Claudia Sheinbaum mantiene una sólida aprobación del 72.5%, según la encuesta de MetricsMx realizada el 15 de julio de 2026.

El estudio refleja estabilidad en los niveles de respaldo para la presidenta de México, con un 59.9% que aprueba “mucho” su gestión y una desaprobación mínima del 18.8%.

Entre los temas con mayor consenso destacan la protección de connacionales en Estados Unidos y la visión positiva sobre los nuevos acuerdos comerciales internacionales, consolidando una tendencia de apoyo superior al 70% durante julio.

Aprobación de Claudia Sheinbaum se sitúa en 72.5% (SDPnoticias)

Estabilidad en la aprobación de Claudia Sheinbaum

La aprobación de Claudia Sheinbaum ha mostrado una consistencia notable durante la primera quincena de julio.

Tras alcanzar un pico del 74.2% el 8 de julio de 2026, la cifra se ajustó ligeramente al 72.5% actual, donde el 59.9% de los encuestados afirma que aprueba “mucho” la gestión de la presidenta de México.

Por su parte, la desaprobación se mantiene en sus niveles más bajos, situándose en un 18.8%.

Estas cifras confirman una tendencia de estabilidad por encima del 70%, cifra que también se registró el 1 de julio con un 70.9%.

Aprobación de Claudia Sheinbaum se sitúa en 72.5% (SDPnoticias)

Respaldan política de protección migratoria en Estados Unidos

Uno de los puntos con mayor consenso en la opinión pública es la defensa de los mexicanos en Estados Unidos.

El 84.3% de los ciudadanos está de acuerdo con que el Gobierno de México brinde apoyo y defienda los derechos de las familias afectadas por operativos del ICE, independientemente de su situación migratoria.

De este grupo, un contundente 72.1% manifestó estar “muy de acuerdo” con esta postura gubernamental.

Mayoría respalda apoyo a mexicanos frente al ICE (SDPnoticias)

En el ámbito económico internacional, el 64.3% de la población considera que el nuevo acuerdo firmado entre México y la Unión Europea favorecerá la economía nacional al facilitar el comercio y la inversión de empresas europeas en el país.

El 64.3% de la población considera que el nuevo acuerdo firmado entre México y la Unión Europea favorecerá la economía nacional (SDPnoticias)

Metodología de la encuesta de MetricsMx

Los datos provienen de una encuesta telefónica con robot realizada el 15 de julio de 2026 a 800 adultos residentes en México.

El estudio utilizó un muestreo probabilístico de números fijos y celulares, ajustado según las características de género, edad y residencia de la lista nominal del INE del 9 de julio de 2026.

Las estimaciones presentan un margen de error máximo de +/-3.46% con un nivel de confianza del 95%