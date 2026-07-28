La edición de los Premios Juventud 2026 se llevarán a cabo el próximo jueves 3 de septiembre desde Marbella, España.

Los nominados competirán por uno o más galardones en las diferentes categorías, siendo Kenia Os, Peso Pluma y Carin León quienes lideran las tendencias de este año.

Nominados a Artista Premios Juventud Femenina (Premios Juventud Female Artist)

Lista de artistas nominadas en la categoría Artista Premios Juventud Femenina en Premios Juventud 2026:

Aitana

Ana Mena

Anitta

Elena Rose

Kany García

Karol G

Natti Natasha

Rosalía

Shakira

Young Miko

Shakira, cantante (@shakira / Instagram)

Nominados a Artista Premios Juventud Masculino (Premios Juventud Male Artist)

Lista de artistas nominados en la categoría Artista Premios Juventud Masculino en Premios Juventud 2026:

Bad Bunny (Instagram | @badbunnypr)

Nominados a Grupo o Dúo Favorito del Año (Favorite Group or Duo of The Year)

Lista de artistas nominados en la categoría Grupo o Dúo Favorito del Año en Premios Juventud 2026:

DND I Do Not Disturb

Gente de Zona

Jowell y Randy

La Oreja de Van Gogh

Maná

Mau y Ricky

Morat

Rawayana

Reik

Santos Bravos

La Oreja de Van Gogh (La Oreja de Van Gogh an)

Nominadas a La Nueva Generación Femenina (New Generation - Female Artist)

Lista de artistas nominadas en la categoría La Nueva Generación Femenina en Premios Juventud 2026:

Amaia

Angela Leiva

Annasofia

Aria Vega

Emjay

Isadora

Judeline

Mafalda Cardenal

Mar Solís

Nic

Marla Solís (Instagram @maroficial / Instagram @maroficial)

Nominados a La Nueva Generación Masculina (New Generation - Male Artist)

Lista de artistas nominados en la categoría La Nueva Generación Masculina en Premios Juventud 2026:

Bebeshito

Clarent

Damn Goldo

DFZM

DIA

Juan Duque

Kris R.

Maisak

Santos Bravos

Sebas Barcenas

Nominados a La Nueva Generación Música Mexicana (New Generation - Mexican Music)

Lista de artistas nominados en la categoría La Nueva Generación Música Mexicana en Premios Juventud 2026:

Armenta

Chuyin

Edgardo Nuñez

Kakalo

Kane Rodriguez

La Nueva Ola de Cumbia

Low Clika

Mariangela

Omar Camacho

Tombochio

Nominados a Mi Track Favorito (My Favorite Track)

Lista de artistas nominados en la categoría Mi Track Favorito en Premios Juventud 2026:

‘Carita Linda’ - Rauw Alejandro

‘Coleccionando Heridas’ - Karol G & Marco Antonio Solís

‘Corazón’ - Danny Ocean

‘La perla’ - Rosalía & Yahritza y Su Esencia

‘Me está doliendo’ - Carin León & Alejandro Fernández

Rauw Alejandro, cantante y compositor de Puerto Rico (FB: Rauw Alejandro )

Nominados a Álbum del Año (Album of the Year)

Lista de artistas nominados en la categoría Álbum del Año en Premios Juventud 2026:

¿Dónde es el after? - Rawayana

Babylon Club - Danny Ocean

Better Late Than Never - Romeo Santos & Prince Royce

Equilibrivm - Anitta

Lamento en baile - Daddy Yankee

Lux - Rosalía

Palabra de to’s (seca) - Carin León

Sinfónico (en vivo) - Yandel

Stendhal - Ozuna & Beéle

Tropicoqueta - Karol G

Karol G anuncia Tropicoqueta (@karolg)

Nominados a Mejor Euro-Song (Best Euro-Song)

Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Euro-Song en Premios Juventud 2026:

