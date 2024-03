¿Quién es Carín León? Te decimos todo sobre el cantante del regional mexicano que causó controversia al confesar en pleno concierto que traía antojo de un ‘perico’.

Carín León -de 34 años de edad- se ha convertido en uno de los cantantes de regional mexicano más escuchado en los últimos meses, teniendo varias de sus canciones en los primeros puestos de popularidad.

Sin embargo, su nombre se ha viralizado luego de una polémica declaración que hizo durante uno de sus conciertos.

Y es que un Carín León borracho, confesó que tenía ganas de irse a echar “un perico”, confesando así su consumo de drogas.

Esta declaración, puso a Carín León en el ojo del huracán y es que usuarios lo han criticado por declarar eso en pleno concierto.

A continuación te decimos todo sobre Carín León, el cantante del regional mexicano que confesó traer antojo de ‘perico’ en un concierto.

Carin León, cantante. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

¿Quién es Carín León, el cantante del regional mexicano que confesó su antojo de un ‘perico’ en pleno concierto?

Óscar Armando Díaz De León Huez -mejor conocido como Carín León- nació el 26 de julio de 1989 en Hermosillo, Sonora es hijo de Óscar Días de León y Carmen Julia Huez.

Carín León creció rodeado por artista y es que en la familia de lado de su mamá la música siempre estuvo presente.

Cuando se encontraba en la prepartoria, Carín León comenzó a tocar la guitarra y poco a poco creó sus composiciones.

Tras ser parte de dos agrupaciones, Carín León empezó su carrera como solista en la música regional mexicana.

Carín León ha colaborado con:

Grupo Firme

Camilo de 29 años de edad

Pablo Alborán de 34 años de edad

Ángela Aguilar de 20 años de edad

Diego Verdaguer

Pancho Barraza de 62 años de edad

C. Tangana de 33 años de edad

Matisse

Espinoza Paz de 42 años de edad

El productor Javier González “El Tamarindo” reveló en el podcast de Ernesto Barajas que él le propuso ponerse Carin, que venía de Oscarín.

“Carín es por Oscarín, viene de Óscar. Yo, cuando le propuse eso a él, como que no quería, me tiró a loco ‘Carín de dónde cabrón’, pero al final ni me cuestionó y dijo ‘me voy a llamar Carín León”, explicó el productor.

Aunque no quería en un principio, su nombre artístico le ha funcionado muy bien y se ha convertido en uno de los cantantes más populares.

Carín León es cantante, guitarrista y compositor mexicano, hasta el momento ha lanzado 10 álbumes, entre los que destacan Cura Local (En Vivo) y Colmillo de Leche.

¿Qué edad tiene Carín León, el cantante del regional mexicano que confesó su antojo de un ‘perico’ en pleno concierto?

Carin León nació el 26 de julio de 1989, por lo que actualmente tiene 34 años de edad.

¿Quién es la esposa de Carín León, el cantante del regional mexicano que confesó su antojo de un ‘perico’ en pleno concierto?

En 2021, Carín León se casó en Hermosillo, Sonora con la influencer Alejandra Esquer, con la que formó una familia.

Tras una fuerte ola de rumores en torno a su matrimonio, Carín León confirmó que se separó de su esposa Alejandra Esquer.

“Estoy separado desde hace mucho, pero la verdad que del corazón super bien, todos los cambios son para bien, estamos contentos con lo que nos está pasando en nuestra carrera”, dijo Carín León el pasado mes de mayo en un encuentro con la prensa.

Carín León con Alejandra Esquer (@alejandraesquer_ / Instagram)

Luego de su separación se dio a conocer que Carín León se encontraba saliendo con una joven llamada Meylin Zúñiga, de 33 años de edad.

Su relación con Meylin Zúñiga no estuvo lejos de la polémica y es que surgieron versiones que Carín León habría engañado a Alejandra Esquer con esta joven.

Meylin Zuñiga (Especial / Instagram @meylinzuniga)

¿Qué signo zodiacal es Carín León, el cantante del regional mexicano que confesó su antojo de un ‘perico’ en pleno concierto?

Carin León nació el 26 de julio por lo que es del signo zodiacal Leo.

De acuerdo con la astrología, las personas del signo Leo se caracterizan por su energía y carisma.

Además de que son entusiastas, creativos, líderes natos, independientes, fuertes y ambiciosos.

Carin León, cantante. (@carinleonoficial)

¿Cuántos hijos tiene Carín León, el cantante del regional mexicano que confesó su antojo de un ‘perico’ en pleno concierto?

Carín León tiene dos hijos junto a su exesposa Alejandra Esquer.

¿Qué estudió Carín León, el cantante del regional mexicano que confesó su antojo de un ‘perico’ en pleno concierto?

Desde muy joven demostró un gran interés y habilidad para cantar y componer, por lo que no se tiene un registro de hasta donde estudió.

Ya que a los 16 años comenzó con su carrera dentro de la industria musical.

Carín León comenzó a participar en concursos locales y a presentarse en eventos musicales en su región, lo que le permitió ganar experiencia.

¿En qué ha trabajado Carín León, el cantante del regional mexicano que confesó su antojo de un ‘perico’ en pleno concierto?

Desde una corta edad Carín León mostró su interés por la música, por lo que optó en enfocarse en su carrera.

A los 16 años de edad, Carín León fue parte de la agrupación Los Reales por lo que empezó tocando en eventos y fiestas.

En 2010, Carín León formó al Grupo Arranke, con el que estuvo aproximadamente 7 años.

Fue gracias al sencillo ‘A Través del Vaso’ que Carín León empezó a ganar popularidad y es que el video rebasó los 80 millones de reproducciones en Youtube.

Al inicio de su carrera, Carín León ganó popularidad al realizar varios covers, sin embargo el cantante mostró su versatilidad al interpretar norteños, corridos, ranchero y banda.

En 2018, Carín León debutó como solista con su álbum ‘Amanecida con todo y con todos’.

Desde ese momento Carín León se ha destacado en el género del regional mexicano y se ha dado a conocer gracias a canciones como:

La Boda Del Huitlacoche

Que vuelvas

Primera cita

Según quién

El tóxico

Como lo Hice yo

Carín León ha sido galardonado por los Latin Grammy Awards, los Premios Lo Nuestro y fue reconocido por Billboard como el “Artista Latino Para Ver”.

En pleno concierto Carín León confiesa su antojo de un ‘perico’

El pasado 3 de marzo, Carín León se presentó en el Estadio Fernando Valenzuela en su natal Hermosillo, Sonora, donde tuvo una gran asistencia.

Visiblemente emocionado, Carín León confesó que se iba a poner “un pedón” y es que logró reunir a más de 15 mil personas.

Sin embargo, em pleno concierto Carín León sorprendió a los asistentes al revelar que tenía ganas de echarse “un perico” con la canción que iba a cantar enseguida.

“No soy ejemplo de nadie. Pero la neta rola se me antoja, irme y me echaba un perico, lo que es, pa’ que le voy a decir que no, si sí. Como buen hermosillense, derecho, y a quien no le guste es su problema, no el mío” Carín León

Sus declaraciones de inmediato se viralizaron en las redes sociales, generándole un sinfín de críticas.

Y es que usuarios creen que Carín León promocionó el consumo de drogas, algo que no debería de hacer pues tiene miles de personas que lo siguen.