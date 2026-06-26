Conoce la agenda completa de conciertos en CDMX en julio de 2026. Aquí todas la fechas, artistas y sedes.

Durante el mes de julio la Ciudad de México contará con estos shows en vivo:

Gordo, 2 de julio en Campo Marte

Kalimba, 3 de julio en La Maraka

Carlita, 3 de julio en Campo Marte

Daniela Andrade, 3 de julio en el Foro Indie Rocks!

Rüfüs Du Sol, 4 de julio en el Estadio GNP Seguros

Disidente, 4 de julio en el Lunario del Auditorio Nacional

Enrique Guzmán, 4 de julio en La Maraka

Diplo, 4 de julio Campo Marte

Modeselektor, 8 de julio en Campo Marte

Claptone, 9 de julio en Campo Marte

The Blaze, 11 de julio en Campo Marte

Caifanes, 11 de julio en el Estadio GNP Seguros

Takuya Nakamura 11 de julio en el Foro Indie Rocks!

ENHYPEN, 11, 12 y 14 de julio en Arena CDMX

ENHYPEN, 15 de julio en Arena CDMX

Tex Tex, 16 de julio en La Maraka

Takuya, 16 de julio en el Foro Indie Rocks!

Myriam, 17 de julio en La Maraka

Los Amigos Invisibles, 18 de julio en La Maraka

Grupo Firme, 17 y 18 de julio en el Estadio GNP Seguros

Los Malagueña, 18 de julio en el Lunario del Auditorio Nacional

The Avalanches, 19 de julio en Campo Marte

Sombr, 22 de julio en el Pepsi Center

Okey, 23 de julio en el Lunario del Auditorio

Celest, 23 de julio en el Foro Indie Rocks!

Fernando Delgadillo, 24 de julio en La Maraka

Cuca y Santa Sabina, 24 de julio en el Teatro Metropólitan

Diana Vanoni y los Dandys, 24 de julio en el Lunario del Auditorio Nacional

Amantes, 25 de julio en el Lunario del Auditorio Nacional

Porfi Baloa y David Pabón, 25 de julio en La Maraka

El Tri, 25 de julio en el Palacio de los Deportes

More Juice Fest, 25 de julio en el Pepsi Center

Flvckka, 25 de julio en el Foro Indie Rocks!

Los Panchos , 26 de julio en La Maraka

La Renga, 29 de julio en el Lunario del Auditorio Nacional

Shawn James, 29 de julio en el Foro Indie Rocks!

Young Tender, 31 de julio en el Foro Indie Rocks!

Harry Styles, 31 de julio en el Estadio GNP Seguros

Mijares, 31 de julio en el Auditorio Nacional

Opyi, 31 de julio en el Foro Puebla

Conciertos en CDMX julio 2026: Auditorio Nacional

Estos son los conciertos para julio de 2026 en el Auditorio Nacional:

Mijares, 31 de julio

Manuel Mijares, cantante (Agencia México)

Conciertos en CDMX julio 2026:

Estos son los conciertos para julio de 2026 en el Lunario del Auditorio Nacional:

Disidente, 4 de julio

Los Malagueña, 18 de julio

Okey, 23 de julio

Diana Vanoni y los Dandys, 24 de julio

Amantes, 25 de julio

La Renga, 29 de julio

La Renga (La Renga / Facebook)

Conciertos en CDMX julio 2026: Estadio GNP Seguros

Estos son los conciertos para julio de 2026 en el Estadio GNP Seguros:

Rüfüs Du Sol, 4 de julio

Caifanes, 11 de julio

Grupo Firme, 17 y 18 de julio

Harry Styles, 31 de julio

Harry Styles (Harry Styles )

Conciertos en CDMX julio 2026: Campo Marte

Estos son los conciertos para julio de 2026 en Campo Marte:

Gordo, 2 de julio

Carlita, 3 de julio

Diplo, 4 de julio

Modeselektor, 8 de julio

Claptone, 9 de julio

The Blaze, 11 de julio

ENHYPEN. 15 de julio

The Avalanches, 19 de julio

The Avalanches (The Avalanches / Facebook)

Conciertos en CDMX julio 2026: La Maraka

Estos son los conciertos para julio de 2026 en La Maraka:

Kalimba, 3 de julio

Enrique Guzmán, 4 de julio

Tex Tex, 16 de julio

Myriam, 17 de julio

Los Amigos Invisibles, 18 de julio

Fernando Delgadillo, 24 de julio

Porfi Baloa y David Pabón, 25 de julio

Los Panchos, 26 de julio

Kalimba (Kalimba / Facebook)

Conciertos en CDMX julio 2026: Pepsi Center

Estos son los conciertos para julio de 2026 en el Pepsi Center WTC:

Sombr, 22 de julio

More Juice Fest, 25 de julio

Sombr (Sombr / Facebook)

Conciertos en CDMX julio 2026: Arena CDMX

Estos son los conciertos de julio 2026 en Arena CDMX:

ENHYPEN, 11, 12 y 14 de julio

ENHYPEN confirma segundo concierto en México: fechas, sede y boletos (ENHYPEN)

Conciertos en CDMX julio 2026: Palacio de los Deportes

Esto son los conciertos de julio 2026 en el Palacio de los Deportes:

El Tri, 25 de julio

Álex Lora de El Tri (Instagram | @eltri_oficial)

Conciertos en CDMX julio 2026: Foro Indie Rocks!

Estos son los conciertos de julio 2026 en el Foros Indie Rocks!:

Daniela Andrade, 3 de julio

Takuya Nakamura 11 de julio

Takuya Kuroda, 16 de julio

Celest, 23 de julio

Flvckka, 25 de julio

Shawn James, 29 de julio

Young Tender, 31 de julio

Shawn James (Shawn James / Facebook)

Conciertos en CDMX julio 2026: Foro Puebla

Estos son los conciertos de julio 2026 en el Foro Puebla:

Opyi, 31 de julio

Conciertos en CDMX julio 2026: Teatro Metropólitan

Esto son los conciertos de julio 2026 en el Teatro Metropólitan:

Cuca y Santa Sabina, 24 de julio