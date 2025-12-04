Cristiano Ronaldo es uno de los futbolistas más reconocidos a nivel mundial, y recientemente se dio a conocer que vendrá a la Ciudad de México. Quédate para conocer todo acerca del CR7.

¿Quién es Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro es una de las leyendas del fútbol. Nacido en Funchal, Madeira, Portugal, saltó a la fama mundial por su talento, disciplina y una carrera plagada de éxitos en clubes de élite y con la selección nacional.

¿Qué edad tiene Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo nació el 5 de febrero de 1985, por lo que actualmente tiene 40 años.

¿Cristiano Ronaldo tiene esposa?

Cristiano Ronaldo no está casado; sin embargo, está comprometido con Georgina Rodríguez desde agosto del 2025, con quien mantiene una relación desde el 2016.

¿Qué signo zodiacal es Cristiano Ronaldo?

Debido a que nació el 5 de febrero, Cristiano Ronaldo es Acuario, signo que se caracteriza por su originalidad, inteligencia, independencia y espíritu humanitario.

¿Cristiano Ronaldo tiene hijos?

Sí, Cristiano Ronaldo tiene cinco hijos, aunque solo dos son fruto de su relación con Georgina. Mientras que la identidad de la mamá de los mellizos y de su primer hijo se desconoce.

¿Qué estudió Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo no terminó sus estudios, pues desde los 16 años comenzó a dedicarse de tiempo completo a su carrera como futbolista.

¿En qué ha trabajado Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo se ha dedicado por completo al fútbol, por lo que su trayectoria en el deporte es muy amplia:

1992–1995: Jugador infantil en Andorinha

1995–1997: Jugador juvenil en Nacional de Madeira

1997–2002: Jugador juvenil en Sporting de Lisboa

2002–2003: Futbolista profesional en Sporting de Lisboa (Primer equipo)

2003–2009: Futbolista en Manchester United

2003: Futbolista en Selección Mayor de Portugal

2008–2010: Capitán interino de Portugal

2009–2018: Futbolista en Real Madrid

2018–2021: Futbolista en Juventus

2021–2022: Futbolista en Manchester United (segunda etapa)

2022: Futbolista en Al-Nassr FC

Además, de su amplia trayectoria, Critiano Ronaldo tiene diversos premios que lo han posicionado como uno de los mejores jugadores del mundo: