Sebastián Yatra es el cantante colombiano que está detrás del remix de Lasso ‘Ojos Marrones’.

La canción se suma a los éxitos que ha logrado posicionar a Sebastián Yatra como uno de los cantantes latinos más reconocidos.

¿Quién es Sebastián Yatra?

Sebastián Yatra es un cantante, compositor y actor colombiano que se encuentra en la cima del éxito en la industria musical.

El salto a la fama de Sebastián Yatra fue con el lanzamiento del sencillo “Traicionera”, tema del 2016.

Sebastián Yatra en los Oscar 2022. (EMMA MCINTYRE / Getty Images via AFP)

Sebastián Yatra es conocido por su estilo pop y balada con influencias de reguetón con letras románticas.

Ha logrado posicionar numerosos sencillos en los primeros lugares de las listas de éxitos en Latinoamérica y a nivel internacional.

Sebastián Yatra ha colaborado con otros artistas y prestado su voz para películas, consolidándose como una estrella del pop latino.

¿Qué edad tiene Sebastián Yatra?

Sebastián Yatra nació un 15 de octubre de 1994, y en la actualidad tiene 30 años de edad.

Sebastián Yatra (@sebastianyatra / Instagram)

¿Quién es la pareja de Sebastián Yatra?

Sebastián Yatra no tiene una pareja actualmente; sin embargo, mantuvo una relación con Aitana, cantante española.

Sebastián Yatra y Aitana (Agencia México)

¿Qué signo zodiacal es Sebastián Yatra?

Sebastián Yatra pertenece al signo zodiacal Libra.

¿Cuántos hijos tiene Sebastián Yatra?

Por el momento, Sebastián Yatra no tiene hijos.

¿Qué estudió Sebastián Yatra?

Se conoce que Sebastián Yatra estudió Administración de Empresas en Estados Unidos, pero abandonó sus estudios para dedicarse a la música.

¿En qué ha trabajado Sebastián Yatra?

Sebastián Yatra ha enfocado su carrera en la música con múltiples éxitos y millones de discos vendidos a lo largo de su trayectoria.

Sebastián Yatra también ha incursionado en la actuación, con papeles en la película animada “Klaus” y la serie de Netflix “Érase una vez”.

Además, Sebastián Yatra debuto en Broadway en “Chicago” y participó como coach en “La Voz Kids”.

Sebastián Yatra canta "Dos oruguitas" de "Encanto" en la ceremonia de los premios Oscar (Chris Pizzello / Chris Pizzello/Invision/AP)

Sebastián Yatra está detrás del éxito de ‘Ojos Marrones’ de Lasso

Sebastián Yatra es el cantante colombiano que popularizó ‘Ojos Marrones’ sencillo original de Lasso.

Sebastián Yatra unió su talento junto con Lasso para crear un remix del hit ‘Ojos Marrones’, sencillo que es una balada romántica.

El remix de Sebastián Yatra de ‘Ojos Marrones’ fue lanzado en el 2023 en plataformas digitales y con un video oficial en YouTube.

El dueto fue muy bien recibido y se convirtió en un gran éxito, sumándose a la popularidad de la canción original.

La colaboración de Sebastián Yatra y Lasso se convirtió en uno de los favoritos entre los fans de ambos cantantes.