Erling Braut Haaland es un futbolista profesional noruego que juega como delantero centro y es considerado uno de los mejores goleadores del fútbol mundial. Su potencia física, velocidad y capacidad de definición lo han convertido en una de las figuras más dominantes del deporte en la actualidad.

¿Quién es Erling Haaland?

Erling Braut Haaland es un futbolista profesional noruego que se desempeña como delantero centro. Es considerado uno de los mejores goleadores del mundo por su potencia física, velocidad, definición y capacidad para marcar goles en partidos decisivos. Actualmente juega en el Manchester City de la Premier League y es el principal referente ofensivo de la selección nacional de Noruega.

¿Qué edad tiene Erling Haaland?

Erling Haaland nació el 21 de julio de 2000, por lo que actualmente tiene 25 años.

¿Erling Haaland tiene esposa?

No, Erling Haaland no está casado; sin embargo, mantiene una relación sentimental con Isabel Haugseng Johansen, exfutbolista noruega, pero no han contraído matrimonio hasta el momento.

¿Qué signo zodiacal es Erling Haaland?

Al haber nacido el 21 de julio, su signo zodiacal es Cáncer, el cual es caracterizado por gran sensibilidad, intuición, apego a la familia y hogar.

¿Erling Haaland tiene hijos?

Sí, en octubre de 2024, Erling Haaland se convirtió en padre por primera vez, aunque ha mantenido los detalles de su hijo fuera del ámbito público, priorizando su vida privada.

¿Qué estudió Erling Haaland?

No hay infomación de estudios universitarios. Desde muy joven, Haaland se enfocó plenamente en su formación como futbolista profesional, desarrollándose en academias juveniles en Noruega y posteriormente en clubes europeos de alto nivel.

¿En qué ha trabajado Erling Haaland?

Erling Haaland ha desarrollado su carrera exclusivamente como futbolista profesional, destacando en clubes de élite del fútbol europeo:

2016 a 2017: Fuerzas básicas del Bryne FK (Noruega)

2017 a 2019: Molde FK, donde debutó profesionalmente

2019 a 2020: Red Bull Salzburg, destacando en la UEFA Champions League

2020 a 2022: Borussia Dortmund, consolidándose como goleador mundial

2022–presente: Manchester City, donde ha ganado múltiples títulos, incluyendo la UEFA Champions League, Premier League y Mundial de Clubes

Selección de Noruega: Máximo referente ofensivo del combinado nacional

En su primera temporada con el Manchester City rompió récords históricos de goleo en la Premier League y fue pieza clave en el triplete histórico del club en 2023.