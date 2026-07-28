La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aclaró que no habrá reposición del examen de admisión, luego de que circularan comunicados falsos en redes sociales con su logotipo.

La UNAM llamó a atender únicamente la información publicada en sus canales oficiales, en medio de la polémica por las irregularidades detectadas en el proceso de ingreso 2026‑2027.

Aunque aún no se define cómo se resolverá la situación de quienes presentaron el examen en línea, la UNAM confirmó que el pase reglamentado sigue vigente.

UNAM aclara si repetirá examen de admisión ante comunicados falsos

El que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, externara que la rectoría de la UNAM debe resolver el problema con el proceso de admisión del ciclo escolar 2026-2027, ha llevado a que la información al respecto sea de interés público y con ello crezca la desinformación al respecto.

Por un post en X, la UNAM compartió un comunicado falso, en donde se califica de “urgente” y se dice que se realizará la “reposición total del examen de admisión”.

UNAM aclara información falsa sobre el proceso de admisión que entró a revisión. (@UNAM_MX)

Sin embargo, explicó que ante la información falsa que se difunde el llamado es a únicamente hacer caso de las publicaciones en las redes sociales oficiales de la UNAM.

“Evita la desinformación. Toda la información sobre el proceso de selección 2026 de la UNAM se publicará exclusivamente en los canales oficiales de la Universidad”. UNAM.

UNAM aclara información falsa sobre el proceso de admisión que entró a revisión. (@UNAM_MX)

Hasta el momento, la UNAM no ha aclarado cómo será el proceso de admisión para aquellos que hicieron examen en línea del 23 de mayo al 10 de junio de 2026.

Lo único que la UNAM ha dicho es que el pase reglamentario seguirá aplicando independientemente de las anomalías que llevaron a la revisión del examen.