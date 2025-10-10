Antes de su muerte, Fede Dorcaz logró brillar en Premios Juventud 2025, donde se destacó como una joven promesa de la industria musical.

Fede Dorcaz se habría mostrado muy emocionado con los grandes pasos que estaba dando en su carrera y más ahora que incursionaría en Las Estrellas bailan en Hoy 2025 junto a su novia Mariana Ávila.

El pasado 25 de septiembre se llevaron a cabo los Premios Juventud 2025 en Panamá, donde brilló Fede Dorcaz, cantante y modelo argentino que murió en la CDMX.

A través de sus redes sociales, Fede Dorcaz se mostró muy feliz de su participación en los Premios Juventud 2025 y es que sabía que era un momento muy importante de su carrera.

Durante los Premios Juventud 2025, Fede Dorcaz tuvo la oportunidad de convivir con varios artistas , además de que llegó a más personas al ser entrevistado por diferentes medios de comunicación.

Fede Dorcaz incluso compartió un video donde dejó ver la cercanía que tenía con sus seguidores.

Fede Dorcaz se mostró agradecido por todo el cariño que le habían dado en esta noche tan especial y es que era la primera vez que visitaba Panamá.

Fede Dorcaz deseaba poder cantar en los Premios Juventud

La muerte de Fede Dorcaz ha impactado al mundo del espectáculo y es que se trataba de una joven promesa de la música.

Y es que si bien, Fede Dorcaz ya había demostrado su talento como cantante y modelo, estaba pensando en incursionar en otras facetas del espectáculo como la actuación.

Además de que estaba a punto de mostrar su talento en el baile en Las Estrellas bailan en Hoy 2025.

Fede Dorcaz reveló que uno de sus sueños era poder cantar en Premios Juventud 2025 y seguir creciendo en la industria musical.

En los Premios Juventud 2025, Fede Dorcaz se mostró agradecido con México y es que confesó que le estaba dando muchas oportunidades muy bonitas.

Sin embargo, Fede Dorcaz destacó que sabía que todavía le faltaba mucho trabajo para seguir creciendo en la industria del espectáculo.