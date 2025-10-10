Ricky Martin, intérprete puertorriqueño, ícono del pop latino, protagonizó un proceso legal contra su antiguo manager Pepe Tajonar por conciertos cancelados y fraudes.

El cantante se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la música latina, con una carrera que supera tres décadas.

¿Quién es Ricky Martin?

Enrique Martín Morales es originario de San Juan, Puerto Rico y se convirtió en ícono del pop latino global.

Comenzó su carrera en Menudo, grupo juvenil que lo catapultó a la fama internacional a temprana edad y marcó su inicio en la música profesional.

Ricky Martin se presenta en los MTV VMAs 2025 (Instagram/@vmas)

Tras su salida del grupo, Ricky se lanzó como solista, consolidando su carrera con discos exitosos, giras mundiales y colaboraciones con artistas internacionales reconocidos.

¿Cuántos años tiene Ricky Martin?

Ricky Martin nació el 24 de diciembre de 1971, por lo que actualmente tiene 53 años de edad.

¿Quién es el esposo de Ricky Martin?

Recientemente, Ricky Martin estuvo casado con Jwan Yosef, artista sirio-sueco, con quien compartió varios años de relación y proyectos personales.

La pareja se casó en 2017 y anunció su separación en 2023, manteniendo un vínculo cordial y enfocado en la crianza de sus hijos.

Ellos son los hijos de Ricky Martin y Jwan Yosef. (@ricky_martin)

¿Qué signo zodiacal es Ricky Martin?

De acuerdo con la astrología Ricky Martin nació bajo el signo de Capricornio.

¿Quiénes son los hijos de Ricky Martin?

Ricky Martin es padre de cuatro hijos, incluyendo los gemelos Matteo y Valentino, nacidos en 2008 mediante gestación subrogada.

También es padre de Lucía, nacida en 2018, y Renn, nacido en 2019, ambos fruto de su vida familiar junto a Jwan Yosef.

¿Qué estudió Ricky Martin?

Ricky Martin cursó sus estudios en en Nueva York, donde se formó en canto, baile y actuación antes de iniciar su carrera profesional en Menudo.

¿En qué ha trabajado Ricky Martin?

Ricky Martin ha trabajado como cantante, actor y productor, destacándose en la música latina y pop internacional desde la década de 1980 con discos como:

Ricky Martin (1991)

Me Amarás (1993)

A Medio Vivir (1995)

Vuelve (1998)

Ricky Martin (Inglés, 1999)

Sound Loaded (2000)

Almas del Silencio (2003)

Life (2005)

Música + Alma + Sexo (2011)

A Quien Quiera Escuchar (2015)

Play (2024)

Ricky Martin (@ricky_martin)

Demanda de Ricky Martin contra Pepe Tajonar

En 2019, Ricky Martin inició una demanda contra Pepe Tajonar por no reembolsar boletos de un concierto cancelado en Zacatecas.

Una situación similar ocurrió en Puebla, el 9 de agosto, cuando un concierto fue cancelado por la empresa Kasst Agency sin previo aviso.

El 4 de octubre, Pepe Tajonar fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, vinculado al mismo proceso legal.

Posteriormente, fue trasladado al Centro Regional de Reinserción Social de Zacatecas, donde enfrenta un proceso penal por fraude en conciertos.

Medios reportaron que la detención ocurrió el mismo día que Tajonar tenía cita judicial por incumplimiento en Zacatecas.

Ricky Martin se deslindó de Kasst Agency, aclarando que Pepe Tajonar pudo cometer fraude de 40 millones de pesos a través de la empresa.

El dinero estaba destinado a cubrir gastos de logística, producción y liquidación del cantante, los cuales no fueron cumplidos por el manager.