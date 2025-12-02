Te contamos quién es Dua Lipa, la cantante con taquería y tres fechas de concierto en CDMX, en el Estadio GNP Seguros.

Dua Lipa es tendencia en la Ciudad de México con su “Radical Optimism Tour”.

¿Quién es Dua Lipa?

Dua Lipa es una cantante, compositora y modelo de origen albanesa, británica y kosovar.

Con su música, Dua Lipa se ha posicionado como una de las artistas pop más importantes del mundo.

Dua Lipa (Instagram/@dualipa)

¿Cuántos años tiene Dua Lipa?

En la actualidad, Dua Lipa tiene 30 años de edad. Nació el 22 de agosto de 1995 en Westminster, Londres, en el Reino Unido.

¿Quién es el esposo Dua Lipa?

Dua Lipa tiene una relación con el actor y modelo Callum Turner -de 35 años de edad-. La pareja se comprometió en junio 2025.

Dua Lipa (Dua Lipa Twitter @DUALIPA)

¿Qué signo zodiacal Dua Lipa?

Por su fecha de nacimiento, el signo zodiacal de Dua Lipa es Leo.

¿Cuántos hijos tiene Dua Lipa?

Dua Lipa no tiene hijos.

Dua Lipa (Dua Lipa Twitter @DUALIPA)

¿Qué estudió Dua Lipa?

Se sabe que Dua Lipa realizó estudios de secundaria en el Colegio de Parliament Hill, además de que entró en la Escuela de Teatro de Silvya Young.

Durante su adolescencia Dua Lipa tuvo que irse de Londres a Kosvo y regresar nuevamente a la capital del Reino Unido.

Por ello, ingresó en dos ocasiones a la Escuela de Teatro de Silvya Young, la última de ellas a tiempo parcial ya que también trabajó en diversos lugares.

En octubre 2025, Dua Lipa presumió que obtuvo el Certificado General de Educación Secundaria (GCSE) en español.

Dua Lipa (@dualipa / Instagram)

¿En qué ha trabajado Dua Lipa?

Dua Lipa comenzó desde muy joven a interesarse por la música, subiendo a YouTube algunas interpretaciones.

Igualmente, Dua Lipa comenzaría a trabajar como camarera , anfitriona de un club nocturno y hasta modelo .

Para 2012, la cantante escribió su primer tema musical. Hacia 2014 consiguió firmar con Warner Records.

Aunque lanzaría su álbum homónimo para 2017 logrando ser número 3 en la UK Albums Chart.

Su éxito llegaría con One Kiss con Calvin Harris que se convertiría en la canción número 1 en el Reino Unido.

Los discos que ha lanzado Dua Lipa son:

Dua Lipa (2017)

Future Nostalgia (2020)

Radical Optimism (2024)

La fama y talento de Dua Lipa la hecho participar en cintas como:

Barbie (2023)

Argylle (2024)

Además de que ha ganado diversos reconocimientos como Premios Grammy, Premios Brit y Billboard Music.

Dua Lipa (@dualipa / Instagram)

Dua Lipa abre taquería en CDMX

La cantante Dua Lipa abrió su taquería “La Dua” en la Ciudad de México.

Se trata de un negocio temporal con un menú inspirado en la música y personalidad de Dua Lipa. Aquí las opciones:

Taco Radical Optimism, con caramelo y queso fundido Taco Houdini, de chicharrón Taco María, de arrachera Consomés Bebidas tradicionales Opciones vegetarianas

Para los fans habrá un paquete con precio de 249 pesos que incluye tres tacos, bebida y un souvenir. Además de

Dua Lipa abre taquería en CDMX (Dua Lipa)

Esta es la ubicación, horarios y fecha de la taquería de Dua Lipa en CDMX:

Fecha: Del 1 al 5 de diciembre de 2025

Horario: de 12:00 pm a 12:00 am.

Ubicación: Dentro del espacio de Los Caramelos Condesa ubicado en Avenida Michoacán 93, colonia Condesa en la Ciudad de México, CDMX

Dua Lipa ofrece tres fechas de concierto en CDMX

Los horarios de los tres shows en vivo de Dua Lipa en CDMX son estos:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Termino del concierto: 11: 00 de la noche

El setlist de canciones de Dua Lipa es este:

Training Season End of an Era Break My Heart One Kiss Whatcha Doing Levitating These Walls Maria Physical Electricity Hallucinate Illusion Falling Forever Happy for You Love Again Anything for Love Be the One New Rules Dance the Night Don’t Start Now Houdini