‘Com Você’ - Judeline & Amaia

‘Da me’ - Bad Gyal

‘La graciosa’ - Quevedo & Elvis Crespo

‘Lárgate’ - Ana Mena

‘Moja1ta’ - Lola Indigo

‘No me tires flores’ - Alejandro Sanz & Rels B

‘Oh si pudiera’ - Manuel Carrasco

‘Si juegas conmigo (ASA25)’ - Juan Magán & Abraham Mateo

‘Superestrella’ - Aitana

‘Todos estamos bailando la misma canción’ - La Oreja de Van Gogh

Nominadas a Girl Power (Girl Power)

Lista de artistas nominadas en la categoría Girl Power en Premios Juventud 2026:

‘Amiga mía’ - Karol G & Greeicy

‘Brujería (en vivo desde la Plaza de Toros La México)’ - Yuridia & Majo Aguilar

‘Choka Choka’ - Anitta & Shakira

‘Fifty Fifty’ - Kenia Os & Lola Indigo

‘Gabriela (Young Miko Remix)’ - Katseye & Young Miko

‘Huir’ - Kany García & Lia Kali

‘La rumba del perdón’ - Rosalía, Estrella Morente & Sílvia Pérez Cruz

‘Muñeca’ - Bad Gyal & De La Rose

‘Muxaxa’ - Tokischa & La Mas Doll

‘Te apuesto’ - Ha*Ash & María José

Nominados a Colaboración OMG (OMG Collaboration)

Lista de artistas nominados en la categoría Colaboración OMG en Premios Juventud 2026:

‘Dai Dai’ - Shakira & Burna Boy

‘Birthday Behavior’ - Bia & Young Biko

‘Damn I Love Miami’ - Pitbull & Lil Jon

‘East LA’ - Will.i.am & Taboo

‘Estrellitas y duendes feat. Sting’ - Juan Luis Guerra 4.40 & Sting

‘Oye mi amor (feat. Fher de Maná)’ [Live From Mexico] - Dua Lipa, Maná & Fher de Maná

‘Thootie’ - Ice Spice & Tokischa

‘We Made it Look Easy / Hicimos que pareciera fácil’ - Bon Jovi & Carin León

Burna Boy colaboró con Shakira para 'Dai Dai' la canción oficial del Mundial 2026 (Instagram/burnaboygram)

Nominados a La Mezcla Perfecta (The Perfect Collab)

Lista de artistas nominados en la categoría La Mezcla Perfecta en Premios Juventud 2026:

‘A medio vivir’ - Ricky Martin & Carin León

‘Carteras chinas’ - Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules

‘La del primer puesto’ - Reik & Xavi

‘La del proceso’ - Grupo Frontera & Manuel Turizo

‘No quiero hablar’ - Ángela Aguilar & Marc Anthony

‘Una noche contigo’ - La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho & Juanes

Nominados a Mejor Dance Track (Best Dance Track)

Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Dance Track en Premios Juventud 2026:

‘Algo tú’ - Shakira & Beéle

‘Bai-lala’ - Abraham Mateo

‘Dando vueltas’ - Rauw Alejandro

‘Esa diva’ - Melody

‘Motinha 2.0 (Mete marcha) remix’ - Dennis, Luísa Sonza & Emilia

‘No bailes sola (NSM25)’ - Juan Magán & Lucho RK

‘Polaroid’ - Eladio Carrión

‘Secreto (remix)’ - Payaso X Ley, Nyno Vargas, Omar Montes & Ernesto Losa

‘Sorry Papi’ - Topic & Becky G

‘Yapaque’ - Farruko, Greeicy & Steve Aoki

Nominados a Afrobeat Latino del Año (Afrobeat of the Year)

Lista de artistas nominados en la categoría Afrobeat Latino del Año en Premios Juventud 2026:

‘Bendito’ - Rawayana

‘Botecito’ - Juan Duque & Hamilton

‘Chévere (premium_remix)’ - Aria Vega & Ryan Castro

‘Enemigos’ - Ozuna, Beéle & Ovy On The Drums

‘La villa’ - Ryan Castro, Kapo & Gangsta

Concierto de Rawayana en el Palacio de los Deportes (Rawayana / Facebook)

Nominados a Mejor Tema en Cumbia (Best Cumbia Song)

Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Tema en Cumbia en Premios Juventud 2026:

‘Celosa’ - Ke Personajes & J Balvin

‘Con otra’ - Cazzu

‘Cuando una mujer’ - Mariangela

‘Cumbiando’ - La Nueva Ola de Cumbia & La Coreañera

‘Prieta de mi vida’ - Los mirlos & Guaynaa

‘Yo me lo busqué’ - Los Ángeles Azules & Thalia

Nominados a Productor del Año (Producer of the Year)

Lista de artistas nominados en la categoría Productor del Año en Premios Juventud 2026:

Andy Clay

Bizarrap

Casta

Edgar Barrera

Fux Beat

La Paciencia

MAG

Nico Cotton

Ovy On The Drums

Sky Rompiendo

Bizarrap cambia de nombre por “Bizapop” para su siguiente colaboración (Especial / Especial)

Nominados a Mejor Tour (Best Tour)

Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Tour en Premios Juventud 2026:

Bailemos Otra Vez Tour - Chayanne

Cosa Nuestra World Tour - Rauw Alejandro

De Sonora, Para El Mundo - Carin León

Debí Tirar Más Fotos World Tour - Bad Bunny

Dinastía Tour - Peso Pluma

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour - Shakira

Latinaje Tour - Cazzu

Lux Tour - Rosalía

Mejor Tarde Que Nunca Tour - Romeo Santos & Prince Royce

Vivir Sin Aire Tour - Maná

Cazzu

Nominados a Mejor Urban Track (Best Urban Track)

Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Urban Track en Premios Juventud 2026:

‘Al golpito’ - Quevedo & Nueva Línea

‘Alambre púa’ - Bad Bunny

‘Amista’ - Blessd & Ovy On The Drums

‘Aplicándola’ - Farruko

‘Buenos términos’ - Rauw Alejandro

‘Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol. 0/66’ - Bizarrap & Daddy Yankee

‘Lleva al Sol’ - Rels B

‘Polaroid’ - Eladio Carrión

‘Se lo juro mor’ - Feid

‘Una aventura’ - Ozuna

Nominados a Mejor Mezcla Urbana (Best Urban Mix)

Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Mezcla Urbana en Premios Juventud 2026:

‘5 estrellas - W Sound 23’ - W Sound, Myke Towers & Ovy On The Drums

‘Ay dale’ - Farruko & Eddy Lover

‘Cholo 2’ - Victor Mendivil & Eladio Carrión

‘Forni’ - Los Ballers, Clarent & Rauw Alejandro

‘Incorregible’ - Jory Boy & Chencho Corleone

‘Me voy a la chingada’ - Yandel & Xavi

‘Portate bonito’ - Anuel AA, Blessd & Ovy On The Drums

‘Ta’ bien’ - Nicky Jam & Beéle

‘Tonto’ - J Balvin, Ryan Castro & DJ Snake

‘Un polvito +’ - Maluma & Maisak

Nominados a Mejor Canción Urbano Rhythmic (Best Urban Rhythmic Song)

Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Canción Urbano Rhythmic en Premios Juventud 2026:

‘Apaga la luz’ - Røz & Peso Pluma

‘Buenos días’ - Eladio Carrión

‘No tiene sentido’ - Beéle

‘Perlas negras’ - Natanael Cano & Gabito Ballesteros

‘Pongo’ - Rvssian, Rauw Alejandro & Wizkid

‘Si estás con alguien’ - Omar Courtz

‘Si te vas’ - J Balvin & Jay Wheeler

‘Tengo celos’ - Myke Towers

‘Verano rosa’ - Karol G & Feid

‘Zaza’ - Alofoke Music, Shadow Blow & Don Miguelo

Nominados a Mejor Canción Urbano Trap (Best Urban Trap Song)

Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Canción Urbano Trap en Premios Juventud 2026:

‘Bienvenida’ - Clarent

‘Breezy’ - Kidd Keo & Neutro Shorty

‘Buti Call’ - Kendo Kaponi & Omar Courtz

‘Chica atractiva’ - FloyyMenor & Lewis Somes

‘Gout’ - La Pantera

‘Que sensación (remix)’ - Jezzy & Arcángel

‘Ricky Bobby’ - Eladio Carrión

‘Topshelf’ - Kris R. & Myke Towers

‘Yeh!’ - J Noa

‘Yogurcito remix’ - Blessd, Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R. & Roa

Nominados a Mejor Canción Dembow (Best Dembow Song)

Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Canción Dembow en Premios Juventud 2026:

‘Dem bow’ - Natti Natasha, Nando Boom & Dímelo Flow

‘Hace calor’ - María Becerra, El Alfa & Xross

‘Me muevo’ - Fariana & Kiko El Crazy

‘Miami’ - Tokischa

‘Pa que lo bailes (bailalo Rocky)’ - Lomiiel

‘Pelo’ - DJ Pereira & Blue Diamond

‘Saca punta’ - Arlene MC, Alofoke Music, Jey One & La Mas Doll

‘Un gatito me llamó’ - Karol G

Natti Natasha (Instagram/@nattinatasha)

Nominados a Mejor Álbum Urbano (Best Urban Album)

Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Álbum Urbano en Premios Juventud 2026:

Afrolova 25 - Rels B

Corsa - Eladio Carrión

Do Not Disturb - Young Miko

El Baifo - Quevedo

El Sobreviviente WWW - Wisin

Hopi Sendé - Ryan Castro

Island Boyz - Myke Towers

La 8va maravilla - Arcángel

Manda La Plena Moh - Farruko

Stendhal - Ozuna & Beéle

Nominados a Mejor Canción Pop/Urbano (Best Pop/Urban Song)

Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Canción Pop/Urbano en Premios Juventud 2026:

‘Babylon’ - Venesti & Nicky Jam

‘Bronceador’ - Maluma

‘Canción para regresar’ - Sebastián Yatra, Lucho RK, Belinda & Gente de Zona

‘Cosita linda’ - Elena Rose & Justin Quiles

‘Menos el cora’ - Ryan Castro & Manuel Turizo

‘Paris’ - Boza & Sech

Maluma en su concierto en el Palacio de los Deportes, CDMX (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM / Mario Jasso)

Nominados a Mejor Canción Pop/Rhythmic (Best Pop/Rhythmic Song)

Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Canción Pop/Rhythmic en Premios Juventud 2026:

‘Cambiaré’ - Luis Fonsi & Feid

‘Chamita’ - Mari La Carajita

‘Inglés en Miami’ - Rawayana & Manuel Turizo

‘Las guapas’ - Alejandro Sanz

‘Pinterest (spanish)’ - Anitta

‘Tututu’ - Elena Rose & Alleh

‘Yo y tú’ - Ovy On The Drums, Quevedo & Beéle

Nominados a Mejor Canción Pop (Best Pop Song)

Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Canción Pop en Premios Juventud 2026:

‘Bebiendo lágrimas’ - Mar Solís

‘Bésame’ - Alejandro Sanz & Shakira

‘La del primer puesto’ - Reik & Xavi

‘La pelirroja’ - Sebastián Yatra

‘Mal escrito’ - Carlos Rivera & Malú

‘Mi historia entre tus dedos’ - Matteo Bocelli & Gianluca Grignani

‘Si tuviera que elegir’ - Ricardo Montaner, Camilo & Evaluna Montaner

‘Te acuerdas? - DND I Do Not Disturb & R!ch Yashel

‘Tierra mía’ - Kany García

‘Un abrazo’ - Gloria Trevi

Nominados a Mejor Canción Pop Rock (Best Pop/Rock Song)

Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Canción Pop Rock en Premios Juventud 2026:

‘¿Es en serio?’ - Ela Taubert

‘Muérdeme’ - Juanes & Bomba Estéreo

‘Sin ti’ - Morat & Jay Wheeler

‘Vivir sin aire’ - Maná & Carin León

‘Vuelve’ - Black Guayaba

Nominados a Mejor Canción Pop - Nueva Generación (Best Pop Song - New Generation)

Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Canción Pop - Nueva Generación en Premios Juventud 2026:

‘Com você’ - Judeline & Amaia

‘Hecho para ti’ - Latin Mafia & Omar Apollo

‘Morfina’ - Humbe

‘Nunca me lo esperé’ - Piso 21 & Lasso

‘Tus iniciales’ - Lola Indigo, Lia Kali, Queralt Lahoz & Salma

Nominados a Mejor Canción Pop Balada (Best Pop/Ballad Song)

Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Canción Pop Balada en Premios Juventud 2026:

‘+ te vale’ - Yami Safdie & Emilia

‘Aquí en la arena’ - Reik & Leo Rizzi

‘Conmigo sin ti’ - Matisse & Cristian Castro

‘Huir’ - Kany García & Lia Kali

‘KM0’ - Pablo Alborán

‘Sin despedida’ - Carlos Rivera & Alejandro Fernández

Nominados a Mejor Álbum Pop (Best Pop Album)

Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Álbum Pop en Premios Juventud 2026:

¿Qué significa el amor? - Carlos Rivera

¿Y ahora qué +? - Alejandro Sanz

Apambichao - Manuel Turizo

Bendito verano - Elena Rose

Cuarto azul - Aitana

JuanesTeban - Juanes

KM0 - Pablo Alborán

La llave - Mau y Ricky

Puerta abierta - Kany García

TQ+ - Reik

Aitana (@Aitana)

Nominados a Mejor Colaboración Música Mexicana (Best Mexican Music Collaboration)

Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Colaboración Música Mexicana en Premios Juventud 2026:

‘Donde estés, donde estoy’ - Carlos Rivera & Marisela

‘Los laureles’ - Pepe Aguilar, Josi Cuen & Jorge Medina’

‘Modo difícil’ - Grupo Firme & Grupo Frontera

‘No voy a cambiar’ - Codiciado & Xavi

‘Te quiero, te amo’ - Pesado & Alfredo Olivas

Nominados a Mejor Fusión Música Mexicana (Best Mexican Music Fusion)

Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Fusión Música Mexicana en Premios Juventud 2026:

‘Déjame dormir’ - Codiciado & Carin León

‘Demencia’ - Junior H & Gael Valenzuela

‘Dopamina’ - Peso Pluma & Tito Double P

‘Marlboro rojo’ - Fuerza Regida

‘Mejores Jordans 2’ - Víctor Mendivil & Oscar Maydon

‘No capea’ - Xavi & Grupo Frontera

‘Ojitos mentirosos’ - Chino Pacas

‘Perlas negras’ - Natanael Cano & Gabito Ballesteros

‘Pues qué le hago?’ - Chuyin

‘Tu tu tu’ - Clave Especial & Edgardo Nuñez

Nominados a Mejor Canción Mariachi Música Mexicana (Best Mexican Mariachi Music)

Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Canción Mariachi Música Mexicana en Premios Juventud 2026:

‘Amémonos de nuevo’ - Lupita Infante & Leonardo Aguilar

‘China de los ojos negros’ - Ángela Aguilar

‘Cuento de nunca acabar’ - Carlos Rivera & Ana Bárbara

‘¿Quien no ha llorado por amor?’ - Alex Fernández

‘Retumbando en el cora’ - Camila Fernández

‘Tú y las nubes’ - Pepe Aguilar & Alfredo Olivas

‘Un vals’ - Christian Nodal

Christian Nodal (Agencia México)

