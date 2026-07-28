La edición de los Premios Juventud 2026 se llevarán a cabo el próximo jueves 3 de septiembre desde Marbella, España.

Los nominados competirán por uno o más galardones en las diferentes categorías, siendo Kenia Os, Peso Pluma y Carin León quienes lideran las tendencias de este año.

Nominados a Artista Premios Juventud Femenina (Premios Juventud Female Artist)

Lista de artistas nominadas en la categoría Artista Premios Juventud Femenina en Premios Juventud 2026:

Shakira le pone freno a la IA
Shakira, cantante (@shakira / Instagram)

Nominados a Artista Premios Juventud Masculino (Premios Juventud Male Artist)

Lista de artistas nominados en la categoría Artista Premios Juventud Masculino en Premios Juventud 2026:

Bad Bunny
Bad Bunny (Instagram | @badbunnypr)

Nominados a Grupo o Dúo Favorito del Año (Favorite Group or Duo of The Year)

Lista de artistas nominados en la categoría Grupo o Dúo Favorito del Año en Premios Juventud 2026:

  • DND I Do Not Disturb
  • Gente de Zona
  • Jowell y Randy
  • La Oreja de Van Gogh
  • Maná
  • Mau y Ricky
  • Morat
  • Rawayana
  • Reik
  • Santos Bravos
La Oreja de Van Gogh anuncia primeras fechas de su tour 2026 en España
La Oreja de Van Gogh (La Oreja de Van Gogh an)

Nominadas a La Nueva Generación Femenina (New Generation - Female Artist)

Lista de artistas nominadas en la categoría La Nueva Generación Femenina en Premios Juventud 2026:

  • Amaia
  • Angela Leiva
  • Annasofia
  • Aria Vega
  • Emjay
  • Isadora
  • Judeline
  • Mafalda Cardenal
  • Mar Solís
  • Nic
Marla Solís
Marla Solís (Instagram @maroficial / Instagram @maroficial)

Nominados a La Nueva Generación Masculina (New Generation - Male Artist)

Lista de artistas nominados en la categoría La Nueva Generación Masculina en Premios Juventud 2026:

  • Bebeshito
  • Clarent
  • Damn Goldo
  • DFZM
  • DIA
  • Juan Duque
  • Kris R.
  • Maisak
  • Santos Bravos
  • Sebas Barcenas

Nominados a La Nueva Generación Música Mexicana (New Generation - Mexican Music)

Lista de artistas nominados en la categoría La Nueva Generación Música Mexicana en Premios Juventud 2026:

  • Armenta
  • Chuyin
  • Edgardo Nuñez
  • Kakalo
  • Kane Rodriguez
  • La Nueva Ola de Cumbia
  • Low Clika
  • Mariangela
  • Omar Camacho
  • Tombochio

Nominados a Mi Track Favorito (My Favorite Track)

Lista de artistas nominados en la categoría Mi Track Favorito en Premios Juventud 2026:

  • ‘Carita Linda’ - Rauw Alejandro
  • ‘Coleccionando Heridas’ - Karol G & Marco Antonio Solís
  • ‘Corazón’ - Danny Ocean
  • ‘La perla’ - Rosalía & Yahritza y Su Esencia
  • ‘Me está doliendo’ - Carin León & Alejandro Fernández
Rauw Alejandro, cantante y compositor de Puerto Rico
Rauw Alejandro, cantante y compositor de Puerto Rico (FB: Rauw Alejandro )

Nominados a Álbum del Año (Album of the Year)

Lista de artistas nominados en la categoría Álbum del Año en Premios Juventud 2026:

  • ¿Dónde es el after? - Rawayana
  • Babylon Club - Danny Ocean
  • Better Late Than Never - Romeo Santos & Prince Royce
  • Equilibrivm - Anitta
  • Lamento en baile - Daddy Yankee
  • Lux - Rosalía
  • Palabra de to’s (seca) - Carin León
  • Sinfónico (en vivo) - Yandel
  • Stendhal - Ozuna & Beéle
  • Tropicoqueta - Karol G
Karol G anuncia Tropicoqueta
Karol G anuncia Tropicoqueta (@karolg)

Nominados a Mejor Euro-Song (Best Euro-Song)

Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Euro-Song en Premios Juventud 2026:

  • ‘Com Você’ - Judeline & Amaia
  • ‘Da me’ - Bad Gyal
  • ‘La graciosa’ - Quevedo & Elvis Crespo
  • ‘Lárgate’ - Ana Mena
  • ‘Moja1ta’ - Lola Indigo
  • ‘No me tires flores’ - Alejandro Sanz & Rels B
  • ‘Oh si pudiera’ - Manuel Carrasco
  • ‘Si juegas conmigo (ASA25)’ - Juan Magán & Abraham Mateo
  • ‘Superestrella’ - Aitana
  • ‘Todos estamos bailando la misma canción’ - La Oreja de Van Gogh

Nominadas a Girl Power (Girl Power)

Lista de artistas nominadas en la categoría Girl Power en Premios Juventud 2026:

  • ‘Amiga mía’ - Karol G & Greeicy
  • ‘Brujería (en vivo desde la Plaza de Toros La México)’ - Yuridia & Majo Aguilar
  • ‘Choka Choka’ - Anitta & Shakira
  • ‘Fifty Fifty’ - Kenia Os & Lola Indigo
  • ‘Gabriela (Young Miko Remix)’ - Katseye & Young Miko
  • ‘Huir’ - Kany García & Lia Kali
  • ‘La rumba del perdón’ - Rosalía, Estrella Morente & Sílvia Pérez Cruz
  • ‘Muñeca’ - Bad Gyal & De La Rose
  • ‘Muxaxa’ - Tokischa & La Mas Doll
  • ‘Te apuesto’ - Ha*Ash & María José

Nominados a Colaboración OMG (OMG Collaboration)

Lista de artistas nominados en la categoría Colaboración OMG en Premios Juventud 2026:

  • ‘Dai Dai’ - Shakira & Burna Boy
  • ‘Birthday Behavior’ - Bia & Young Biko
  • ‘Damn I Love Miami’ - Pitbull & Lil Jon
  • ‘East LA’ - Will.i.am & Taboo
  • ‘Estrellitas y duendes feat. Sting’ - Juan Luis Guerra 4.40 & Sting
  • ‘Oye mi amor (feat. Fher de Maná)’ [Live From Mexico] - Dua Lipa, Maná & Fher de Maná
  • ‘Thootie’ - Ice Spice & Tokischa
  • ‘We Made it Look Easy / Hicimos que pareciera fácil’ - Bon Jovi & Carin León
Burna Boy colaboró con Shakira para 'Dai Dai' la canción oficial del Mundial 2026
Burna Boy colaboró con Shakira para 'Dai Dai' la canción oficial del Mundial 2026 (Instagram/burnaboygram)

Nominados a La Mezcla Perfecta (The Perfect Collab)

Lista de artistas nominados en la categoría La Mezcla Perfecta en Premios Juventud 2026:

  • ‘A medio vivir’ - Ricky Martin & Carin León
  • ‘Carteras chinas’ - Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules
  • ‘La del primer puesto’ - Reik & Xavi
  • ‘La del proceso’ - Grupo Frontera & Manuel Turizo
  • ‘No quiero hablar’ - Ángela Aguilar & Marc Anthony
  • ‘Una noche contigo’ - La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho & Juanes

Nominados a Mejor Dance Track (Best Dance Track)

Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Dance Track en Premios Juventud 2026:

  • ‘Algo tú’ - Shakira & Beéle
  • ‘Bai-lala’ - Abraham Mateo
  • ‘Dando vueltas’ - Rauw Alejandro
  • ‘Esa diva’ - Melody
  • ‘Motinha 2.0 (Mete marcha) remix’ - Dennis, Luísa Sonza & Emilia
  • ‘No bailes sola (NSM25)’ - Juan Magán & Lucho RK
  • ‘Polaroid’ - Eladio Carrión
  • ‘Secreto (remix)’ - Payaso X Ley, Nyno Vargas, Omar Montes & Ernesto Losa
  • ‘Sorry Papi’ - Topic & Becky G
  • ‘Yapaque’ - Farruko, Greeicy & Steve Aoki

Nominados a Afrobeat Latino del Año (Afrobeat of the Year)

Lista de artistas nominados en la categoría Afrobeat Latino del Año en Premios Juventud 2026:

  • ‘Bendito’ - Rawayana
  • ‘Botecito’ - Juan Duque & Hamilton
  • ‘Chévere (premium_remix)’ - Aria Vega & Ryan Castro
  • ‘Enemigos’ - Ozuna, Beéle & Ovy On The Drums
  • ‘La villa’ - Ryan Castro, Kapo & Gangsta
Concierto de Rawayana en el Palacio de los Deportes
Concierto de Rawayana en el Palacio de los Deportes (Rawayana / Facebook)

Nominados a Mejor Tema en Cumbia (Best Cumbia Song)

Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Tema en Cumbia en Premios Juventud 2026:

  • ‘Celosa’ - Ke Personajes & J Balvin
  • ‘Con otra’ - Cazzu
  • ‘Cuando una mujer’ - Mariangela
  • ‘Cumbiando’ - La Nueva Ola de Cumbia & La Coreañera
  • ‘Prieta de mi vida’ - Los mirlos & Guaynaa
  • ‘Yo me lo busqué’ - Los Ángeles Azules & Thalia

Nominados a Productor del Año (Producer of the Year)

Lista de artistas nominados en la categoría Productor del Año en Premios Juventud 2026:

  • Andy Clay
  • Bizarrap
  • Casta
  • Edgar Barrera
  • Fux Beat
  • La Paciencia
  • MAG
  • Nico Cotton
  • Ovy On The Drums
  • Sky Rompiendo
Bizarrap cambia de nombre por “Bizapop” para su siguiente colaboración
Bizarrap cambia de nombre por “Bizapop” para su siguiente colaboración (Especial / Especial)

Nominados a Mejor Tour (Best Tour)

Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Tour en Premios Juventud 2026:

  • Bailemos Otra Vez Tour - Chayanne
  • Cosa Nuestra World Tour - Rauw Alejandro
  • De Sonora, Para El Mundo - Carin León
  • Debí Tirar Más Fotos World Tour - Bad Bunny
  • Dinastía Tour - Peso Pluma
  • Las Mujeres Ya No Lloran World Tour - Shakira
  • Latinaje Tour - Cazzu
  • Lux Tour - Rosalía
  • Mejor Tarde Que Nunca Tour - Romeo Santos & Prince Royce
  • Vivir Sin Aire Tour - Maná
Cazzu
Cazzu

Nominados a Mejor Urban Track (Best Urban Track)

Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Urban Track en Premios Juventud 2026:

  • ‘Al golpito’ - Quevedo & Nueva Línea
  • ‘Alambre púa’ - Bad Bunny
  • ‘Amista’ - Blessd & Ovy On The Drums
  • ‘Aplicándola’ - Farruko
  • ‘Buenos términos’ - Rauw Alejandro
  • ‘Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol. 0/66’ - Bizarrap & Daddy Yankee
  • ‘Lleva al Sol’ - Rels B
  • ‘Polaroid’ - Eladio Carrión
  • ‘Se lo juro mor’ - Feid
  • ‘Una aventura’ - Ozuna

Nominados a Mejor Mezcla Urbana (Best Urban Mix)

Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Mezcla Urbana en Premios Juventud 2026:

  • ‘5 estrellas - W Sound 23’ - W Sound, Myke Towers & Ovy On The Drums
  • ‘Ay dale’ - Farruko & Eddy Lover
  • ‘Cholo 2’ - Victor Mendivil & Eladio Carrión
  • ‘Forni’ - Los Ballers, Clarent & Rauw Alejandro
  • ‘Incorregible’ - Jory Boy & Chencho Corleone
  • ‘Me voy a la chingada’ - Yandel & Xavi
  • ‘Portate bonito’ - Anuel AA, Blessd & Ovy On The Drums
  • ‘Ta’ bien’ - Nicky Jam & Beéle
  • ‘Tonto’ - J Balvin, Ryan Castro & DJ Snake
  • ‘Un polvito +’ - Maluma & Maisak

Nominados a Mejor Canción Urbano Rhythmic (Best Urban Rhythmic Song)

Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Canción Urbano Rhythmic en Premios Juventud 2026:

  • ‘Apaga la luz’ - Røz & Peso Pluma
  • ‘Buenos días’ - Eladio Carrión
  • ‘No tiene sentido’ - Beéle
  • ‘Perlas negras’ - Natanael Cano & Gabito Ballesteros
  • ‘Pongo’ - Rvssian, Rauw Alejandro & Wizkid
  • ‘Si estás con alguien’ - Omar Courtz
  • ‘Si te vas’ - J Balvin & Jay Wheeler
  • ‘Tengo celos’ - Myke Towers
  • ‘Verano rosa’ - Karol G & Feid
  • ‘Zaza’ - Alofoke Music, Shadow Blow & Don Miguelo

Nominados a Mejor Canción Urbano Trap (Best Urban Trap Song)

Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Canción Urbano Trap en Premios Juventud 2026:

  • ‘Bienvenida’ - Clarent
  • ‘Breezy’ - Kidd Keo & Neutro Shorty
  • ‘Buti Call’ - Kendo Kaponi & Omar Courtz
  • ‘Chica atractiva’ - FloyyMenor & Lewis Somes
  • ‘Gout’ - La Pantera
  • ‘Que sensación (remix)’ - Jezzy & Arcángel
  • ‘Ricky Bobby’ - Eladio Carrión
  • ‘Topshelf’ - Kris R. & Myke Towers
  • ‘Yeh!’ - J Noa
  • ‘Yogurcito remix’ - Blessd, Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R. & Roa

Nominados a Mejor Canción Dembow (Best Dembow Song)

Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Canción Dembow en Premios Juventud 2026:

  • ‘Dem bow’ - Natti Natasha, Nando Boom & Dímelo Flow
  • ‘Hace calor’ - María Becerra, El Alfa & Xross
  • ‘Me muevo’ - Fariana & Kiko El Crazy
  • ‘Miami’ - Tokischa
  • ‘Pa que lo bailes (bailalo Rocky)’ - Lomiiel
  • ‘Pelo’ - DJ Pereira & Blue Diamond
  • ‘Saca punta’ - Arlene MC, Alofoke Music, Jey One & La Mas Doll
  • ‘Un gatito me llamó’ - Karol G
Natti Natasha
Natti Natasha (Instagram/@nattinatasha)

Nominados a Mejor Álbum Urbano (Best Urban Album)

Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Álbum Urbano en Premios Juventud 2026:

  • Afrolova 25 - Rels B
  • Corsa - Eladio Carrión
  • Do Not Disturb - Young Miko
  • El Baifo - Quevedo
  • El Sobreviviente WWW - Wisin
  • Hopi Sendé - Ryan Castro
  • Island Boyz - Myke Towers
  • La 8va maravilla - Arcángel
  • Manda La Plena Moh - Farruko
  • Stendhal - Ozuna & Beéle

Nominados a Mejor Canción Pop/Urbano (Best Pop/Urban Song)

Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Canción Pop/Urbano en Premios Juventud 2026:

  • ‘Babylon’ - Venesti & Nicky Jam
  • ‘Bronceador’ - Maluma
  • ‘Canción para regresar’ - Sebastián Yatra, Lucho RK, Belinda & Gente de Zona
  • ‘Cosita linda’ - Elena Rose & Justin Quiles
  • ‘Menos el cora’ - Ryan Castro & Manuel Turizo
  • ‘Paris’ - Boza & Sech
Maluma en su concierto en el Palacio de los Deportes, CDMX
Maluma en su concierto en el Palacio de los Deportes, CDMX (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM / Mario Jasso)

Nominados a Mejor Canción Pop/Rhythmic (Best Pop/Rhythmic Song)

Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Canción Pop/Rhythmic en Premios Juventud 2026:

  • ‘Cambiaré’ - Luis Fonsi & Feid
  • ‘Chamita’ - Mari La Carajita
  • ‘Inglés en Miami’ - Rawayana & Manuel Turizo
  • ‘Las guapas’ - Alejandro Sanz
  • ‘Pinterest (spanish)’ - Anitta
  • ‘Tututu’ - Elena Rose & Alleh
  • ‘Yo y tú’ - Ovy On The Drums, Quevedo & Beéle

Nominados a Mejor Canción Pop (Best Pop Song)

Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Canción Pop en Premios Juventud 2026:

  • ‘Bebiendo lágrimas’ - Mar Solís
  • ‘Bésame’ - Alejandro Sanz & Shakira
  • ‘La del primer puesto’ - Reik & Xavi
  • ‘La pelirroja’ - Sebastián Yatra
  • ‘Mal escrito’ - Carlos Rivera & Malú
  • ‘Mi historia entre tus dedos’ - Matteo Bocelli & Gianluca Grignani
  • ‘Si tuviera que elegir’ - Ricardo Montaner, Camilo & Evaluna Montaner
  • ‘Te acuerdas? - DND I Do Not Disturb & R!ch Yashel
  • ‘Tierra mía’ - Kany García
  • ‘Un abrazo’ - Gloria Trevi

Nominados a Mejor Canción Pop Rock (Best Pop/Rock Song)

Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Canción Pop Rock en Premios Juventud 2026:

  • ‘¿Es en serio?’ - Ela Taubert
  • ‘Muérdeme’ - Juanes & Bomba Estéreo
  • ‘Sin ti’ - Morat & Jay Wheeler
  • ‘Vivir sin aire’ - Maná & Carin León
  • ‘Vuelve’ - Black Guayaba

Nominados a Mejor Canción Pop - Nueva Generación (Best Pop Song - New Generation)

Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Canción Pop - Nueva Generación en Premios Juventud 2026:

  • ‘Com você’ - Judeline & Amaia
  • ‘Hecho para ti’ - Latin Mafia & Omar Apollo
  • ‘Morfina’ - Humbe
  • ‘Nunca me lo esperé’ - Piso 21 & Lasso
  • ‘Tus iniciales’ - Lola Indigo, Lia Kali, Queralt Lahoz & Salma

Nominados a Mejor Canción Pop Balada (Best Pop/Ballad Song)

Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Canción Pop Balada en Premios Juventud 2026:

  • ‘+ te vale’ - Yami Safdie & Emilia
  • ‘Aquí en la arena’ - Reik & Leo Rizzi
  • ‘Conmigo sin ti’ - Matisse & Cristian Castro
  • ‘Huir’ - Kany García & Lia Kali
  • ‘KM0’ - Pablo Alborán
  • ‘Sin despedida’ - Carlos Rivera & Alejandro Fernández

Nominados a Mejor Álbum Pop (Best Pop Album)

Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Álbum Pop en Premios Juventud 2026:

  • ¿Qué significa el amor? - Carlos Rivera
  • ¿Y ahora qué +? - Alejandro Sanz
  • Apambichao - Manuel Turizo
  • Bendito verano - Elena Rose
  • Cuarto azul - Aitana
  • JuanesTeban - Juanes
  • KM0 - Pablo Alborán
  • La llave - Mau y Ricky
  • Puerta abierta - Kany García
  • TQ+ - Reik
Aitana
Aitana (@Aitana)

Nominados a Mejor Colaboración Música Mexicana (Best Mexican Music Collaboration)

Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Colaboración Música Mexicana en Premios Juventud 2026:

  • ‘Donde estés, donde estoy’ - Carlos Rivera & Marisela
  • ‘Los laureles’ - Pepe Aguilar, Josi Cuen & Jorge Medina’
  • ‘Modo difícil’ - Grupo Firme & Grupo Frontera
  • ‘No voy a cambiar’ - Codiciado & Xavi
  • ‘Te quiero, te amo’ - Pesado & Alfredo Olivas

Nominados a Mejor Fusión Música Mexicana (Best Mexican Music Fusion)

Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Fusión Música Mexicana en Premios Juventud 2026:

  • ‘Déjame dormir’ - Codiciado & Carin León
  • ‘Demencia’ - Junior H & Gael Valenzuela
  • ‘Dopamina’ - Peso Pluma & Tito Double P
  • ‘Marlboro rojo’ - Fuerza Regida
  • ‘Mejores Jordans 2’ - Víctor Mendivil & Oscar Maydon
  • ‘No capea’ - Xavi & Grupo Frontera
  • ‘Ojitos mentirosos’ - Chino Pacas
  • ‘Perlas negras’ - Natanael Cano & Gabito Ballesteros
  • ‘Pues qué le hago?’ - Chuyin
  • ‘Tu tu tu’ - Clave Especial & Edgardo Nuñez

Nominados a Mejor Canción Mariachi Música Mexicana (Best Mexican Mariachi Music)

Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Canción Mariachi Música Mexicana en Premios Juventud 2026:

  • ‘Amémonos de nuevo’ - Lupita Infante & Leonardo Aguilar
  • ‘China de los ojos negros’ - Ángela Aguilar
  • ‘Cuento de nunca acabar’ - Carlos Rivera & Ana Bárbara
  • ‘¿Quien no ha llorado por amor?’ - Alex Fernández
  • ‘Retumbando en el cora’ - Camila Fernández
  • ‘Tú y las nubes’ - Pepe Aguilar & Alfredo Olivas
  • ‘Un vals’ - Christian Nodal
Christian Nodal refuerza seguridad tras hechos violentos en Zacatecas
Christian Nodal (Agencia México)

Nominados a Mejor Canción Banda Música Mexicana (Best Mexican Banda Music)

Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Canción Banda Música Mexicana en Premios Juventud 2026:

  • ‘Al chile no sé’ - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata & Gerardo Coronel
  • ‘Aunque tiren hate’ - La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho
  • ‘De esta me levanto’ - Banda Los Recoditos
  • ‘Directo al corazón’ - Luis Angel “El Flaco”
  • ‘No me aprovechaste’ - Banda El Recodo de Cruz Lizárraga
  • ‘Seguro le dolió’ - Banda MS de Sergio Lizárraga & Fuerza Regida
  • ‘El rey’ - Vicente Fernández & Alejandro Fernández

Nominados a Mejor Canción Norteña Música Mexicana (Best Mexican Norteño Music)

Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Canción Norteña Música Mexicana en Premios Juventud 2026:

  • ‘Eres’ - Joss Favela & Alfredo Olivas
  • ‘Lejos estamos mejor’ - Edén Muñoz
  • ‘Me enamoré solo’ - Calibre 50
  • ‘Selfie’ - La Fiera de Ojinaga
  • ‘Supercargada’ - Los Dos de Tamaulipas
  • ‘Ya me vale madre’ - El Fantasma

Nominados a Mejor Álbum Música Mexicana (Best Mexican Music Album)

Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Álbum Música Mexicana en Premios Juventud 2026:

  • ¿Quién + como yo? - Christian Nodal
  • 111xpantia (deluxe) - Fuerza Regida
  • Arriba la compañía - Los Dos de Tamaulipas
  • Dinastía - Peso Pluma & Tito Double P
  • El mundo es del que se anima - Calibre 50
  • Lo que me falta por llorar - Grupo Frontera
  • La Fernández - Camila Fernández
  • Nadie se va como llegó - Ángela Aguilar
  • Palabra de to’s (seca) - Carin León
  • Silencio habla - Oscar Ortiz

Nominados a Tropical Hit (Tropical Hit)

Lista de artistas nominados en la categoría Tropical Hit en Premios Juventud 2026:

  • ‘1+1’ - Maluma & Kany García
  • ‘Como en el idilio’ - Marc Anthony & Nathy Peluso
  • ‘Cómo se compara’ - Luis Figueroa
  • ‘Dardos’ - Romeo Santos & Prince Royce
  • ‘El pacto’ - Silvestre Dangond & Manuel Turizo
  • ‘Hello, What’s up’ - Christian Alicea
  • ‘La graciosa’ - Quevedo & Elvis Crespo
  • ‘La tierra del olvido (versión salsa)’ - Carlos Vives & Grupo Niche
  • ‘No te borro’ - Fariana
  • ‘Tú tienes algo’ - Indy Fontaine & Charlie Cruz

Nominados a Tropical Mix (Tropical Mix)

Lista de artistas nominados en la categoría Tropical Mix en Premios Juventud 2026:

  • ‘A Celia’ - Lena Burke ft. La India, Gilberto Santa Rosa, José Alberto “El Canario”, Gonzalo Rubalcaba, Cucco Peña & Víctor Manuelle
  • ‘Amor bonito’ - Kany García & Juan Luis Guerra 4.40
  • ‘Apambichao’ - Manuel Turizo & Maluma
  • ‘Fabricando fantasías’ - Sergio George & Carlos Vives
  • ‘Hasta el sol de hoy’ - Guaynaa & Farruko
  • ‘Lokita por mí’ - Romeo Santos & Prince Royce
  • ‘Malportada’ - Nathy Peluso & Rawayana
  • ‘Me muevo’ - Fariana & Kiko El Crazy
  • ‘Que me quiera má’ - Marc Anthony & Wisin
  • ‘Una vaina bien’ - Silvestre Dangond & Sebastián Yatra

Nominados a Mejor Álbum Tropical (Best Tropical Album)

Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Álbum Tropical en Premios Juventud 2026:

