Conoce la agenda completa de conciertos en CDMX en julio de 2026. Aquí todas la fechas, artistas y sedes.
Durante el mes de julio la Ciudad de México contará con estos shows en vivo:
- Gordo, 2 de julio en Campo Marte
- Kalimba, 3 de julio en La Maraka
- Carlita, 3 de julio en Campo Marte
- Daniela Andrade, 3 de julio en el Foro Indie Rocks!
- Rüfüs Du Sol, 4 de julio en el Estadio GNP Seguros
- Disidente, 4 de julio en el Lunario del Auditorio Nacional
- Enrique Guzmán, 4 de julio en La Maraka
- Diplo, 4 de julio Campo Marte
- Modeselektor, 8 de julio en Campo Marte
- Claptone, 9 de julio en Campo Marte
- The Blaze, 11 de julio en Campo Marte
- Caifanes, 11 de julio en el Estadio GNP Seguros
- Takuya Nakamura 11 de julio en el Foro Indie Rocks!
- ENHYPEN, 11, 12 y 14 de julio en Arena CDMX
- ENHYPEN, 15 de julio en Arena CDMX
- Tex Tex, 16 de julio en La Maraka
- Takuya, 16 de julio en el Foro Indie Rocks!
- Myriam, 17 de julio en La Maraka
- Los Amigos Invisibles, 18 de julio en La Maraka
- Grupo Firme, 17 y 18 de julio en el Estadio GNP Seguros
- Los Malagueña, 18 de julio en el Lunario del Auditorio Nacional
- The Avalanches, 19 de julio en Campo Marte
- Sombr, 22 de julio en el Pepsi Center
- Okey, 23 de julio en el Lunario del Auditorio
- Celest, 23 de julio en el Foro Indie Rocks!
- Fernando Delgadillo, 24 de julio en La Maraka
- Cuca y Santa Sabina, 24 de julio en el Teatro Metropólitan
- Diana Vanoni y los Dandys, 24 de julio en el Lunario del Auditorio Nacional
- Amantes, 25 de julio en el Lunario del Auditorio Nacional
- Porfi Baloa y David Pabón, 25 de julio en La Maraka
- El Tri, 25 de julio en el Palacio de los Deportes
- More Juice Fest, 25 de julio en el Pepsi Center
- Flvckka, 25 de julio en el Foro Indie Rocks!
- Los Panchos , 26 de julio en La Maraka
- La Renga, 29 de julio en el Lunario del Auditorio Nacional
- Shawn James, 29 de julio en el Foro Indie Rocks!
- Young Tender, 31 de julio en el Foro Indie Rocks!
- Harry Styles, 31 de julio en el Estadio GNP Seguros
- Mijares, 31 de julio en el Auditorio Nacional
- Opyi, 31 de julio en el Foro Puebla
Conciertos en CDMX julio 2026: Auditorio Nacional
Estos son los conciertos para julio de 2026 en el Auditorio Nacional:
- Mijares, 31 de julio
Conciertos en CDMX julio 2026:
Estos son los conciertos para julio de 2026 en el Lunario del Auditorio Nacional:
- Disidente, 4 de julio
- Los Malagueña, 18 de julio
- Okey, 23 de julio
- Diana Vanoni y los Dandys, 24 de julio
- Amantes, 25 de julio
- La Renga, 29 de julio
Conciertos en CDMX julio 2026: Estadio GNP Seguros
Estos son los conciertos para julio de 2026 en el Estadio GNP Seguros:
- Rüfüs Du Sol, 4 de julio
- Caifanes, 11 de julio
- Grupo Firme, 17 y 18 de julio
- Harry Styles, 31 de julio
Conciertos en CDMX julio 2026: Campo Marte
Estos son los conciertos para julio de 2026 en Campo Marte:
- Gordo, 2 de julio
- Carlita, 3 de julio
- Diplo, 4 de julio
- Modeselektor, 8 de julio
- Claptone, 9 de julio
- The Blaze, 11 de julio
- ENHYPEN. 15 de julio
- The Avalanches, 19 de julio
Conciertos en CDMX julio 2026: La Maraka
Estos son los conciertos para julio de 2026 en La Maraka:
- Kalimba, 3 de julio
- Enrique Guzmán, 4 de julio
- Tex Tex, 16 de julio
- Myriam, 17 de julio
- Los Amigos Invisibles, 18 de julio
- Fernando Delgadillo, 24 de julio
- Porfi Baloa y David Pabón, 25 de julio
- Los Panchos, 26 de julio
Conciertos en CDMX julio 2026: Pepsi Center
Estos son los conciertos para julio de 2026 en el Pepsi Center WTC:
- Sombr, 22 de julio
- More Juice Fest, 25 de julio
Conciertos en CDMX julio 2026: Arena CDMX
Estos son los conciertos de julio 2026 en Arena CDMX:
- ENHYPEN, 11, 12 y 14 de julio
Conciertos en CDMX julio 2026: Palacio de los Deportes
Esto son los conciertos de julio 2026 en el Palacio de los Deportes:
- El Tri, 25 de julio
Conciertos en CDMX julio 2026: Foro Indie Rocks!
Estos son los conciertos de julio 2026 en el Foros Indie Rocks!:
- Daniela Andrade, 3 de julio
- Takuya Nakamura 11 de julio
- Takuya Kuroda, 16 de julio
- Celest, 23 de julio
- Flvckka, 25 de julio
- Shawn James, 29 de julio
- Young Tender, 31 de julio
Conciertos en CDMX julio 2026: Foro Puebla
Estos son los conciertos de julio 2026 en el Foro Puebla:
- Opyi, 31 de julio
Conciertos en CDMX julio 2026: Teatro Metropólitan
Esto son los conciertos de julio 2026 en el Teatro Metropólitan:
- Cuca y Santa Sabina, 24 de julio