo.

¿Santiago Giménez tiene hijos?

No, Santiago Giménez no tiene hijos, por lo que se ha dedicado de lleno a su carrera como futbolista profesional.

¿Qué estudió Santiago Giménez?

No hay información sobre sus estudios, pues desde muy pequeño comenzó con su carrera como futbolista en ligas inferiores.

¿En qué ha trabajado Santiago Giménez?