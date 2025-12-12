Rosalía es una cantante española, también conocida como Motomami, que ha sido reconocida a nivel mundial por su versatilidad en la música.

A finales del 2025 lanzó un nuevo material discográfico que la trajo de regreso a los escenarios tras una dolorosa ruptura amorosa.

¿Quién es Rosalía?

Rosalía Vila Tobella es una cantautora, actriz, productora y empresaria originaria de San Esteban Sasroviras, en España.

Parte de su éxito lo conforman los múltiples premios que ha ganado, todos ellos dentro de la industria de la música:

2 premios Grammy

12 Premios Latin Grammy

4 MTV Video Music Awards

1 MTV Europe Music Awards

3 UK Music Video Awards

2 Premios Ruido

Como cantante, también es conocida como la “Motomami”.

Rosalía, cantante. (@rosalia.vt)

De acuerdo con una entrevista, Rosalía reveló que este término era la dirección de correo electrónico de una de sus amigas.

Siendo que decidió nombrar así su tercer disco de estudio debido al significado de la palabra: “Moto”, significa “más duro” en japonés y “mami”, que simboliza a su mamá y su gusto por las motos Harley.

¿Cuántos años tiene Rosalía?

Rosalía nació el 25 de septiembre de 1992; actualmente tiene 33 años de edad.

¿Quién es el esposo de Rosalía?

Rosalía estuvo comprometida con el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro, con quien inició una relación en 2021.

En marzo de 2023 confirmaron su compromiso al final de la colaboración que hicieron para el video de “Beso”.

La historia de amor llegó a su final en julio del mismo año, cuando Rauw Alejandro confirmó su separación con Rosalía.

Meses después la cantante tuvo una breve relación con el actor Jeremy Allen White, pero se separaron poco después por falta de compatibilidad.

Rosalía y Rauw Alejandro (Instagram @holamotomami)

¿Qué signo zodiacal es Rosalía?

De acuerdo con la astrología, Rosalía nació bajo el signo de Libra.

¿Quiénes son los hijos de Rosalía?

Rosalía no tiene hijos.

¿Qué estudió Rosalía?

Rosalía estudió musicología en la Escuela Superior de Música de Cataluña.

Rosalía (Instagram / @rosalia.vt)

¿En qué ha trabajado Rosalía?

Hasta el momento, la carrera musical de Rosalía incluye un total de 4 álbumes de estudio y dos EP’s:

Los ángeles (2017)

El mal querer (2018)

Fucking Money Man (2019) EP

Motomami (2022)

RR (2023) EP

Lux (2025)

Rosalía llega a México con su gira Lux Tour 2026

Con motivos del lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, Rosalía inició su nueva gira mundial 2026.

México es uno de los países invitados a este reencuentro con la cantante y sus fans.

La última vez que Rosalí estuvo en tierras aztecas fue en el 2023, cuando se presentó de forma gratuita en el zócalo de la Ciudad de México.

Ahora, Lux Tour 2026 contempla su paso por México en las siguientes fechas:

15 de agosto: Guadalajara, en Arena VFG

19 de agosto: Monterrey, en Arena Monterrey

22, 24, 26, 28 y 29 de agosto: CDMX, en Palacio de los Deportes