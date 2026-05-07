Shakira sorprendió a sus seguidores al anunciar que será la encargada de interpretar el himno oficial del Mundial 2026.

A través de sus redes sociales compartió un fragmento de la canción oficial del Mundial de Futbol 2026, titulada “Dai Dai”, la cual será lanzada el próximo 14 de mayo.

“Desde el Estadio Maracaná, aquí está “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Disponible el 14/5. ¡Estamos listos!” Shakira

Shakira anuncia ‘Dai Dai’, himno oficial del Mundial 2026

Shakira es reconocida como un ícono de los Mundiales tras sus éxitos en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014

Ahora llega con “Dai Dai” (que en italiano es vamos, vamos), tema que será la canción oficial del Mundial 2026 y estará disponible el próximo 14 de mayo.

En un mensaje acompañado de un breve video, Shakira compartió que el video se grabó en el histórico Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

En el video Shakira aparece vestida con camiseta amarilla y shorts azules, además la acompañan varios bailarines.

La escenografía se completa con cuatro balones de los Mundiales de Futbol de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, más el “Trionda” de Norteamérica 2026.

El video, de un minuto y siete segundos de duración, termina con la frase “We Are Ready” (Estamos listos) y una panorámica del estadio, engalanado con fuegos artificiales.

Esta nueva producción contará con la colaboración del cantante nigeriano Burna Boy, aportando una mezcla multicultural de ritmos caribeños y africanos.

Shakira regresa a los mundiales con ‘Dai Dai’

El anuncio ha generado gran entusiasmo en redes sociales, consolidando la imagen de Shakira como la figura musical más emblemática de la FIFA.

El Mundial 2026 se llevará a cabo entre junio y julio en sedes de México, Estados Unidos y Canadá, marcando el regreso de la intérprete a los escenarios mundialistas.

Para Shakira no es nuevo cantar el himno de los mundiales, ya que lo ha hecho en dos ocasiones con gran éxito:

Waka Waka fue el himno del Mundial de Sudáfrica 2010

La La La el de Brasil 2014