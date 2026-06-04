La FIFA anunció que Shakira será parte del espectáculo inaugural del Mundial 2026 en CDMX.

La cantante colombiana, de 49 años, compartirá escenario con Burna Boy, de 34, para interpretar el tema “Dai Dai”.

La ceremonia marcará el inicio del Mundial 2026, torneo más esperado del año y que reunirá a millones de espectadores en todo el mundo.

Con esta participación, Shakira reafirma su vínculo con el fútbol, tras éxitos como “Waka Waka” en 2010, consolidándose como figura icónica de las inauguraciones mundialistas.

A lo largo de su carrera, la cantante ha participado en tres mundiales, éste será el cuarto:

Alemania 2006

Sudáfrica 2010

Brasil 2014

Mundial 2026

Shakira en la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en CDMX (@FIFAWorldCup / X)

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo la ceremonia de inauguración del Mundial 2026?

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 se llevará a cabo en el Estadio Azteca, conocido temporalmente como Estadio Ciudad de México, el jueves 11 de junio.

Ésta iniciará a las 11:30 de la mañana mientras que el partido inicial entre México y Sudáfrica arrancará a la una de la tarde.

Además de Shakira y Burna Boy, el espectáculo musical contará con la participación de:

Belinda, de 36 años.

Alejandro Fernández, de 55 años.

Maná

J Balvin, de 41 años.

Los Ángeles Azules

Lila Downs, de 57 años de edad.

Danny Ocean, de 34 años.

Tyla, de 24 años.

Maná y Belinda encabezan la inauguración del Mundial 2026 en México (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Shakira en el cierre del Mundial 2026

Shakira no solo participará en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 que se celebrará en CDMX y será transmitida a nivel mundial.

La colombiana también será parte del espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

El espectáculo que dará un nuevo giro a la historia del evento deportivo incluirá presentaciones de Madonna, de 67 años, y BTS.