Nominados a Mejor Canción Banda Música Mexicana (Best Mexican Banda Music)

Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Canción Banda Música Mexicana en Premios Juventud 2026:

‘Al chile no sé’ - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata & Gerardo Coronel

‘Aunque tiren hate’ - La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho

‘De esta me levanto’ - Banda Los Recoditos

‘Directo al corazón’ - Luis Angel “El Flaco”

‘No me aprovechaste’ - Banda El Recodo de Cruz Lizárraga

‘Seguro le dolió’ - Banda MS de Sergio Lizárraga & Fuerza Regida

‘El rey’ - Vicente Fernández & Alejandro Fernández

Nominados a Mejor Canción Norteña Música Mexicana (Best Mexican Norteño Music)

Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Canción Norteña Música Mexicana en Premios Juventud 2026:

‘Eres’ - Joss Favela & Alfredo Olivas

‘Lejos estamos mejor’ - Edén Muñoz

‘Me enamoré solo’ - Calibre 50

‘Selfie’ - La Fiera de Ojinaga

‘Supercargada’ - Los Dos de Tamaulipas

‘Ya me vale madre’ - El Fantasma

Nominados a Mejor Álbum Música Mexicana (Best Mexican Music Album)

Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Álbum Música Mexicana en Premios Juventud 2026:

¿Quién + como yo? - Christian Nodal

111xpantia (deluxe) - Fuerza Regida

Arriba la compañía - Los Dos de Tamaulipas

Dinastía - Peso Pluma & Tito Double P

El mundo es del que se anima - Calibre 50

Lo que me falta por llorar - Grupo Frontera

La Fernández - Camila Fernández

Nadie se va como llegó - Ángela Aguilar

Palabra de to’s (seca) - Carin León

Silencio habla - Oscar Ortiz

Nominados a Tropical Hit (Tropical Hit)

Lista de artistas nominados en la categoría Tropical Hit en Premios Juventud 2026:

‘1+1’ - Maluma & Kany García

‘Como en el idilio’ - Marc Anthony & Nathy Peluso

‘Cómo se compara’ - Luis Figueroa

‘Dardos’ - Romeo Santos & Prince Royce

‘El pacto’ - Silvestre Dangond & Manuel Turizo

‘Hello, What’s up’ - Christian Alicea

‘La graciosa’ - Quevedo & Elvis Crespo

‘La tierra del olvido (versión salsa)’ - Carlos Vives & Grupo Niche

‘No te borro’ - Fariana

‘Tú tienes algo’ - Indy Fontaine & Charlie Cruz

Nominados a Tropical Mix (Tropical Mix)

Lista de artistas nominados en la categoría Tropical Mix en Premios Juventud 2026:

‘A Celia’ - Lena Burke ft. La India, Gilberto Santa Rosa, José Alberto “El Canario”, Gonzalo Rubalcaba, Cucco Peña & Víctor Manuelle

‘Amor bonito’ - Kany García & Juan Luis Guerra 4.40

‘Apambichao’ - Manuel Turizo & Maluma

‘Fabricando fantasías’ - Sergio George & Carlos Vives

‘Hasta el sol de hoy’ - Guaynaa & Farruko

‘Lokita por mí’ - Romeo Santos & Prince Royce

‘Malportada’ - Nathy Peluso & Rawayana

‘Me muevo’ - Fariana & Kiko El Crazy

‘Que me quiera má’ - Marc Anthony & Wisin

‘Una vaina bien’ - Silvestre Dangond & Sebastián Yatra

Nominados a Mejor Álbum Tropical (Best Tropical Album)

Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Álbum Tropical en Premios Juventud 2026:

