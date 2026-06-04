Burna Boy es un cantante, compositor y productor nigeriano, quien ganó gran popularidad por interpretar ‘Dai Dai’ con Shakira.

‘Dai Dai’ es la canción oficial del Mundial 2026 de la FIFA interpretada por Shakira en colaboración con Burna Boy.

¿Quién es Burna Boy? Cantante de ‘Dai Dai’

Damini Ebunoluwa Ogulu es un cantante, productor y compositor originario de Port Harcourt, Nigeria.

Burna Boy obtuvo gran popularidad tras cantar junto a Shakira la canción oficial del Mundial 2026.

Burna Boy colaboró con Shakira para 'Dai Dai' la canción oficial del Mundial 2026 (Instagram/burnaboygram)

¿Qué edad tiene Burna Boy?

Burna Boy nació el 2 de julio de 1991; actualmente tiene 34 años de edad.

¿Quién es el esposa de Burna Boy?

Burna Boy no está casada, pero es pareja de la cantante Chloe Bailey.

¿Qué signo zodiacal es Burna Boy?

Burna Boy es Cáncer.

¿Cuántos hijos tiene Burna Boy?

Burna Boy no tiene hijos.

Burna Boy (Instagram/@burnaboygram/@shotbynee)

¿Qué estudió Burna Boy?

Estudió tecnología de medios en la Universidad de Sussex en Inglaterra y comunicaciones y cultura en medios en la Universidad de Oxford.

¿En qué ha trabajado Burna Boy?

Burna Boy debutó en la música con el álbum L.I.F.E lanzado en 2013 y saltó a la fama tras vender más de 40 mil copias.

Tras ganar gran popularidad ganó un Grammy por mejor álbum musical mundial.

Burna Boy ha lanzado ocho discos:

L.I.F.E

On a Spaceship

Outside

African Giant

Twice as Tall

Love, Demini

I Told Them

No Sign of Seakness

Burna Boy se volvió viral tras colaborar con Shakira en la canción ‘Dai Dai’, la canción oficial del Mundial 2026.