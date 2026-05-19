El Mundial 2026 sigue calentando motores ahora con una nueva canción que se suma al álbum oficial de la FIFA con “Goals”, tema que será interpretado por LISA, Anitta y Rema.

Canción “Goals” de LISA, Anitta y Rema que reafirman que en esta edición del Mundial 2026 la música será una parte importante para el encuentro del balón pie.

Pues recordemos que también será la primera vez en el Mundial 2026 que se tenga un espectáculo de medio tiempo de un Mundial de Fútbol, con Madonna, Shakira y BTS.

“Goals” de LISA, Anitta y Rema, la nueva canción oficial del Mundial 2026

El Mundial 2026 ya tiene una nueva canción oficial “Goals” que será interpretada por la cantante tailandesa e integrante de Blackpink, LISA junto a la brasileña Anitta y el nigeriano Rema.

“Goals” de LISA, Anitta y Rema se estrena el próximo jueves 21 de mayo a través de las plataforma de música, además de que también se acompañará de un video igualmente disponible ese día a través de Youtube.

“Tres continentes. Un sonido”, es como Anitta compartió un pequeño adelanto de que será “Goals” la nueva canción oficial del Mundial 2026 que interpretará con LISA y Rema.

Estas son las canciones oficiales del Mundial 2026 hasta ahora:

Hasta ahora, son 7 las canciones oficiales del Mundial 2026 con distintos artistas que resaltan el encuentro deportivo entre las naciones del mundo: