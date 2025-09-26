Kenia Os -de 26 años de edad- obtuvo un galardón en la categoría Girl Power de los Premios Juventud 2025.

Al subir por su estatuilla, la cantante profirió un grito que recordó mucho a Ángela Aguilar, de 21 años de edad.

¿Se burló de Ángela Aguilar? Kenia Os es comparada con la cantante en los Premios Juventud 2025

En redes sociales ya circula el grito por el que Kenia Os ahora está siendo comparada con la cantante de regional mexicano.

Algunas de las reacciones han sido positivas para la estrella pop, mientras otras aseguran que quiso burlarse de Ángela Aguilar.

Ángela Aguilar (@angela_aguilar_ / Instagram )

Los Premios Juventud 2025 se llevaron a cabo el jueves 25 de septiembre en Panamá.

Cuando Kenia Os subió al escenario para recibir su premio dedicó unas palabras de agradecimiento a sus fans:

“¡Panamá! Este premio no nada más es mío. Anitta, amiga, muchísimas gracias por esta colaboración tan hermosa. Gracias a todas y cada una de las mujeres que me han apoyado en mi carrera. Gracias México, mi país, por darme siempre todo el amor y el apoyo y gracias a Premios Juventud”. Kenia Os

Lo que parecía el discurso habitual de una ganadora se transformó rápidamente en algo que llamó la atención.

Y es que la forma en la que Kenia Os gritó “Panamá”, alargando la última sílaba, para muchos, sonó exactamente igual que el “amar” de Ángela Aguilar.

“Yo escuché a Ángela Aguilar” y “Dijo Panamá pero en tono Ángela Aguilar” fueron algunos de los comentarios al video viral del momento.

Famoso grito de Ángela Aguilar también tuvo su origen en los Premios Juventud

Fue en la edición 2024 de los Premios Juventud, celebrada el 24 de julio, que Ángela Aguilar se convirtió en tendencia.

Sin saberlo, fue la fuente de lo que más tarde se convirtió en bulas y memes de las redes sociales que perduran hasta la fecha.

Fue durante el evento que se transmitió un video de Ángela Aguilar, quien en ese preciso momento se acababa de casar con Christian Nodal.

En las imágenes, la cantante felicita a Premios Juventud por sus 21 años y por haberla considerado para la edición.

Vestida de blanco la cantante se despide y promete estar presente el próximo año.

Siendo para este momento que Christian Nodal se acerca y Ángela Aguilar grita su ya famosa frase.