Mario Marín podría salir del penal de El Altiplano tras obtener un amparo que busca cambiar su medida cautelar a prisión domiciliaria por motivos de salud.

La defensa argumenta que, a sus 72 años, el exgobernador de Puebla enfrenta problemas en garganta y pulmones, lo que haría inviable mantenerlo en una cárcel de máxima seguridad.

Cabe recordar que Mario Marín fue detenido en 2021 por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho, caso que lo mantiene bajo proceso judicial desde hace más de dos décadas.

Amparo podría sacar a Mario Marín de El Altiplano

Mario Marín, de 72 años, obtuvo un amparo durante el mes de julio relacionado con su edad y salud que podría sacarlo de El Altiplano.

Este amparo busca el cambio de medida cautelar contra el exgobernador de Puebla para que pueda mantenerse en prisión domiciliaria en su casa ubicada en Xilotzingo.

De acuerdo con su familia, se ha solicitado su salida del penal de El Altiplano debido a que tiene problemas en la garganta y los pulmones.

Cabe señalar que el proceso de amparo inició en abril de 2025, cuando la defensa de Mario Marín presentó una queja por la reclusión del exgobernador; sin embargo, ésta fue desechada.

La defensa insistió en esta queja para que se le restituyera la medida de prisión domiciliaria con un brazalete de localización electrónica como se ordenó en agosto de 2024.

El amparo señala que, al mantenerlo en El Altiplano supone una “violación de sus derechos humanos” al ordenar el regreso a una prisión de máxima seguridad pese a su edad y estado de salud.

Asimismo, resaltan que no existe un verdadero riesgo de fuga por parte de Mario Marín como argumentó al solicitar su retorno a El Altiplano.

Mario Marín logró prisión domiciliaria por 8 meses

Mario Marín logró prisión domiciliaria en agosto de 2024, cuando su defensa logró que el exgobernador pudiera llevar su proceso por la tortura a la periodista Lydia Cacho en prisión domiciliaria.

El exgobernador fue trasladado de la prisión de máxima seguridad a su domicilio en el fraccionamiento San ángel de la colonia Xilotzingo en Puebla, con el apoyo de una ambulancia de la Guardia Nacional.

Sin embargo en abril de 2025 el Tribunal Colegiado de Apelación de Quintana Roo revocó la prisión domiciliaria a petición de Lydia Cacho.