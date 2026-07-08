Gabito Ballesteros es un influyente cantautor y productor mexicano que ha logrado destacar en el género de los corridos tumbados, convirtiéndose en una de sus grandes figuras.

Saltó a la fama mundial gracias a colaboraciones masivas que alcanzaron los primeros lugares de las listas de popularidad.

¿Quién es Gabito Ballesteros, cantante de corridos tumbados?

Gabriel Ballesteros Abril, conocido artísticamente como Gabito Ballesteros, es un destacado cantautor y productor discográfico mexicano que nació el 23 de julio de 1999 en Cumpas, Sonora.

Gabito Ballesteros (Instagram | @gabitoballesteros)

Es considerado una de las figuras más prometedoras y un exponente clave del movimiento de los corridos tumbados.

Gabito Ballesteros ha logrado consagrarse dentro de la industria de la música.

¿Cuántos años tiene Gabito Ballesteros?

Gabito Ballesteros tiene 26 años de edad.

¿Quién es la pareja de Gabito Ballesteros?

Gabito Ballesteros ha estado frecuentemente en el foco de la prensa de espectáculos debido a rumores de romances con celebridades como Belinda y la influencer Kenia Os, aunque estos nunca fueron confirmados oficialmente.

No obstante, el 8 de julio de 2026, confirmó oficialmente su relación con la actriz Samadhi Zendejas a través de una fotografía romántica compartida en sus redes sociales.

Gabito Ballesteros y Samadhi Zendejas (Instagram | Captura de pantalla)

¿Qué signo zodiacal es Gabito Ballesteros?

Gabito Ballesteros es del signo zodiacal Leo.

¿Cuántos hijos tiene Gabito Ballesteros?

Gabito Ballesteros no tiene hijos.

¿Qué estudió Gabito Ballesteros?

A pesar de su talento temprano y de haber firmado su primer contrato discográfico en 2014, Gabito Ballesteros decidió pausar su carrera musical para cumplir los deseos de sus padres y completar su educación.

En 2022, se graduó como Ingeniero Industrial en Hermosillo, Sonora y hasta llegó a incursionar como empresario en el negocio del transporte.

¿En qué ha trabajado Gabito Ballesteros?

La pasión de Gabito Ballesteros por la música comenzó en la infancia influenciada por su familia. Su madre, Mónica Abril Medina, le enseñó a tocar la guitarra a los ocho años.

Poco después, se integró al coro de la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en su ciudad natal y, a los nueve años, se convirtió en el vocalista principal de un mariachi infantil tras interpretar “El Rey”.

Además de la voz y la guitarra, Gabito aprendió a tocar instrumentos como la trompeta, el violín, la vihuela y el bajo.

Una vez obtenido su título, regresó de lleno a la industria musical, impulsado en gran medida por su amistad con Natanael Cano, quien lo firmó en su sello discográfico, Los CT.

El ascenso masivo de Gabito ocurrió a partir de 2022 gracias a colaboraciones de alto perfil y sencillos exitosos:

“AMG”: Esta colaboración con Natanael Cano y Peso Pluma marcó su debut en las listas de Billboard Hot 100 y alcanzó el número uno en México

“Lady Gaga”: Otro éxito rotundo junto a Peso Pluma y Junior H que consolidó su presencia internacional

Fue nombrado por Billboard como “Artista Latino en Ascenso” en julio de 2023 y figuró en la lista de “15 artistas latinos y españoles a seguir en 2024”

Gabito Ballesteros lanzó su álbum debut de larga duración, The GB, el 23 de mayo de 2024, seguido por Ya No Se Llevan Serenatas en 2025.