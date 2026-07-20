Claudia Sheinbaum mantiene una sólida aprobación del 72.5%, según la encuesta de MetricsMx realizada el 15 de julio de 2026.
El estudio refleja estabilidad en los niveles de respaldo para la presidenta de México, con un 59.9% que aprueba “mucho” su gestión y una desaprobación mínima del 18.8%.
Entre los temas con mayor consenso destacan la protección de connacionales en Estados Unidos y la visión positiva sobre los nuevos acuerdos comerciales internacionales, consolidando una tendencia de apoyo superior al 70% durante julio.
Estabilidad en la aprobación de Claudia Sheinbaum
La aprobación de Claudia Sheinbaum ha mostrado una consistencia notable durante la primera quincena de julio.
Tras alcanzar un pico del 74.2% el 8 de julio de 2026, la cifra se ajustó ligeramente al 72.5% actual, donde el 59.9% de los encuestados afirma que aprueba “mucho” la gestión de la presidenta de México.
Por su parte, la desaprobación se mantiene en sus niveles más bajos, situándose en un 18.8%.
Estas cifras confirman una tendencia de estabilidad por encima del 70%, cifra que también se registró el 1 de julio con un 70.9%.
Respaldan política de protección migratoria en Estados Unidos
Uno de los puntos con mayor consenso en la opinión pública es la defensa de los mexicanos en Estados Unidos.
El 84.3% de los ciudadanos está de acuerdo con que el Gobierno de México brinde apoyo y defienda los derechos de las familias afectadas por operativos del ICE, independientemente de su situación migratoria.
De este grupo, un contundente 72.1% manifestó estar “muy de acuerdo” con esta postura gubernamental.
En el ámbito económico internacional, el 64.3% de la población considera que el nuevo acuerdo firmado entre México y la Unión Europea favorecerá la economía nacional al facilitar el comercio y la inversión de empresas europeas en el país.
Metodología de la encuesta de MetricsMx
Los datos provienen de una encuesta telefónica con robot realizada el 15 de julio de 2026 a 800 adultos residentes en México.
El estudio utilizó un muestreo probabilístico de números fijos y celulares, ajustado según las características de género, edad y residencia de la lista nominal del INE del 9 de julio de 2026.
Las estimaciones presentan un margen de error máximo de +/-3.46% con un nivel de confianza del 95%