Ismael “El Mayo” Zambada, compartió una fuerte declaración durante su audiencia del 20 de julio, donde pidió perdón por sus crímenes tras recibir la sentencia de cadena perpetua.

El líder del cártel de Sinaloa aseguró que realizó una reflexión sobre sus acciones y resaltó que “la violencia debe terminar en México” y en el mundo.

Asimismo, hizo un llamado a las nuevas generaciones para que tomen un camino diferente a la delincuencia pues ésta sólo conduce a una guerra que nadie puede ganar.

Cabe señalar que la defensa de El Mayo Zambada ha asegurado que el líder del narcotráfico no ha cooperado de ninguna manera con las autoridades estadounidenses ni ha señalado a ningún civil o funcionario público.

“No niego la verdad, sé que lo que hice está mal”: El Mayo Zambada

Durante su declaración que fue escrita y leída en español por el líder del Cártel de Sinaloa, El Mayo Zambada aseguró que no quiso un juicio porque reconoce que lo que hizo “está mal”.

De acuerdo con su declaración, sabe que no tiene justificación para lo que hizo y comprende su gravedad por lo que reiteró: “Acepto la condena y no quiero compasión y también quiero decir que lo siento”.

“Me presento ante usted consciente de que he causado daño, de que fui responsable. No me sometí a ningún juicio porque no niego la verdad, sé que lo que hice está mal, no hay justificación para lo que hice, comprendo la gravedad” El Mayo Zambada

La violencia destruye familias, aseguró El Mayo Zambada tras condena a cadena perpetua

Por otra parte, El Mayo Zambada aseguró que comprende la gravedad de lo que sus actos delictivos crearon y recordó que creció pensando “que la violencia era normal”.

Sin embargo, resaltó que la violencia debe acabar en México porque “destruye familias y te acerca a la muerte”.

“Crecí pensando que la violencia era normal. La violencia debe acabar en México y en otros lugares. Acaba vidas, destruye familias y te acerca a la muerte. Nadie gana este tipo de guerras” El Mayo Zambada

Asimismo, llamó a las nuevas generaciones a no elegir el camino del crimen porque “no hay nada en la violencia”; resaltó que ahora solo le queda reflexionar sobre sus hechos durante “los días que le quedan de vida”.

“No hay nada en la violencia ni en el crimen, escojan otro camino. Que mis palabras lleguen a estas nuevas generaciones. No puedo cambiar lo que hice pero sí puedo reflexionar sobre lo que hice en los días que me quedan de vida” El Mayo Zambada

Cabe señalar que el juez Brian Cogan señaló que El Mayo Zambada enfrenta retos en materia de salud física y mental, por lo que recomendó a la entidad de prisiones tomar en cuenta las necesidades del sentenciado para determinar dónde cumplirá su sentencia.