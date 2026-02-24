Rauw Alejandro es un cantante y compositor puertorriqueño de música urbana que se ha consolidado como una de las figuras más importantes del reguetón y el pop latino moderno. Conoce más acerca de su vida y trayectoria.

¿Quién es Rauw Alejandro?

Raúl Alejandro Ocasio Ruiz, mejor conocido como Rauw Alejandro, es un cantante y compositor de música urbana, reguetón y R&B; durante su trayectoria ha logrado consolidarse como una de las figuras musicales más importantes en los últimos años.

Además de cantar y componer, Rauw Alejandro también es reconocido por su estilo como bailarín y performer en vivo, lo que ha reforzado su presencia escénica y conexión con el público

¿Qué edad tiene Rauw Alejandro?

Rauw Alejandro nació el 10 de enero de 1993 en San Juan, Puerto Rico, por lo que actualmente tiene 33 años.

¿Rauw Alejandro tiene esposa?

No, Rauw Alejandro no tiene esposa; hace unos meses, se le vinculaba sentimentalmente con Yasmin Barbieri tras su ruptura con Rosalía en el 2023.

Rauw Alejandro, cantante y compositor de Puerto Rico (FB: Rauw Alejandro )

¿Qué signo zodiacal es Rauw Alejandro?

Al haber nacido el 10 de enero, Rauw Alejandro es Capricornio, signo que se caracteriza por ser ambicioso, trabajador y reservado.

¿Rauw Alejandro tiene hijos?

No, Rauw Alejandro no tiene hijos, por lo que se ha dedicado por completo a su carrera como artista.

¿Qué estudió Rauw Alejandro?

Rauw Alejandro estudió y completó la educación secundaria, y cursó estudios universitarios en la Universidad de Puerto Rico; sin embargo, se desconocen más detalles.

¿En qué ha trabajado Rauw Alejandro?

Rauw Alejandro se ha dedicado por completo a su carrera como cantante, destacando momentos como: