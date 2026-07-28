La edición de los Premios Juventud 2026 se llevarán a cabo el próximo jueves 3 de septiembre desde Marbella, España.
Los nominados competirán por uno o más galardones en las diferentes categorías, siendo Kenia Os, Peso Pluma y Carin León quienes lideran las tendencias de este año.
Nominados a Artista Premios Juventud Femenina (Premios Juventud Female Artist)
Lista de artistas nominadas en la categoría Artista Premios Juventud Femenina en Premios Juventud 2026:
- Aitana
- Ana Mena
- Anitta
- Elena Rose
- Kany García
- Karol G
- Natti Natasha
- Rosalía
- Shakira
- Young Miko
Nominados a Artista Premios Juventud Masculino (Premios Juventud Male Artist)
Lista de artistas nominados en la categoría Artista Premios Juventud Masculino en Premios Juventud 2026:
- Bad Bunny
- Carin León
- Danny Ocean
- Farruko
- Maluma
- Myke Towers
- Quevedo
- Rauw Alejandro
- Romeo Santos
- Xavi
Nominados a Grupo o Dúo Favorito del Año (Favorite Group or Duo of The Year)
Lista de artistas nominados en la categoría Grupo o Dúo Favorito del Año en Premios Juventud 2026:
- DND I Do Not Disturb
- Gente de Zona
- Jowell y Randy
- La Oreja de Van Gogh
- Maná
- Mau y Ricky
- Morat
- Rawayana
- Reik
- Santos Bravos
Nominadas a La Nueva Generación Femenina (New Generation - Female Artist)
Lista de artistas nominadas en la categoría La Nueva Generación Femenina en Premios Juventud 2026:
- Amaia
- Angela Leiva
- Annasofia
- Aria Vega
- Emjay
- Isadora
- Judeline
- Mafalda Cardenal
- Mar Solís
- Nic
Nominados a La Nueva Generación Masculina (New Generation - Male Artist)
Lista de artistas nominados en la categoría La Nueva Generación Masculina en Premios Juventud 2026:
- Bebeshito
- Clarent
- Damn Goldo
- DFZM
- DIA
- Juan Duque
- Kris R.
- Maisak
- Santos Bravos
- Sebas Barcenas
Nominados a La Nueva Generación Música Mexicana (New Generation - Mexican Music)
Lista de artistas nominados en la categoría La Nueva Generación Música Mexicana en Premios Juventud 2026:
- Armenta
- Chuyin
- Edgardo Nuñez
- Kakalo
- Kane Rodriguez
- La Nueva Ola de Cumbia
- Low Clika
- Mariangela
- Omar Camacho
- Tombochio
Nominados a Mi Track Favorito (My Favorite Track)
Lista de artistas nominados en la categoría Mi Track Favorito en Premios Juventud 2026:
- ‘Carita Linda’ - Rauw Alejandro
- ‘Coleccionando Heridas’ - Karol G & Marco Antonio Solís
- ‘Corazón’ - Danny Ocean
- ‘La perla’ - Rosalía & Yahritza y Su Esencia
- ‘Me está doliendo’ - Carin León & Alejandro Fernández
Nominados a Álbum del Año (Album of the Year)
Lista de artistas nominados en la categoría Álbum del Año en Premios Juventud 2026:
- ¿Dónde es el after? - Rawayana
- Babylon Club - Danny Ocean
- Better Late Than Never - Romeo Santos & Prince Royce
- Equilibrivm - Anitta
- Lamento en baile - Daddy Yankee
- Lux - Rosalía
- Palabra de to’s (seca) - Carin León
- Sinfónico (en vivo) - Yandel
- Stendhal - Ozuna & Beéle
- Tropicoqueta - Karol G
Nominados a Mejor Euro-Song (Best Euro-Song)
Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Euro-Song en Premios Juventud 2026:
- ‘Com Você’ - Judeline & Amaia
- ‘Da me’ - Bad Gyal
- ‘La graciosa’ - Quevedo & Elvis Crespo
- ‘Lárgate’ - Ana Mena
- ‘Moja1ta’ - Lola Indigo
- ‘No me tires flores’ - Alejandro Sanz & Rels B
- ‘Oh si pudiera’ - Manuel Carrasco
- ‘Si juegas conmigo (ASA25)’ - Juan Magán & Abraham Mateo
- ‘Superestrella’ - Aitana
- ‘Todos estamos bailando la misma canción’ - La Oreja de Van Gogh
Nominadas a Girl Power (Girl Power)
Lista de artistas nominadas en la categoría Girl Power en Premios Juventud 2026:
- ‘Amiga mía’ - Karol G & Greeicy
- ‘Brujería (en vivo desde la Plaza de Toros La México)’ - Yuridia & Majo Aguilar
- ‘Choka Choka’ - Anitta & Shakira
- ‘Fifty Fifty’ - Kenia Os & Lola Indigo
- ‘Gabriela (Young Miko Remix)’ - Katseye & Young Miko
- ‘Huir’ - Kany García & Lia Kali
- ‘La rumba del perdón’ - Rosalía, Estrella Morente & Sílvia Pérez Cruz
- ‘Muñeca’ - Bad Gyal & De La Rose
- ‘Muxaxa’ - Tokischa & La Mas Doll
- ‘Te apuesto’ - Ha*Ash & María José
Nominados a Colaboración OMG (OMG Collaboration)
Lista de artistas nominados en la categoría Colaboración OMG en Premios Juventud 2026:
- ‘Dai Dai’ - Shakira & Burna Boy
- ‘Birthday Behavior’ - Bia & Young Biko
- ‘Damn I Love Miami’ - Pitbull & Lil Jon
- ‘East LA’ - Will.i.am & Taboo
- ‘Estrellitas y duendes feat. Sting’ - Juan Luis Guerra 4.40 & Sting
- ‘Oye mi amor (feat. Fher de Maná)’ [Live From Mexico] - Dua Lipa, Maná & Fher de Maná
- ‘Thootie’ - Ice Spice & Tokischa
- ‘We Made it Look Easy / Hicimos que pareciera fácil’ - Bon Jovi & Carin León
Nominados a La Mezcla Perfecta (The Perfect Collab)
Lista de artistas nominados en la categoría La Mezcla Perfecta en Premios Juventud 2026:
- ‘A medio vivir’ - Ricky Martin & Carin León
- ‘Carteras chinas’ - Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules
- ‘La del primer puesto’ - Reik & Xavi
- ‘La del proceso’ - Grupo Frontera & Manuel Turizo
- ‘No quiero hablar’ - Ángela Aguilar & Marc Anthony
- ‘Una noche contigo’ - La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho & Juanes
Nominados a Mejor Dance Track (Best Dance Track)
Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Dance Track en Premios Juventud 2026:
- ‘Algo tú’ - Shakira & Beéle
- ‘Bai-lala’ - Abraham Mateo
- ‘Dando vueltas’ - Rauw Alejandro
- ‘Esa diva’ - Melody
- ‘Motinha 2.0 (Mete marcha) remix’ - Dennis, Luísa Sonza & Emilia
- ‘No bailes sola (NSM25)’ - Juan Magán & Lucho RK
- ‘Polaroid’ - Eladio Carrión
- ‘Secreto (remix)’ - Payaso X Ley, Nyno Vargas, Omar Montes & Ernesto Losa
- ‘Sorry Papi’ - Topic & Becky G
- ‘Yapaque’ - Farruko, Greeicy & Steve Aoki
Nominados a Afrobeat Latino del Año (Afrobeat of the Year)
Lista de artistas nominados en la categoría Afrobeat Latino del Año en Premios Juventud 2026:
- ‘Bendito’ - Rawayana
- ‘Botecito’ - Juan Duque & Hamilton
- ‘Chévere (premium_remix)’ - Aria Vega & Ryan Castro
- ‘Enemigos’ - Ozuna, Beéle & Ovy On The Drums
- ‘La villa’ - Ryan Castro, Kapo & Gangsta
Nominados a Mejor Tema en Cumbia (Best Cumbia Song)
Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Tema en Cumbia en Premios Juventud 2026:
- ‘Celosa’ - Ke Personajes & J Balvin
- ‘Con otra’ - Cazzu
- ‘Cuando una mujer’ - Mariangela
- ‘Cumbiando’ - La Nueva Ola de Cumbia & La Coreañera
- ‘Prieta de mi vida’ - Los mirlos & Guaynaa
- ‘Yo me lo busqué’ - Los Ángeles Azules & Thalia
Nominados a Productor del Año (Producer of the Year)
Lista de artistas nominados en la categoría Productor del Año en Premios Juventud 2026:
- Andy Clay
- Bizarrap
- Casta
- Edgar Barrera
- Fux Beat
- La Paciencia
- MAG
- Nico Cotton
- Ovy On The Drums
- Sky Rompiendo
Nominados a Mejor Tour (Best Tour)
Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Tour en Premios Juventud 2026:
- Bailemos Otra Vez Tour - Chayanne
- Cosa Nuestra World Tour - Rauw Alejandro
- De Sonora, Para El Mundo - Carin León
- Debí Tirar Más Fotos World Tour - Bad Bunny
- Dinastía Tour - Peso Pluma
- Las Mujeres Ya No Lloran World Tour - Shakira
- Latinaje Tour - Cazzu
- Lux Tour - Rosalía
- Mejor Tarde Que Nunca Tour - Romeo Santos & Prince Royce
- Vivir Sin Aire Tour - Maná
Nominados a Mejor Urban Track (Best Urban Track)
Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Urban Track en Premios Juventud 2026:
- ‘Al golpito’ - Quevedo & Nueva Línea
- ‘Alambre púa’ - Bad Bunny
- ‘Amista’ - Blessd & Ovy On The Drums
- ‘Aplicándola’ - Farruko
- ‘Buenos términos’ - Rauw Alejandro
- ‘Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol. 0/66’ - Bizarrap & Daddy Yankee
- ‘Lleva al Sol’ - Rels B
- ‘Polaroid’ - Eladio Carrión
- ‘Se lo juro mor’ - Feid
- ‘Una aventura’ - Ozuna
Nominados a Mejor Mezcla Urbana (Best Urban Mix)
Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Mezcla Urbana en Premios Juventud 2026:
- ‘5 estrellas - W Sound 23’ - W Sound, Myke Towers & Ovy On The Drums
- ‘Ay dale’ - Farruko & Eddy Lover
- ‘Cholo 2’ - Victor Mendivil & Eladio Carrión
- ‘Forni’ - Los Ballers, Clarent & Rauw Alejandro
- ‘Incorregible’ - Jory Boy & Chencho Corleone
- ‘Me voy a la chingada’ - Yandel & Xavi
- ‘Portate bonito’ - Anuel AA, Blessd & Ovy On The Drums
- ‘Ta’ bien’ - Nicky Jam & Beéle
- ‘Tonto’ - J Balvin, Ryan Castro & DJ Snake
- ‘Un polvito +’ - Maluma & Maisak
Nominados a Mejor Canción Urbano Rhythmic (Best Urban Rhythmic Song)
Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Canción Urbano Rhythmic en Premios Juventud 2026:
- ‘Apaga la luz’ - Røz & Peso Pluma
- ‘Buenos días’ - Eladio Carrión
- ‘No tiene sentido’ - Beéle
- ‘Perlas negras’ - Natanael Cano & Gabito Ballesteros
- ‘Pongo’ - Rvssian, Rauw Alejandro & Wizkid
- ‘Si estás con alguien’ - Omar Courtz
- ‘Si te vas’ - J Balvin & Jay Wheeler
- ‘Tengo celos’ - Myke Towers
- ‘Verano rosa’ - Karol G & Feid
- ‘Zaza’ - Alofoke Music, Shadow Blow & Don Miguelo
Nominados a Mejor Canción Urbano Trap (Best Urban Trap Song)
Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Canción Urbano Trap en Premios Juventud 2026:
- ‘Bienvenida’ - Clarent
- ‘Breezy’ - Kidd Keo & Neutro Shorty
- ‘Buti Call’ - Kendo Kaponi & Omar Courtz
- ‘Chica atractiva’ - FloyyMenor & Lewis Somes
- ‘Gout’ - La Pantera
- ‘Que sensación (remix)’ - Jezzy & Arcángel
- ‘Ricky Bobby’ - Eladio Carrión
- ‘Topshelf’ - Kris R. & Myke Towers
- ‘Yeh!’ - J Noa
- ‘Yogurcito remix’ - Blessd, Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R. & Roa
Nominados a Mejor Canción Dembow (Best Dembow Song)
Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Canción Dembow en Premios Juventud 2026:
- ‘Dem bow’ - Natti Natasha, Nando Boom & Dímelo Flow
- ‘Hace calor’ - María Becerra, El Alfa & Xross
- ‘Me muevo’ - Fariana & Kiko El Crazy
- ‘Miami’ - Tokischa
- ‘Pa que lo bailes (bailalo Rocky)’ - Lomiiel
- ‘Pelo’ - DJ Pereira & Blue Diamond
- ‘Saca punta’ - Arlene MC, Alofoke Music, Jey One & La Mas Doll
- ‘Un gatito me llamó’ - Karol G
Nominados a Mejor Álbum Urbano (Best Urban Album)
Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Álbum Urbano en Premios Juventud 2026:
- Afrolova 25 - Rels B
- Corsa - Eladio Carrión
- Do Not Disturb - Young Miko
- El Baifo - Quevedo
- El Sobreviviente WWW - Wisin
- Hopi Sendé - Ryan Castro
- Island Boyz - Myke Towers
- La 8va maravilla - Arcángel
- Manda La Plena Moh - Farruko
- Stendhal - Ozuna & Beéle
Nominados a Mejor Canción Pop/Urbano (Best Pop/Urban Song)
Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Canción Pop/Urbano en Premios Juventud 2026:
- ‘Babylon’ - Venesti & Nicky Jam
- ‘Bronceador’ - Maluma
- ‘Canción para regresar’ - Sebastián Yatra, Lucho RK, Belinda & Gente de Zona
- ‘Cosita linda’ - Elena Rose & Justin Quiles
- ‘Menos el cora’ - Ryan Castro & Manuel Turizo
- ‘Paris’ - Boza & Sech
Nominados a Mejor Canción Pop/Rhythmic (Best Pop/Rhythmic Song)
Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Canción Pop/Rhythmic en Premios Juventud 2026:
- ‘Cambiaré’ - Luis Fonsi & Feid
- ‘Chamita’ - Mari La Carajita
- ‘Inglés en Miami’ - Rawayana & Manuel Turizo
- ‘Las guapas’ - Alejandro Sanz
- ‘Pinterest (spanish)’ - Anitta
- ‘Tututu’ - Elena Rose & Alleh
- ‘Yo y tú’ - Ovy On The Drums, Quevedo & Beéle
Nominados a Mejor Canción Pop (Best Pop Song)
Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Canción Pop en Premios Juventud 2026:
- ‘Bebiendo lágrimas’ - Mar Solís
- ‘Bésame’ - Alejandro Sanz & Shakira
- ‘La del primer puesto’ - Reik & Xavi
- ‘La pelirroja’ - Sebastián Yatra
- ‘Mal escrito’ - Carlos Rivera & Malú
- ‘Mi historia entre tus dedos’ - Matteo Bocelli & Gianluca Grignani
- ‘Si tuviera que elegir’ - Ricardo Montaner, Camilo & Evaluna Montaner
- ‘Te acuerdas? - DND I Do Not Disturb & R!ch Yashel
- ‘Tierra mía’ - Kany García
- ‘Un abrazo’ - Gloria Trevi
Nominados a Mejor Canción Pop Rock (Best Pop/Rock Song)
Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Canción Pop Rock en Premios Juventud 2026:
- ‘¿Es en serio?’ - Ela Taubert
- ‘Muérdeme’ - Juanes & Bomba Estéreo
- ‘Sin ti’ - Morat & Jay Wheeler
- ‘Vivir sin aire’ - Maná & Carin León
- ‘Vuelve’ - Black Guayaba
Nominados a Mejor Canción Pop - Nueva Generación (Best Pop Song - New Generation)
Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Canción Pop - Nueva Generación en Premios Juventud 2026:
- ‘Com você’ - Judeline & Amaia
- ‘Hecho para ti’ - Latin Mafia & Omar Apollo
- ‘Morfina’ - Humbe
- ‘Nunca me lo esperé’ - Piso 21 & Lasso
- ‘Tus iniciales’ - Lola Indigo, Lia Kali, Queralt Lahoz & Salma
Nominados a Mejor Canción Pop Balada (Best Pop/Ballad Song)
Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Canción Pop Balada en Premios Juventud 2026:
- ‘+ te vale’ - Yami Safdie & Emilia
- ‘Aquí en la arena’ - Reik & Leo Rizzi
- ‘Conmigo sin ti’ - Matisse & Cristian Castro
- ‘Huir’ - Kany García & Lia Kali
- ‘KM0’ - Pablo Alborán
- ‘Sin despedida’ - Carlos Rivera & Alejandro Fernández
Nominados a Mejor Álbum Pop (Best Pop Album)
Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Álbum Pop en Premios Juventud 2026:
- ¿Qué significa el amor? - Carlos Rivera
- ¿Y ahora qué +? - Alejandro Sanz
- Apambichao - Manuel Turizo
- Bendito verano - Elena Rose
- Cuarto azul - Aitana
- JuanesTeban - Juanes
- KM0 - Pablo Alborán
- La llave - Mau y Ricky
- Puerta abierta - Kany García
- TQ+ - Reik
Nominados a Mejor Colaboración Música Mexicana (Best Mexican Music Collaboration)
Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Colaboración Música Mexicana en Premios Juventud 2026:
- ‘Donde estés, donde estoy’ - Carlos Rivera & Marisela
- ‘Los laureles’ - Pepe Aguilar, Josi Cuen & Jorge Medina’
- ‘Modo difícil’ - Grupo Firme & Grupo Frontera
- ‘No voy a cambiar’ - Codiciado & Xavi
- ‘Te quiero, te amo’ - Pesado & Alfredo Olivas
Nominados a Mejor Fusión Música Mexicana (Best Mexican Music Fusion)
Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Fusión Música Mexicana en Premios Juventud 2026:
- ‘Déjame dormir’ - Codiciado & Carin León
- ‘Demencia’ - Junior H & Gael Valenzuela
- ‘Dopamina’ - Peso Pluma & Tito Double P
- ‘Marlboro rojo’ - Fuerza Regida
- ‘Mejores Jordans 2’ - Víctor Mendivil & Oscar Maydon
- ‘No capea’ - Xavi & Grupo Frontera
- ‘Ojitos mentirosos’ - Chino Pacas
- ‘Perlas negras’ - Natanael Cano & Gabito Ballesteros
- ‘Pues qué le hago?’ - Chuyin
- ‘Tu tu tu’ - Clave Especial & Edgardo Nuñez
Nominados a Mejor Canción Mariachi Música Mexicana (Best Mexican Mariachi Music)
Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Canción Mariachi Música Mexicana en Premios Juventud 2026:
- ‘Amémonos de nuevo’ - Lupita Infante & Leonardo Aguilar
- ‘China de los ojos negros’ - Ángela Aguilar
- ‘Cuento de nunca acabar’ - Carlos Rivera & Ana Bárbara
- ‘¿Quien no ha llorado por amor?’ - Alex Fernández
- ‘Retumbando en el cora’ - Camila Fernández
- ‘Tú y las nubes’ - Pepe Aguilar & Alfredo Olivas
- ‘Un vals’ - Christian Nodal
Nominados a Mejor Canción Banda Música Mexicana (Best Mexican Banda Music)
Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Canción Banda Música Mexicana en Premios Juventud 2026:
- ‘Al chile no sé’ - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata & Gerardo Coronel
- ‘Aunque tiren hate’ - La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho
- ‘De esta me levanto’ - Banda Los Recoditos
- ‘Directo al corazón’ - Luis Angel “El Flaco”
- ‘No me aprovechaste’ - Banda El Recodo de Cruz Lizárraga
- ‘Seguro le dolió’ - Banda MS de Sergio Lizárraga & Fuerza Regida
- ‘El rey’ - Vicente Fernández & Alejandro Fernández
Nominados a Mejor Canción Norteña Música Mexicana (Best Mexican Norteño Music)
Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Canción Norteña Música Mexicana en Premios Juventud 2026:
- ‘Eres’ - Joss Favela & Alfredo Olivas
- ‘Lejos estamos mejor’ - Edén Muñoz
- ‘Me enamoré solo’ - Calibre 50
- ‘Selfie’ - La Fiera de Ojinaga
- ‘Supercargada’ - Los Dos de Tamaulipas
- ‘Ya me vale madre’ - El Fantasma
Nominados a Mejor Álbum Música Mexicana (Best Mexican Music Album)
Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Álbum Música Mexicana en Premios Juventud 2026:
- ¿Quién + como yo? - Christian Nodal
- 111xpantia (deluxe) - Fuerza Regida
- Arriba la compañía - Los Dos de Tamaulipas
- Dinastía - Peso Pluma & Tito Double P
- El mundo es del que se anima - Calibre 50
- Lo que me falta por llorar - Grupo Frontera
- La Fernández - Camila Fernández
- Nadie se va como llegó - Ángela Aguilar
- Palabra de to’s (seca) - Carin León
- Silencio habla - Oscar Ortiz
Nominados a Tropical Hit (Tropical Hit)
Lista de artistas nominados en la categoría Tropical Hit en Premios Juventud 2026:
- ‘1+1’ - Maluma & Kany García
- ‘Como en el idilio’ - Marc Anthony & Nathy Peluso
- ‘Cómo se compara’ - Luis Figueroa
- ‘Dardos’ - Romeo Santos & Prince Royce
- ‘El pacto’ - Silvestre Dangond & Manuel Turizo
- ‘Hello, What’s up’ - Christian Alicea
- ‘La graciosa’ - Quevedo & Elvis Crespo
- ‘La tierra del olvido (versión salsa)’ - Carlos Vives & Grupo Niche
- ‘No te borro’ - Fariana
- ‘Tú tienes algo’ - Indy Fontaine & Charlie Cruz
Nominados a Tropical Mix (Tropical Mix)
Lista de artistas nominados en la categoría Tropical Mix en Premios Juventud 2026:
- ‘A Celia’ - Lena Burke ft. La India, Gilberto Santa Rosa, José Alberto “El Canario”, Gonzalo Rubalcaba, Cucco Peña & Víctor Manuelle
- ‘Amor bonito’ - Kany García & Juan Luis Guerra 4.40
- ‘Apambichao’ - Manuel Turizo & Maluma
- ‘Fabricando fantasías’ - Sergio George & Carlos Vives
- ‘Hasta el sol de hoy’ - Guaynaa & Farruko
- ‘Lokita por mí’ - Romeo Santos & Prince Royce
- ‘Malportada’ - Nathy Peluso & Rawayana
- ‘Me muevo’ - Fariana & Kiko El Crazy
- ‘Que me quiera má’ - Marc Anthony & Wisin
- ‘Una vaina bien’ - Silvestre Dangond & Sebastián Yatra
Nominados a Mejor Álbum Tropical (Best Tropical Album)
Lista de artistas nominados en la categoría Mejor Álbum Tropical en Premios Juventud 2026:
- Better Late Than Never - Romeo Santos & Prince Royce
- El último baile - Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella
- El último disco Vol.1 - Carlos Vives
- Gris - Luis Figueroa
- La Covertura - Guaynaa
- Música para bailar - Fariana
- Poeta herío - Elvis Crespo
- Radio Venezuela - Chino y Nacho, Chyno Miranda & Nacho
- Soy - Daniela Darcourt
- Swingkete Vol.1 - Maratón - Christian Alicea
Nominados a Mi Actor Favorito (My Favorite Actor)
Lista de artistas nominados en la categoría Mi Actor Favorito en Premios Juventud 2026:
- Andrés Palacios - Mi verdad oculta
- Diego Klein - Guardián de mi vida
- Emmanuel Palomares - Los hilos del pasado
- Gabriel Soto - Monteverde
- Marcus Ornellas - Doménica Montero
Nominados a Mi Actriz Favorita (My Favorite Actress)
Lista de artistas nominadas en la categoría Mi Actriz Favorita en Premios Juventud 2026:
- Angelique Boyer - Doménica Montero
- Oka Giner - Tan cerca de ti, nace el amor
- Silvia Navarro - Guardián de mi vida
- Susana González - Mi verdad oculta
- Yadhira Carrillo - Los hilos del pasado
Nominados a Me Enamoran (They Make Me Fall in Love)
Lista de artistas nominados en la categoría Me Enamoran en Premios Juventud 2026:
- África Zavala y Gabriel Soto - ‘Monteverde’
- Angelique Boyer y Marcus Ornellas - ‘Doménica Montero’
- Ela Velden y Sebastián Rulli - ‘Mi rival’
- Oka Giner y David Zepeda - ‘Tan cerca de ti, nace el amor’
- Silvia Navarro y Daniel Arenas - ‘Guardián de mi vida’
- Susana González y David Chocarro - ‘Mi verdad oculta’
Nominados a Creator Del Año (Creator of the Year)
Lista de artistas nominados en la categoría Creator Del Año en Premios Juventud 2026:
- Diego Rodriguez
- Ibai Llanos
- Rocío López
- Stefanny Loaiza
- Tefi Valenzuela
Nominados a Mejor LOL (Best LOL)
Lista de artistas nominados en la categoría Mejor LOL en Premios Juventud 2026:
- Andrea Farga
- Héctor de la Garza
- Jenny Solares
- Nachter
- Tío Néstor
Nominados a Podcast del Año (Podcast of the Year)
Lista de artistas nominados en la categoría Podcast del Año en Premios Juventud 2026:
- El chal con Pao Sasso
- La Cotorrisa
- Pinky Promise
- Roca project
- Yo pude, tu puedes
Nominados a #GettingReadyWith (#GettingReadyWith)
Lista de artistas nominados en la categoría #GettingReadyWith en Premios Juventud 2026:
- Alejandra Capetillo
- Lailany Sota
- Ludmilla
- Sol Vargas
- Valeria Villalobos
Nominados a POV Futbolero (Soccer POV)
Lista de artistas nominados en la categoría POV Futbolero en Premios Juventud 2026:
- Futbol al chile
- Ivansfull
- Joel ubieto
- Mercedes Roa
- Pablo Zolezzi
Nominados a #ModoAvión (#AirplaneMode)
Lista de artistas nominados en la categoría #ModoAvión en Premios Juventud 2026:
- Alejandra Travels
- Araya vlogs
- Hola soy Natasha
- Plex
- Roberta con maleta
Nominados a Couple Goals (Couple Goals)
Lista de artistas nominados en la categoría Couple Goals en Premios Juventud 2026:
- Aitana y Plex
- Calle y Poché
- Fernanda Giménez y Sebastien Andrade
- Lola Lolita & Alonso López
- Polo Morín y Bernardo Abascal
Nominados a Creator de España (Creator of Spain)
Lista de artistas nominados en la categoría Creator de España en Premios Juventud 2026:
- Elena Gortari
- Jordi Rodriguez Moreno
- Lola Lolita
- Nil Ojeda
- Tatiana Kaer