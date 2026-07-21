Antonela Roccuzzo expresó su respaldo a Lionel Messi después de la final del Mundial 2026, donde Argentina cayó ante España, con un mensaje compartido en Instagram.

La esposa del capitán argentino acompañó su publicación con fotografías de Lionel Messi y destacó su fortaleza, perseverancia y compromiso, asegurando que siempre será el mejor futbolista para ella.

En su mensaje, Antonela Roccuzzo afirmó que admira profundamente a Lionel Messi por mantenerse fiel a sus valores, además de considerarlo un ejemplo para sus hijos y millones de personas.

El mensaje de Antonela Roccuzzo destacó la fortaleza y el legado de Lionel Messi

Roccuzzo aseguró que Messi nunca deja de luchar, incluso en los momentos más difíciles, y resaltó que siempre entrega todo hasta el último segundo de cada partido.

También señaló que el verdadero éxito se construye con trabajo, sacrificio y perseverancia, cualidades que, a su juicio, han marcado la trayectoria del futbolista argentino.

El capitán argentino Lionel Messi avanza con el balón durante el partido contra Suiza en los cuartos de final del Mundial, el sábado 11 de julio de 2026, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Charlie Riedel) (Charlie Riedel / AP Photo/Charlie Riedel)

La empresaria destacó que el capitán de Argentina ha sabido levantarse después de cada desafío sin perder su esencia, una característica que consideró única dentro y fuera del campo.

Además, agradeció las enseñanzas que Messi transmite diariamente a su familia, especialmente a sus hijos, quienes lo ven como un ejemplo de dedicación y esfuerzo.

Roccuzzo afirmó sentirse orgullosa de compartir su vida con el delantero y expresó que su admiración supera cualquier palabra, reiterando el cariño que siente por él.

La publicación apareció poco después de la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026, resultado que puso fin a la defensa del título conseguido en Catar.

El mensaje recibió miles de reacciones en redes sociales, donde aficionados destacaron el apoyo de Antonela hacia Messi tras concluir una nueva participación mundialista con la selección argentina.