Better Late Than Never - Romeo Santos & Prince Royce

El último baile - Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella

El último disco Vol.1 - Carlos Vives

Gris - Luis Figueroa

La Covertura - Guaynaa

Música para bailar - Fariana

Poeta herío - Elvis Crespo

Radio Venezuela - Chino y Nacho, Chyno Miranda & Nacho

Soy - Daniela Darcourt

Swingkete Vol.1 - Maratón - Christian Alicea

Nominados a Mi Actor Favorito (My Favorite Actor)

Lista de artistas nominados en la categoría Mi Actor Favorito en Premios Juventud 2026:

Andrés Palacios - Mi verdad oculta

Diego Klein - Guardián de mi vida

Emmanuel Palomares - Los hilos del pasado

Gabriel Soto - Monteverde

Marcus Ornellas - Doménica Montero

Diego Klein (@diegokleinfranco / Instagram )

Nominados a Mi Actriz Favorita (My Favorite Actress)

Lista de artistas nominadas en la categoría Mi Actriz Favorita en Premios Juventud 2026:

Angelique Boyer - Doménica Montero

Oka Giner - Tan cerca de ti, nace el amor

Silvia Navarro - Guardián de mi vida

Susana González - Mi verdad oculta

Yadhira Carrillo - Los hilos del pasado

Angelique Boyer (Instagram | @angeliqueboyer)

Nominados a Me Enamoran (They Make Me Fall in Love)

Lista de artistas nominados en la categoría Me Enamoran en Premios Juventud 2026:

África Zavala y Gabriel Soto - ‘Monteverde’

Angelique Boyer y Marcus Ornellas - ‘Doménica Montero’

Ela Velden y Sebastián Rulli - ‘Mi rival’

Oka Giner y David Zepeda - ‘Tan cerca de ti, nace el amor’

Silvia Navarro y Daniel Arenas - ‘Guardián de mi vida’

Susana González y David Chocarro - ‘Mi verdad oculta’

Nominados a Creator Del Año (Creator of the Year)

Lista de artistas nominados en la categoría Creator Del Año en Premios Juventud 2026:

Diego Rodriguez

Ibai Llanos

Rocío López

Stefanny Loaiza

Tefi Valenzuela

Ibai Llanos (Especial)

Nominados a Mejor LOL (Best LOL)

Lista de artistas nominados en la categoría Mejor LOL en Premios Juventud 2026:

Andrea Farga

Héctor de la Garza

Jenny Solares

Nachter

Tío Néstor

Nominados a Podcast del Año (Podcast of the Year)

Lista de artistas nominados en la categoría Podcast del Año en Premios Juventud 2026:

El chal con Pao Sasso

La Cotorrisa

Pinky Promise

Roca project

Yo pude, tu puedes

La Cotorrisa (Instagram/@lacotorrisa)

Nominados a #GettingReadyWith (#GettingReadyWith)

Lista de artistas nominados en la categoría #GettingReadyWith en Premios Juventud 2026:

Alejandra Capetillo

Lailany Sota

Ludmilla

Sol Vargas

Valeria Villalobos

Nominados a POV Futbolero (Soccer POV)

Lista de artistas nominados en la categoría POV Futbolero en Premios Juventud 2026:

Futbol al chile

Ivansfull

Joel ubieto

Mercedes Roa

Pablo Zolezzi

Nominados a #ModoAvión (#AirplaneMode)

Lista de artistas nominados en la categoría #ModoAvión en Premios Juventud 2026:

Alejandra Travels

Araya vlogs

Hola soy Natasha

Plex

Roberta con maleta

Nominados a Couple Goals (Couple Goals)

Lista de artistas nominados en la categoría Couple Goals en Premios Juventud 2026:

Aitana y Plex

Calle y Poché

Fernanda Giménez y Sebastien Andrade

Lola Lolita & Alonso López

Polo Morín y Bernardo Abascal

Nominados a Creator de España (Creator of Spain)

Lista de artistas nominados en la categoría Creator de España en Premios Juventud 2026: