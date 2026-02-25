Shakira es una de las artistas latinas más exitosas del mundo, conocida por su estilo único que fusiona pop, rock y ritmos latinos. Ha roto barreras en mercados de habla hispana e inglesa, ha ganado múltiples premios y ha desarrollado una carrera que va más allá de la música. Conoce más sobre su vida.

¿Quién es Shakira?

Shakira Isabel Mebarak Ripoll es una cantante, compositora, productora musical, bailarina y empresaria de Colombia. Se ha destacado por su capacidad artística desde muy joven y por su impacto global en la música pop y latina.

En 1995 alcanzó fama internacional con el álbum Pies Descalzos y se consolidó globalmente con Laundry Service, que incluyó éxitos en inglés y español.

¿Qué edad tiene Shakira?

Shakira nació el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, Colombia, por lo que actualmente tiene 49 años.

¿Shakira tiene esposo?

No, Shakira no está casada; en el 2022 se separó de Gerard Piqué, con quien mantuvo una relación de más de una década.

Shakira, cantante y compositora de Colombia (Ig: @shakira)

¿Qué signo zodiacal es Shakira?

Al haber nacido el 2 de febrero, Shakira es Acuario, signo de aire que se caracteriza por ser visionario, independiente y creativo.

¿Shakira tiene hijos?

Sí, Shakira tiene dos hijos: Milán y Sasha, quienes han aparecido en videos y canciones.

¿Qué estudió Shakira?

Aunque desde muy joven se dedicó a la música, Shakira ha tomado cursos de historia de la civilización occidental en la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA) y ha mostrado gran interés por la literatura y los idiomas, pues habla español, inglés, portugués e italiano.

¿En qué ha trabajado Shakira?

Además de su carrera como cantante profesional, Shakira ha incursionado en diferentes ámbitos como: