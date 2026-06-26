Conoce la agenda completa de conciertos en CDMX en julio de 2026. Aquí todas la fechas, artistas y sedes.

Durante el mes de julio la Ciudad de México contará con estos shows en vivo:

  • Gordo, 2 de julio en Campo Marte
  • Kalimba, 3 de julio en La Maraka
  • Carlita, 3 de julio en Campo Marte
  • Daniela Andrade, 3 de julio en el Foro Indie Rocks!
  • Rüfüs Du Sol, 4 de julio en el Estadio GNP Seguros
  • Disidente, 4 de julio en el Lunario del Auditorio Nacional
  • Enrique Guzmán, 4 de julio en La Maraka
  • Diplo, 4 de julio Campo Marte
  • Modeselektor, 8 de julio en Campo Marte
  • Claptone, 9 de julio en Campo Marte
  • The Blaze, 11 de julio en Campo Marte
  • Caifanes, 11 de julio en el Estadio GNP Seguros
  • Takuya Nakamura 11 de julio en el Foro Indie Rocks!
  • ENHYPEN, 11, 12 y 14 de julio en Arena CDMX
  • ENHYPEN, 15 de julio en Arena CDMX
  • Tex Tex, 16 de julio en La Maraka
  • Takuya, 16 de julio en el Foro Indie Rocks!
  • Myriam, 17 de julio en La Maraka
  • Los Amigos Invisibles, 18 de julio en La Maraka
  • Grupo Firme, 17 y 18 de julio en el Estadio GNP Seguros
  • Los Malagueña, 18 de julio en el Lunario del Auditorio Nacional
  • The Avalanches, 19 de julio en Campo Marte
  • Sombr, 22 de julio en el Pepsi Center
  • Okey, 23 de julio en el Lunario del Auditorio
  • Celest, 23 de julio en el Foro Indie Rocks!
  • Fernando Delgadillo, 24 de julio en La Maraka
  • Cuca y Santa Sabina, 24 de julio en el Teatro Metropólitan
  • Diana Vanoni y los Dandys, 24 de julio en el Lunario del Auditorio Nacional
  • Amantes, 25 de julio en el Lunario del Auditorio Nacional
  • Porfi Baloa y David Pabón, 25 de julio en La Maraka
  • El Tri, 25 de julio en el Palacio de los Deportes
  • More Juice Fest, 25 de julio en el Pepsi Center
  • Flvckka, 25 de julio en el Foro Indie Rocks!
  • Los Panchos , 26 de julio en La Maraka
  • La Renga, 29 de julio en el Lunario del Auditorio Nacional
  • Shawn James, 29 de julio en el Foro Indie Rocks!
  • Young Tender, 31 de julio en el Foro Indie Rocks!
  • Harry Styles, 31 de julio en el Estadio GNP Seguros
  • Mijares, 31 de julio en el Auditorio Nacional
  • Opyi, 31 de julio en el Foro Puebla

Conciertos en CDMX julio 2026: Auditorio Nacional

Estos son los conciertos para julio de 2026 en el Auditorio Nacional:

  • Mijares, 31 de julio
Manuel Mijares, cantante
Manuel Mijares, cantante (Agencia México)

Conciertos en CDMX julio 2026:

Estos son los conciertos para julio de 2026 en el Lunario del Auditorio Nacional:

  • Disidente, 4 de julio
  • Los Malagueña, 18 de julio
  • Okey, 23 de julio
  • Diana Vanoni y los Dandys, 24 de julio
  • Amantes, 25 de julio
  • La Renga, 29 de julio
La Renga
La Renga (La Renga / Facebook)

Conciertos en CDMX julio 2026: Estadio GNP Seguros

Estos son los conciertos para julio de 2026 en el Estadio GNP Seguros:

  • Rüfüs Du Sol, 4 de julio
  • Caifanes, 11 de julio
  • Grupo Firme, 17 y 18 de julio
  • Harry Styles, 31 de julio
Harry Styles
Harry Styles (Harry Styles )

Conciertos en CDMX julio 2026: Campo Marte

Estos son los conciertos para julio de 2026 en Campo Marte:

  • Gordo, 2 de julio
  • Carlita, 3 de julio
  • Diplo, 4 de julio
  • Modeselektor, 8 de julio
  • Claptone, 9 de julio
  • The Blaze, 11 de julio
  • ENHYPEN. 15 de julio
  • The Avalanches, 19 de julio
The Avalanches
The Avalanches (The Avalanches / Facebook)

Conciertos en CDMX julio 2026: La Maraka

Estos son los conciertos para julio de 2026 en La Maraka:

  • Kalimba, 3 de julio
  • Enrique Guzmán, 4 de julio
  • Tex Tex, 16 de julio
  • Myriam, 17 de julio
  • Los Amigos Invisibles, 18 de julio
  • Fernando Delgadillo, 24 de julio
  • Porfi Baloa y David Pabón, 25 de julio
  • Los Panchos, 26 de julio
Kalimba
Kalimba (Kalimba / Facebook)

Conciertos en CDMX julio 2026: Pepsi Center

Estos son los conciertos para julio de 2026 en el Pepsi Center WTC:

  • Sombr, 22 de julio
  • More Juice Fest, 25 de julio
Sombr
Sombr (Sombr / Facebook)

Conciertos en CDMX julio 2026: Arena CDMX

Estos son los conciertos de julio 2026 en Arena CDMX:

  • ENHYPEN, 11, 12 y 14 de julio
ENHYPEN confirma segundo concierto en México: fechas, sede y boletos
ENHYPEN confirma segundo concierto en México: fechas, sede y boletos (ENHYPEN)

Conciertos en CDMX julio 2026: Palacio de los Deportes

Esto son los conciertos de julio 2026 en el Palacio de los Deportes:

  • El Tri, 25 de julio
Álex Lora de El Tri
Álex Lora de El Tri (Instagram | @eltri_oficial)

Conciertos en CDMX julio 2026: Foro Indie Rocks!

Estos son los conciertos de julio 2026 en el Foros Indie Rocks!:

  • Daniela Andrade, 3 de julio
  • Takuya Nakamura 11 de julio
  • Takuya Kuroda, 16 de julio
  • Celest, 23 de julio
  • Flvckka, 25 de julio
  • Shawn James, 29 de julio
  • Young Tender, 31 de julio
Shawn James
Shawn James (Shawn James / Facebook)

Conciertos en CDMX julio 2026: Foro Puebla

Estos son los conciertos de julio 2026 en el Foro Puebla:

  • Opyi, 31 de julio

Conciertos en CDMX julio 2026: Teatro Metropólitan

Esto son los conciertos de julio 2026 en el Teatro Metropólitan:

  • Cuca y Santa Sabina, 24 de julio
Santa Sabina
Santa Sabina (Instagram | Santa Sabina )