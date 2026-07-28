Marc Cucurella cumplió su promesa y se tatuó en el brazo izquierdo el rostro del seleccionador español, Luis de la Fuente, tras conquistar el Mundial 2026 con España.

El lateral, una de las figuras más virales de la final ante Argentina, había asegurado en entrevista con la Cadena COPE que lo haría si la “Roja” levantaba el título.

El tatuaje, realizado por el reconocido artista Ganga, muestra una caricatura de Luis De la Fuente sosteniendo la Copa del Mundo, gesto que generó humor y orgullo en el técnico.

El rostro de Luis de la Fuente quedó tatuado en el brazo de Marc Cucurella (@cucurella3)

La promesa de Marc Cucurella durante el Mundial 2026

Marc Cucurella había hecho una promesa en una entrevista para la Cadena COPE, en la que comentó que si España ganaba el Mundial 2026, se tatuaría en la piel a su director técnico, Luis de la Fuente.

Así que, tras levantar el título del Mundial 2026, a Cucurella no le quedó más que cumplir la promesa.

Así es el tatuaje que se hizo Marc Cucurella

El tatuaje que presume Marc Cucurella muestra una caricatura detallada de Luis de la Fuente, seleccionador de España, sosteniendo la Copa del Mundo con el logo oficial del torneo de fondo.

Cucurella eligió un lugar visible en la parte trasera de su brazo izquierdo, justo por encima del codo, para que le tatuaran el rostro de Luis de la Fuente.

Marc Cucurella con el equipo que lo tatuó (@cucurella3)

¿Quién tatuó a Marc Cucurella?

Marc Cucurella acudió a Ganga, uno de los tatuadores españoles más cotizados del mundo y conocido por trabajar con celebridades como LeBron James o Carlos Alcaraz, para plasmarse la imagen de Luis de la Fuente.

El proceso y el resultado del tatuaje fueron compartidos en redes sociales junto al célebre creador de contenido Ceciarmy bajo el lema: “Las promesas se cumplen”.

La reacción de Luis de la Fuente por el tatuaje de su rostro en el brazo de Marc Cucurella

Luis de la Fuente, seleccionador de España, reaccionó con humor antes de que se realizara el tatuaje, diciendo que Marc Cucurella había cometido un error de optimismo pero que estaba orgulloso de que fuera un hombre de palabra.