  • Better Late Than Never - Romeo Santos & Prince Royce
  • El último baile - Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella
  • El último disco Vol.1 - Carlos Vives
  • Gris - Luis Figueroa
  • La Covertura - Guaynaa
  • Música para bailar - Fariana
  • Poeta herío - Elvis Crespo
  • Radio Venezuela - Chino y Nacho, Chyno Miranda & Nacho
  • Soy - Daniela Darcourt
  • Swingkete Vol.1 - Maratón - Christian Alicea

Nominados a Mi Actor Favorito (My Favorite Actor)

Lista de artistas nominados en la categoría Mi Actor Favorito en Premios Juventud 2026:

Diego Klein
Diego Klein (@diegokleinfranco / Instagram )

Nominados a Mi Actriz Favorita (My Favorite Actress)

Lista de artistas nominadas en la categoría Mi Actriz Favorita en Premios Juventud 2026:

  • Angelique Boyer - Doménica Montero
  • Oka Giner - Tan cerca de ti, nace el amor
  • Silvia Navarro - Guardián de mi vida
  • Susana González - Mi verdad oculta
  • Yadhira Carrillo - Los hilos del pasado
Angelique Boyer
Angelique Boyer (Instagram | @angeliqueboyer)

Nominados a Me Enamoran (They Make Me Fall in Love)

Lista de artistas nominados en la categoría Me Enamoran en Premios Juventud 2026:

  • África Zavala y Gabriel Soto - ‘Monteverde’
  • Angelique Boyer y Marcus Ornellas - ‘Doménica Montero’
  • Ela Velden y Sebastián Rulli - ‘Mi rival’
  • Oka Giner y David Zepeda - ‘Tan cerca de ti, nace el amor’
  • Silvia Navarro y Daniel Arenas - ‘Guardián de mi vida’
  • Susana González y David Chocarro - ‘Mi verdad oculta’

Nominados a Creator Del Año (Creator of the Year)

Lista de artistas nominados en la categoría Creator Del Año en Premios Juventud 2026:

  • Diego Rodriguez
  • Ibai Llanos
  • Rocío López
  • Stefanny Loaiza
  • Tefi Valenzuela
¿Cuándo es La Velada del Año 6? Ibai Llanos revela a posibles combatientes
Ibai Llanos (Especial)

Nominados a Mejor LOL (Best LOL)

Lista de artistas nominados en la categoría Mejor LOL en Premios Juventud 2026:

  • Andrea Farga
  • Héctor de la Garza
  • Jenny Solares
  • Nachter
  • Tío Néstor

Nominados a Podcast del Año (Podcast of the Year)

Lista de artistas nominados en la categoría Podcast del Año en Premios Juventud 2026:

  • El chal con Pao Sasso
  • La Cotorrisa
  • Pinky Promise
  • Roca project
  • Yo pude, tu puedes
Ricardo Pérez y Slobotzky, conductores de La Cotorrisa
La Cotorrisa (Instagram/@lacotorrisa)

Nominados a #GettingReadyWith (#GettingReadyWith)

Lista de artistas nominados en la categoría #GettingReadyWith en Premios Juventud 2026:

  • Alejandra Capetillo
  • Lailany Sota
  • Ludmilla
  • Sol Vargas
  • Valeria Villalobos

Nominados a POV Futbolero (Soccer POV)

Lista de artistas nominados en la categoría POV Futbolero en Premios Juventud 2026:

  • Futbol al chile
  • Ivansfull
  • Joel ubieto
  • Mercedes Roa
  • Pablo Zolezzi

Nominados a #ModoAvión (#AirplaneMode)

Lista de artistas nominados en la categoría #ModoAvión en Premios Juventud 2026:

  • Alejandra Travels
  • Araya vlogs
  • Hola soy Natasha
  • Plex
  • Roberta con maleta

Nominados a Couple Goals (Couple Goals)

Lista de artistas nominados en la categoría Couple Goals en Premios Juventud 2026:

  • Aitana y Plex
  • Calle y Poché
  • Fernanda Giménez y Sebastien Andrade
  • Lola Lolita & Alonso López
  • Polo Morín y Bernardo Abascal

Nominados a Creator de España (Creator of Spain)

Lista de artistas nominados en la categoría Creator de España en Premios Juventud 2026:

  • Elena Gortari
  • Jordi Rodriguez Moreno
  • Lola Lolita
  • Nil Ojeda
  • Tatiana Kaer