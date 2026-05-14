Por primera vez, el Mundial 2026 tendrá show de medio tiempo que será galardonado por BTS, Shakira y Madonna. Además, la curaduría es por Chris Martin de Coldplay.

Asimismo, se informó que el show de medio tiempo apoyará al Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, que busca expandir el acceso a la educación y el deporte.

BTS, Shakira y Madonna darán el show de medio tiempo del Mundial 2026

Un video de Chris Martin con los personajes de Plaza Sésamo anunció que el Mundial 2026 tendrá, por primera vez, un show de medio tiempo que estará a cargo de BTS, Shakira y Madonna.

Aunque aún no se saben demasiados detalles, cómo el formato en el que se presentarán o si habrá una colaboración única, Chris Martin sí aclaró que él será partícipe, pero como curador del show.

Chris Martin anuncia show de medio tiempo del Mundial 2026 bajo su curaduría. (@coldplay)

Asimismo, el show del medio tiempo del Mundial 2026 será producido por Global Citizen, una empresa que ha trabajado con Coldplay, Beyoncé, Billie Eilish, Elton John, entre otros.

El suceso se dará en el cierre del Mundial 2026, el día 19 de julio en el Estadio Nueva York y Nueva Jersey en Estados Unidos.

Madonna, Shakira and BTS will co-headline the first-ever FIFA World Cup™ Final Halftime Show at the New York New Jersey Stadium on July 19.



Curated by Coldplay's Chris Martin and produced by Global Citizen, the show will raise funds for the FIFA Global Citizen Education Fund,… pic.twitter.com/H2c2mc9q0b — Coldplay (@coldplay) May 14, 2026

Mundial 2026 donará lo recaudado para la educación de calidad y el deporte

Chris Martin anunció que por primera vez el Mundial 2026 tendrá show de medio tiempo y adelantó que lo recaudado se destinará al Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA.

El objetivo del Fondo es brindar educación de calidad y deporte a niños y niñas, la cual tiene el objetivo de recaudar mil 725 millones de pesos.

Ante ello, a lo largo del Mundial 2026 se donará un dólar por cada boleto vendido para todos los partidos, siendo 104 en total los que forman parte del torneo de la FIFA.