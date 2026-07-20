La FIFA abrió una investigación disciplinaria contra Argentina por los incidentes de violencia y comportamiento antideportivo protagonizados por sus futbolistas al término de la final Mundial 2026.

España derrotó a Argentina en la final del Mundial 2026 el domingo 19 de julio, y tras el silbatazo final, algunos futbolistas de la Albiceleste agredieron a jugadores españoles.

¿Cómo investigará la FIFA a Argentina tras la final del Mundial 2026?

La Comisión Disciplinaria de la FIFA analizará las imágenes de video y las actas del cuerpo arbitral liderado por Slavko Vincic, tras la derrota de la Argentina ante España, como parte de la investigación.

El expediente disciplinario se centrará principalmente en cuatro hechos concretos ocurridos tras el final del partido por el título del Mundial 2026.

Puntos a investigar por la FIFA tras la final del Mundial 2026:

La agresión de Nahuel Molina a jugadores de España

La expulsión de Leandro Paredes

Intervención del cuerpo técnico de Argentina

Falta de respeto en la premiación por integrantes de Argentina

Leandro Paredes agrede a Gavi y Eric García tras la final del Mundial 2026. (Yuki Iwamura / AP Photo/Yuki Iwamura)

Es la segunda investigación de la FIFA contra Argentina

La investigación de la FIFA contra Argentina tras la final del Mundial 2026, es la segunda que se abre con la Albiceleste como protagonista.

La FIFA mantenía abierta contra la Asociación del Fútbol Argentino una investigación desde el partido de semifinales contra Inglaterra.

En dicho duelo, los jugadores de Argentina desplegaron una pancarta con el lema político “Las Malvinas son argentinas”, un acto que viola de forma estricta el reglamento de la FIFA sobre manifestaciones políticas en el deporte. [1]