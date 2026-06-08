Se dio a conocer cuánto dura Spider-Man: Brand New Day. Todo indica que será la película más larga de Tom Holland.

A menos de dos meses para su lanzamiento en cines, ya se saben más detalles acerca de la siguiente cinta del Hombre Araña.

Revelan duración de Spider-Man: Brand New Day; será la película más larga de Tom Holland

La cadena AMC Theatres reveló la duración de Spider-Man: Brand New Day. Será de 150 minutos, es decir, 2 horas y 30 minutos.

Con ello, el nuevo largometraje de Marvel y Sony Pictures se convierte en el más largo de la saga protagonizada por Tom Holland.

Incluso superando a cualquier película de Spider-Man estelarizada por Tobey Maguire o Andrew Garfield.

Además de que se posiciona como la cuarta película con mayor duración del Universo Cinematográfico de Marvel, tan solo por debajo de:

Avengers: Endgame (2019): 181 minutos

Black Panther: Wakanda Forever (2022): 161 minutos

Eternals (2021): 157 minutos

Spider-Man: Brand New Day también igual con su tiempo de metraje a Guardianes de la Galaxia Vol. 3.

Muchos consideran que la duración de la nueva cinta del Hombre Araña se debe a la cantidad de personajes y tramas que desarrollará.

La historia de Spider-Man: Brand New Day se ubicará cuatro años después de los acontecimientos de No Way Home.

Un solitario y anónimo Peter Parker combatirá el crimen en Nueva York, mientras surge una de las amenazas más poderosas a las que se haya enfrentado.